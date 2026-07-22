Ivan Molnar iz serije 'IQ 160' za RTL.hr iskreno o očinstvu: 'To je najljepše i najteže iskustvo koje možeš proživjeti'

Iako je poznat po humoru, Ivan je iskreno progovorio o velikim životnim promjenama, ulozi oca koja ga je učinila emotivnijim te o supruzi kao najvećoj podršci, koja je ipak imala jednu zamjerku na početku njegove karijere
Sve se promijenilo dolaskom djeteta
Molnar je naglasio kako brak sam po sebi nije donio drastične promjene u njegov život, ali rođenje djeteta jest. Priznao je da je to iskustvo u potpunosti transformiralo i njega i svakodnevicu njegove obitelji. "Kad smo ušli u brak, sve je bilo isto. Ali onda je došlo dijete. Tu se sve apsolutno, baš sve promijenilo. Totalno se promijeniš kao osoba, ali nabolje", ispričao je Ivan, opisujući očinstvo kao "najljepše i najteže svakodnevno iskustvo koje možeš proživljavati".
Jedna od najočitijih promjena koje je primijetio kod sebe jest pojačana emotivnost. "Puno sam emotivniji. Mislim, i prije sam bio emotivan, znao bih plakati na neke glupe filmove, a sad još više. Sad čim vidim bilo što, odmah mi prorade emocije", iskreno je podijelio, dodajući kako roditeljstvo zahtijeva puno rada i nespavanja, ali da se na kraju sve isplati.
'Ona je jedina vjerovala da ja to mogu'
U svijetu stvaranja sadržaja, gdje su nesigurnost i preispitivanje česti, Ivan ističe da je ključnu ulogu u njegovom uspjehu odigrala upravo supruga. Ona je bila jedina osoba koja je od samog početka bezuvjetno vjerovala u njegov san da se bavi glumom i snimanjem. "Ona je jedina osoba u mom životu koja me je sto posto podržavala u svemu tome. Od samog početka, ona je valjda vidjela nešto. Ja sam to htio, ali ona je još vjerovala da ja to i mogu. Nikad se nisam baš ni usudio to ljudima pričati, a to da netko vjeruje u tebe, to je bilo jako lijepo", prisjetio se Molnar.
Ivana Molnara od ovog petka pratite u prvom Voyo Originalu 'IQ 160' na platformi Voyo.