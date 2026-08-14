Inspektor Ramljak u novoj epizodi 'IQ 160' doživio šok kad je pogledao na stražnje sjedalo svog auta: 'Što ti radiš tu?'

U novoj uzbudljivoj epizodi popularne serije 'IQ 160', policijska savjetnica Marina Kapov još je jednom pokazala da za nju službeni protokoli ne znače apsolutno ništa kada je u pitanju njezina vlastita procjena.
Dok je inspektor Tomislav Ramljak na mjestu zločina bio u potpunosti usredotočen na prikupljanje dokaza i vođenje istrage, Marina je uočila detalj, odnosno četveronožnog stanara, kojeg nikako nije mogla prepustiti sudbini.
'Nešto smrdi': Tajna na stražnjem sjedalu
Vozeći se s terena prema postaji, staloženi inspektor ubrzo je shvatio da u automobilu vladaju prilično neobični uvjeti. Osjetivši neugodan miris koji se širio kabinom, Ramljak je posumnjao da nešto nije u redu, no Marina je u svom stilu hladnokrvno tvrdila da ne osjeća ništa neobično.
Međutim, tihi zvuk sa stražnjeg sjedala natjerao je inspektora da se okrene – a tamo ga je dočekao prizor zbog kojeg je na trenutak ostao bez teksta!
"Što ti radiš tu? Zašto mi to radiš?", zavapio je zatečeni inspektor gledajući neočekivanog, čupavog putnika koji ga je mirno promatrao.
'S tobom samo problemi!'
Iako je Ramljak odmah zaprijetio da neće tolerirati nenajavljene putnike u svom automobilu, Marina je spremno stala u obranu svog novog "štićenika", kojeg je već stigla i imenovati te mu dodijeliti posebnu ulogu u istrazi.
Kada je inspektor u naletu bijesa prokomentirao stanje novog suputnika, Marina ga je bez oklijevanja sasjekla opaskom koja je u sekundi postala hit:
"Pazi što govoriš. On je smrdljiv, ali nije gluh!"
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