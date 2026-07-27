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IQ 160

'IQ 160' oduševio gledatelje! Društvene mreže preplavili pozitivni komentari: 'Serija top, a Dajana Čuljak je odlična'

Prva Voyo Original serija 'IQ 160' već nakon prvih epizoda izazvala je brojne reakcije gledatelja, a sudeći prema komentarima na društvenim mrežama, publika je i više nego zadovoljna onime što je dosad vidjela

RTL.hr
27.07.2026 18:00

Prve dvije epizode serije 'IQ 160' izašle su na platformi Voyo. Gledatelji ne skrivaju oduševljenje pričom, glumačkom postavom i atmosferom serije, a posebno ističu izvedbu Dajane Čuljak.

"Super serija", kratko je poručio jedan gledatelj, dok je drugi pohvalio glumicu riječima: "Dajana Čuljak odlična."

Mnogi ističu da ih je serija od prve epizode uspjela osvojiti i zabaviti. "Serija top, zabavila sam se", napisala je jedna gledateljica, a sličnih komentara ne nedostaje ni ispod objava na društvenim mrežama.

IQ 160
IQ 160 FOTO: Voyo

Inače, Prvi Voyo Original 'IQ 160' kriminalistička je komedija koja dokazuje da se najoštriji detektivski um ponekad krije iza kante i krpe. Dajana Čuljak tumači Marinu Kapov - čistačicu u zagrebačkoj policijskoj postaji, samohranu majku troje djece i ženu čiji IQ od 160 nitko oko nje ni ne sluti.

Kada gotovo usput riješi zamršen slučaj pred kojim su i najiskusniji istražitelji digli ruke, njezin talent više ne može ostati skriven. Marina tako postaje konzultantica inspektoru Tomislavu Ramljaku (Luka Peroš), discipliniranom čovjeku od reda i pravila koji u njoj isprva vidi sve osim ravnopravne suradnice. Smještena u vrelinu ljetnog Zagreba, 'IQ 160' adaptacija je francuskog hita 'HPI' koji od 2021. osvaja europsku publiku. Serija spretno spaja napetu kriminalističku intrigu s humorom i neodoljivom kemijom dvoje posve različitih partnera.

Serija 'IQ 160' stigla je na platformu Voyo, a u petak dolazi i nova epizoda.

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