Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Igra chefova Specijalisti Zagreb IQ 160 Asia Express: Zmajeva ruta Gospodin Savršeni Divlje pčele UEFA Konferencijska liga - 3. pretkolo: Rijeka - Ilves Direktor Svemira Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
IQ 160

Istina je zakopana pod zemljom? Genijalna Marina u 'IQ 160' uzela lopatu u ruke pa došla do jezivog otkrića

U novoj napetoj epizodi popularne serije 'IQ 160', istraga o nestanku djevojčica dobiva neočekivan preokret

RTL.hr
31.07.2026 21:00

Policijska savjetnica Marina Kapov i inspektor Tomislav Ramljak nalaze se pred zidom, a jedini trag vodi ih na udaljeno seosko imanje. No, idilični krajolik skriva nešto što nitko nije očekivao.

Sumnjivi tragovi u naizgled idiličnom vrtu

Imanje oca nestalih djevojčica, na prvi pogled djeluje kao utočište mira i povratka prirodi. Ekološki vrt uređen po principima permakulture, sa slamom i povrćem, trebao bi biti mjesto života, a ne zločina. Ipak, Marinin iznimno oštar um i oko za detalje odmah uočavaju da nešto nije u redu. Dok inspektor Ramljak proučava okolinu, Marini nešto ne da mira.

Marina, IQ 160
Marina, IQ 160 FOTO: RTL

"Meni ovdje nešto smrdi. I ne mislim samo na ovaj prostor"

Ovim riječima Marina izražava sumnju koja je sve više obuzima. Poznavajući osnove agrokulture, zahvaljujući fazi botanike kroz koju je prošla, shvaća da vrt nije onakav kakav bi trebao biti. "Ne razumijem zašto je sve ovo ovako raskopano", govori Ramljaku, ističući kako se permakulturni vrt ostavlja da priroda odradi svoje. Previše je svježe prekopane zemlje na mjestu gdje to nema nikakvog smisla. "Nije mi jasno zašto je u ovakvom stanju?", pita se naglas, a njezina nepogrešiva intuicija vrišti da odgovor nije nimalo ugodan.

Marina, IQ 160
Marina, IQ 160 FOTO: RTL

Lopata u rukama i otkriće koje će promijeniti sve

Ne čekajući ni trenutka, vođena instinktom koji je rijetko vara, Marina uzima lopatu i počinje kopati na mjestu koje joj se čini najsumnjivijim. Napetost raste sa svakim zamahom, a tišinu remeti samo zvuk zemlje koja se odmiče. Što se krije ispod površine brižljivo obrađivanog vrta? Je li to ključ koji će otkriti gdje su nestale djevojčice ili mračna tajna koju je netko pokušao zauvijek zakopati?

Odgovor na to pitanje možete saznati odmah! Pogledajte napetu epizodu serije 'IQ 160' koja pomiče granice napetosti već sada na platformi Voyo.

iq 160 tomislav ramljak iq 160 luka peroš marina kapov iq 160 dajana čuljak
IQ 160

Sve je izgorjelo! Šokantan trenutak u 'IQ 160' koji mijenja tijek istrage

IQ 160

Upoznajte Nelu Kapov u 'IQ 160': Naizgled brižna majka i baka, ali možda drži ključ tajne koja Marinu progoni godinama

Moglo bi te zanimati

Svi pričaju o seriji 'IQ 160': Prvi Voyo Original osvojio gledatelje, stižu samo pohvale za Dajanu Čuljak i ekipu

Dajana Čuljak za RTL.hr otkrila tko joj je prvi poslao poruku nakon premijere serije 'IQ 160': 'Skinula mi je kamen sa srca'

'IQ 160' oduševio gledatelje! Društvene mreže preplavili pozitivni komentari: 'Serija top, a Dajana Čuljak je odlična'

Nova uzbudljiva epizoda serije 'IQ 160'! U ulozi Marinine majke stiže dobro poznato glumačko lice

Gospodin Savršeni Šime pogledao 'IQ 160' pa dao svoju konačnu ocjenu: 'Serija je 10/10'

Zavirite u Marinin ormar: Biste li nosile modne kombinacije genijalne junakinje serije 'IQ 160'?

Pročitaj na Net.hr
Tea Tairović i suprug doživjeli prometnu nesreću u Crnoj Gori: 'Čuli smo snažan udarac'
Meri u kaubojskom izdanju objavila zavodničke fotografije: 'John Wayne među damama'
Nastup Jelene Karleuše u Vodicama najavljen za blagdan Velike Gospe razljutio javnost
Pantovčak nije osvojio, hoće li Aziju? Niko Tokić Kartelo u borbi za opstanak 6000 kilometara daleko
Sergej Trifunović i supruga pod sumnjom za krađu u trgovačkom centru: 'Slučajno u vrećici'
Luna Valas i Katarina Mamić stižu u RTL-ov show 'Asia Express: Zmajeva ruta'
U samo par sati prodano 80.000 ulaznica za koncert u Vukovaru: Oglasio se i Thomspon
Atraktivna brineta s oblinama 'od milijun dolara': Fatalna Larsa nikoga ne ostavlja ravnodušnim
Supruga Brucea Willisa otkrila prvi znak koji je upućivao na demenciju
Trump otkrio što Melania ne voli kod njega: 'Kaže mi da to nije predsjedničko ponašanje'