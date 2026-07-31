Iskaz pomoćnice bogate obitelji bacio novo svjetlo na nestanak djevojčica u 'IQ 160': Tko zapravo stoji iza svega?

Marina Kapov, poznata po svojim nekonvencionalnim, ali učinkovitim metodama, odlučila se za ležeran pristup kako bi stekla povjerenje kućne pomoćnice moćne obitelji. Umjesto formalnog ispitivanja, iskoristila je priliku za "prijateljski" razgovor, nazdravivši s njom skupocjenim viskijem gospodina Zrinskog.
Nesvakidašnja metoda ispitivanja
Vješto stvorena opuštena atmosfera potaknula je povjerenje tamo gdje ga službeni pristup ne bi mogao pronaći. Ubrzo, uz čašicu viskija, povjerljivost je uspostavljena, a jezik se razvezao. Taktika je upalila, a pomoćnica je uskoro počela otkrivati detalje skrivene iza fasade moćne obitelji.
"Strogi, ali pošteni" ili ipak tirani?
Na pitanje kakvi su Zrinski kao poslodavci, početni odgovor bio je suzdržan i diplomatski. Međutim, pronicljiva Marina je vještim komentarom o "tiraniji" probila oklop, što je potaknulo otvoreniji razgovor o odnosima unutar obitelji.
Iako su prve informacije Lelasa prikazivale u određenom svjetlu, riječi kućne pomoćnice bacile su sjenu sumnje na pojednostavljenu, službenu verziju priče. Njezin iskaz ponudio je novu perspektivu na odnose unutar obitelji i otvorio pitanje je li priča o Frani Lelasu puno kompleksnija nego što se na prvi pogled činilo.