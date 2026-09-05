Imali su sve, ali Marina je na kraju odlučila drugačije: Potez u finalu sezone 'IQ 160' koji nitko nije očekivao

Imali su sve - međusobno razumijevanje bez puno riječi, opasnu kemiju i odanost koja ih je navela da prekrše i sama pravila zakona. Ipak, u samoj završnici serije 'IQ 160', Marina donosi odluku koja je iznenadila mnoge, no pokazala svu zrelost njezinog lika.
Između opasnog kaosa i sigurne luke
Odnos s Ramljakom bio je nabijen emocijama, ali i neprestanim stresom, lažima i opasnostima koje su prijetile uništiti sve oko njih. Svaki trenutak proveden s njim nosio je dozu adrenalina, ali i nesigurnosti.
S druge strane, njezin bivši suprug Marko Tafra predstavljao je nešto sasvim drugo – obiteljski mir, zajedničku prošlost, smijeh i prije svega, stabilnost koja je bila potrebna njihovom sinu Luki.
Marinin odabir nije bio samo bijeg od stresa, već svjesna odluka da izabere mir umjesto neprestanog emotivnog kaosa. Iako su ona i Ramljak imali nevjerojatnu povezanost, Marina je shvatila da kemija nije dovoljna za izgradnju sigurne budućnosti.
Ipak, prizor slomljenog inspektora koji s praga promatra njezinu sreću s drugim čovjekom ostavlja gorak okus i pitanje – hoće li Marina ikada zažaliti što je izabrala razum umjesto srčane oluje?