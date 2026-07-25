Ima li strogi inspektor slabu točku na Marinu? Jedan njezin potez sve je preokrenuo

Novi dodatak policijskom timu, savjetnica Marina Kapov, od prvog je dana unijela nemir u strogo proceduralni svijet inspektora Tomislava Ramljaka.
Životi na kocki
Profesionalna netrpeljivost između Ramljaka i Kapov kulminirala je tijekom jedne akcije koja je pošla po zlu. Zbog Marinine samoinicijativne i nepromišljene odluke, inspektor Ramljak našao se u životnoj opasnosti, bez oružja i podrške.
Njegov bijes bio je potpuno opravdan. Suočen s posljedicama njezina poteza, nije birao riječi kojima bi joj dao do znanja koliko je situacija bila ozbiljna. Činilo se da je to kap koja je prelila čašu i da je njihova suradnja završena prije nego što je i započela.
'Zeznula sam, ispričavam se'
Upravo kad se činilo da je sve gotovo i da se Marina neće vratiti, pojavila se u postaji s novim stavom. Bez okolišanja i izgovora, stala je pred inspektora i izrekla riječi koje su promijenile sve.
"Okej, znam, znam, znam. Zeznula sam i ispričavam se. Shvatila sam sve što si mi rekao o odgovornosti", priznala je iskreno. No, nije stala na tome. Odmah je dodala ključnu rečenicu koja je pokazala da je naučila lekciju, ali i da je i dalje korak ispred svih: "I znam tko je ubojica. Ozbiljno. I ovaj put je sve po zakonu, čisto k'o suza."
U tom trenutku, strogo lice inspektora Ramljaka se promijenilo. Umjesto daljnjeg prigovaranja ili slanja kući, uslijedio je kratak, ali znakovit odgovor koji je potvrdio ponovnu uspostavu partnerstva: "U redu, reci."
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