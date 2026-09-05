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IQ 160

Imali su sve, ali Marina je na kraju odlučila drugačije: Potez u finalu sezone 'IQ 160' koji nitko nije očekivao

Kroz sve izazove, istrage i opasne situacije u kojima su se našli, između genijalne konzultantice Marine Kapov i inspektora Tomislava Ramljaka postojala je neosporna, gotovo magnetična privlačnost

RTL.hr
05.09.2026 20:00

Imali su sve - međusobno razumijevanje bez puno riječi, opasnu kemiju i odanost koja ih je navela da prekrše i sama pravila zakona. Ipak, u samoj završnici serije 'IQ 160', Marina donosi odluku koja je iznenadila mnoge, no pokazala svu zrelost njezinog lika.

Između opasnog kaosa i sigurne luke

Odnos s Ramljakom bio je nabijen emocijama, ali i neprestanim stresom, lažima i opasnostima koje su prijetile uništiti sve oko njih. Svaki trenutak proveden s njim nosio je dozu adrenalina, ali i nesigurnosti.

S druge strane, njezin bivši suprug Marko Tafra predstavljao je nešto sasvim drugo – obiteljski mir, zajedničku prošlost, smijeh i prije svega, stabilnost koja je bila potrebna njihovom sinu Luki.

Marko i Marina, IQ 160
Marko i Marina, IQ 160 FOTO: Voyo

Marinin odabir nije bio samo bijeg od stresa, već svjesna odluka da izabere mir umjesto neprestanog emotivnog kaosa. Iako su ona i Ramljak imali nevjerojatnu povezanost, Marina je shvatila da kemija nije dovoljna za izgradnju sigurne budućnosti.

Ipak, prizor slomljenog inspektora koji s praga promatra njezinu sreću s drugim čovjekom ostavlja gorak okus i pitanje – hoće li Marina ikada zažaliti što je izabrala razum umjesto srčane oluje?

Tomislav, Marina, Marko, IQ 160
Tomislav, Marina, Marko, IQ 160 FOTO: Voyo

Pogledajte kako završava ova dramatična ljubavna i policijska priča! Veliko finale serije 'IQ 160' i sve epizode dostupne su odmah, ekskluzivno na Voyo platformi!

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IQ 160

'Ti si velik dečko, sam donosiš odluke': Marina skinula rukavice i suočila Ramljaka s istinom u finalu sezone 'IQ 160'

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