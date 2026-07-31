Iskaz pomoćnice bogate obitelji bacio novo svjetlo na nestanak djevojčica u 'IQ 160': Tko zapravo stoji iza svega?

Marina Kapov , poznata po svojim nekonvencionalnim, ali učinkovitim metodama, odlučila se za ležeran pristup kako bi stekla povjerenje kućne pomoćnice moćne obitelji. Umjesto formalnog ispitivanja, iskoristila je priliku za "prijateljski" razgovor, nazdravivši s njom skupocjenim viskijem gospodina Zrinskog.

Vješto stvorena opuštena atmosfera potaknula je povjerenje tamo gdje ga službeni pristup ne bi mogao pronaći. Ubrzo, uz čašicu viskija, povjerljivost je uspostavljena, a jezik se razvezao. Taktika je upalila, a pomoćnica je uskoro počela otkrivati detalje skrivene iza fasade moćne obitelji.

Na pitanje kakvi su Zrinski kao poslodavci, početni odgovor bio je suzdržan i diplomatski. Međutim, pronicljiva Marina je vještim komentarom o "tiraniji" probila oklop, što je potaknulo otvoreniji razgovor o odnosima unutar obitelji.

Iako su prve informacije Lelasa prikazivale u određenom svjetlu, riječi kućne pomoćnice bacile su sjenu sumnje na pojednostavljenu, službenu verziju priče. Njezin iskaz ponudio je novu perspektivu na odnose unutar obitelji i otvorio pitanje je li priča o Frani Lelasu puno kompleksnija nego što se na prvi pogled činilo.