Istina je zakopana pod zemljom? Genijalna Marina u 'IQ 160' uzela lopatu u ruke pa došla do jezivog otkrića

Policijska savjetnica Marina Kapov i inspektor Tomislav Ramljak nalaze se pred zidom, a jedini trag vodi ih na udaljeno seosko imanje. No, idilični krajolik skriva nešto što nitko nije očekivao.

Imanje oca nestalih djevojčica, na prvi pogled djeluje kao utočište mira i povratka prirodi. Ekološki vrt uređen po principima permakulture, sa slamom i povrćem, trebao bi biti mjesto života, a ne zločina. Ipak, Marinin iznimno oštar um i oko za detalje odmah uočavaju da nešto nije u redu. Dok inspektor Ramljak proučava okolinu, Marini nešto ne da mira.

Ovim riječima Marina izražava sumnju koja je sve više obuzima. Poznavajući osnove agrokulture, zahvaljujući fazi botanike kroz koju je prošla, shvaća da vrt nije onakav kakav bi trebao biti. "Ne razumijem zašto je sve ovo ovako raskopano", govori Ramljaku, ističući kako se permakulturni vrt ostavlja da priroda odradi svoje. Previše je svježe prekopane zemlje na mjestu gdje to nema nikakvog smisla. "Nije mi jasno zašto je u ovakvom stanju?", pita se naglas, a njezina nepogrešiva intuicija vrišti da odgovor nije nimalo ugodan.

Ne čekajući ni trenutka, vođena instinktom koji je rijetko vara, Marina uzima lopatu i počinje kopati na mjestu koje joj se čini najsumnjivijim. Napetost raste sa svakim zamahom, a tišinu remeti samo zvuk zemlje koja se odmiče. Što se krije ispod površine brižljivo obrađivanog vrta? Je li to ključ koji će otkriti gdje su nestale djevojčice ili mračna tajna koju je netko pokušao zauvijek zakopati?

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