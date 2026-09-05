Imali su sve, ali Marina je na kraju odlučila drugačije: Potez u finalu sezone 'IQ 160' koji nitko nije očekivao

Imali su sve - međusobno razumijevanje bez puno riječi, opasnu kemiju i odanost koja ih je navela da prekrše i sama pravila zakona. Ipak, u samoj završnici serije 'IQ 160' , Marina donosi odluku koja je iznenadila mnoge, no pokazala svu zrelost njezinog lika.

Odnos s Ramljakom bio je nabijen emocijama, ali i neprestanim stresom, lažima i opasnostima koje su prijetile uništiti sve oko njih. Svaki trenutak proveden s njim nosio je dozu adrenalina, ali i nesigurnosti.

S druge strane, njezin bivši suprug Marko Tafra predstavljao je nešto sasvim drugo – obiteljski mir, zajedničku prošlost, smijeh i prije svega, stabilnost koja je bila potrebna njihovom sinu Luki.