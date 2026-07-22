Ivan Molnar iz serije 'IQ 160' za RTL.hr iskreno o očinstvu: 'To je najljepše i najteže iskustvo koje možeš proživjeti'

Iako je poznat po humoru, Ivan je iskreno progovorio o velikim životnim promjenama, ulozi oca koja ga je učinila emotivnijim te o supruzi kao najvećoj podršci, koja je ipak imala jednu zamjerku na početku njegove karijere

Molnar je naglasio kako brak sam po sebi nije donio drastične promjene u njegov život, ali rođenje djeteta jest. Priznao je da je to iskustvo u potpunosti transformiralo i njega i svakodnevicu njegove obitelji. "Kad smo ušli u brak, sve je bilo isto. Ali onda je došlo dijete. Tu se sve apsolutno, baš sve promijenilo. Totalno se promijeniš kao osoba, ali nabolje", ispričao je Ivan, opisujući očinstvo kao "najljepše i najteže svakodnevno iskustvo koje možeš proživljavati".

Jedna od najočitijih promjena koje je primijetio kod sebe jest pojačana emotivnost. "Puno sam emotivniji. Mislim, i prije sam bio emotivan, znao bih plakati na neke glupe filmove, a sad još više. Sad čim vidim bilo što, odmah mi prorade emocije", iskreno je podijelio, dodajući kako roditeljstvo zahtijeva puno rada i nespavanja, ali da se na kraju sve isplati.

U svijetu stvaranja sadržaja, gdje su nesigurnost i preispitivanje česti, Ivan ističe da je ključnu ulogu u njegovom uspjehu odigrala upravo supruga. Ona je bila jedina osoba koja je od samog početka bezuvjetno vjerovala u njegov san da se bavi glumom i snimanjem. "Ona je jedina osoba u mom životu koja me je sto posto podržavala u svemu tome. Od samog početka, ona je valjda vidjela nešto. Ja sam to htio, ali ona je još vjerovala da ja to i mogu. Nikad se nisam baš ni usudio to ljudima pričati, a to da netko vjeruje u tebe, to je bilo jako lijepo", prisjetio se Molnar.

Ivana Molnara od ovog petka pratite u prvom Voyo Originalu 'IQ 160' na platformi Voyo.