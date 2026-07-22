Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Igra chefova Specijalisti Zagreb IQ 160 Asia Express: Zmajeva ruta Gospodin Savršeni Divlje pčele UEFA Konferencijska liga - 3. pretkolo: Rijeka - Ilves Direktor Svemira Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
IQ 160

Ivan Molnar iz serije 'IQ 160' za RTL.hr iskreno o očinstvu: 'To je najljepše i najteže iskustvo koje možeš proživjeti'

Popularni domaći content kreator Ivan Molnar, kojeg tisuće prate na društvenim mrežama zbog njegovih duhovitih videa, u gostovanju u podcastu 'Spill The Tea' otkrio je detalje iz svog privatnog života

RTL.hr
22.07.2026 15:00

Iako je poznat po humoru, Ivan je iskreno progovorio o velikim životnim promjenama, ulozi oca koja ga je učinila emotivnijim te o supruzi kao najvećoj podršci, koja je ipak imala jednu zamjerku na početku njegove karijere

Sve se promijenilo dolaskom djeteta

Molnar je naglasio kako brak sam po sebi nije donio drastične promjene u njegov život, ali rođenje djeteta jest. Priznao je da je to iskustvo u potpunosti transformiralo i njega i svakodnevicu njegove obitelji. "Kad smo ušli u brak, sve je bilo isto. Ali onda je došlo dijete. Tu se sve apsolutno, baš sve promijenilo. Totalno se promijeniš kao osoba, ali nabolje", ispričao je Ivan, opisujući očinstvo kao "najljepše i najteže svakodnevno iskustvo koje možeš proživljavati".

Ivan Molnar, Spill The Tea
Ivan Molnar, Spill The Tea FOTO: RTL

Jedna od najočitijih promjena koje je primijetio kod sebe jest pojačana emotivnost. "Puno sam emotivniji. Mislim, i prije sam bio emotivan, znao bih plakati na neke glupe filmove, a sad još više. Sad čim vidim bilo što, odmah mi prorade emocije", iskreno je podijelio, dodajući kako roditeljstvo zahtijeva puno rada i nespavanja, ali da se na kraju sve isplati.

'Ona je jedina vjerovala da ja to mogu'

U svijetu stvaranja sadržaja, gdje su nesigurnost i preispitivanje česti, Ivan ističe da je ključnu ulogu u njegovom uspjehu odigrala upravo supruga. Ona je bila jedina osoba koja je od samog početka bezuvjetno vjerovala u njegov san da se bavi glumom i snimanjem. "Ona je jedina osoba u mom životu koja me je sto posto podržavala u svemu tome. Od samog početka, ona je valjda vidjela nešto. Ja sam to htio, ali ona je još vjerovala da ja to i mogu. Nikad se nisam baš ni usudio to ljudima pričati, a to da netko vjeruje u tebe, to je bilo jako lijepo", prisjetio se Molnar.

Ivana Molnara od ovog petka pratite u prvom Voyo Originalu 'IQ 160' na platformi Voyo.

iq 160 spill the tea ivan molnar
Moglo bi te zanimati

Svjetska zvijezda u 'IQ 160'! Luka Peroš o novoj ulozi, velikim projektima i predanosti: 'Uživam u ovom poslu, to mi namiri dušu'

Povodom premijere serije 'IQ 160' osvoji ekskluzivni merch paket!

Možete li riješiti ovu zagonetku? Zvijezda prvog Voyo originala 'IQ 160' Luka Peroš odmah ju je odgonetnuo, a mnogi padnu na prvom koraku

Nakon brojnih negativaca Luka Peroš konačno igra 'dobrog dečka': 'To mi je bilo osvježenje'

Dajana Čuljak i Ivan Molnar u 'To je Voyo' specijalu: 'Gledatelji će se navući na 'IQ 160' zato što...'

Ivan Molnar u podcastu 'Spill The Tea' o svom putu do serije 'IQ 160': 'Supruga se naljutila na mene kada sam instalirao TikTok, tri dana nije pričala sa mnom'

Pročitaj na Net.hr
Za njim uzdišu milijuni žena, a on ljubi samo najveće ljepotice: Kako se mijenjao Bradley Cooper
Seks bomba iz 'Briljantina' osvojila je milijune: Njezina ljepota i danas ostavlja bez daha
Tea Tairović i suprug doživjeli prometnu nesreću u Crnoj Gori: 'Čuli smo snažan udarac'
Meri u kaubojskom izdanju objavila zavodničke fotografije: 'John Wayne među damama'
Nastup Jelene Karleuše u Vodicama najavljen za blagdan Velike Gospe razljutio javnost
Pantovčak nije osvojio, hoće li Aziju? Niko Tokić Kartelo u borbi za opstanak 6000 kilometara daleko
Sergej Trifunović i supruga pod sumnjom za krađu u trgovačkom centru: 'Slučajno u vrećici'
Luna Valas i Katarina Mamić stižu u RTL-ov show 'Asia Express: Zmajeva ruta'
U samo par sati prodano 80.000 ulaznica za koncert u Vukovaru: Oglasio se i Thomspon
Atraktivna brineta s oblinama 'od milijun dolara': Fatalna Larsa nikoga ne ostavlja ravnodušnim