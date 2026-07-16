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IQ 160

Ivan Molnar o prvoj velikoj glumačkoj ulozi u seriji 'IQ 160': 'Kada sam čitao scenarij, pomislio sam: 'Isuse Bože, ovo ću ja pričati'

Glumac i TikToker Ivan Molnar ostvario je svoju prvu veliku ulogu u novoj krimi-komediji 'IQ 160', koja na Voyo stiže 24. srpnja, gdje tumači lik inspektora s kojim, kako kaže, dijeli brojne sličnosti

RTL.hr
16.07.2026 17:00

U intervjuu za RTL.hr otkrio kako je izgledao njegov put od castinga do snimanja, a posebno se osvrnuo na nevjerojatno uzbuđenje koje je osjetio kada je prvi put u ruke primio scenarij i shvatio da je pred njim najveći profesionalni izazov do sada.

'Kad sam vidio opis lika, znao sam da mogu'

Iako iza sebe nema glumačko obrazovanje s Akademije, već se glumom bavi amaterski, Ivan Molnar je s velikim samopouzdanjem pristupio audiciji za seriju 'IQ 160'. Ključ je, ističe, bio u tome što se odmah prepoznao u opisu lika koji mu je ponuđen.

"Moj lik je vrlo sličan meni privatno, što mi je bilo super jer se nisam toliko morao privikavati na nešto novo. Vrlo sam lako ušao u njega jer sam to skoro i ja, samo sam se morao priviknuti na to da sam sad inspektor", objasnio je. Ta sličnost dala mu je vjetar u leđa već na samom početku.

Ivan Molnar, IQ 160
Ivan Molnar, IQ 160 FOTO: Voyo

Uzbuđenje na svakoj stranici scenarija

Pravo uzbuđenje uslijedilo je nakon što je dobio ulogu i prvi put u ruke primio scenarij. Budući da je dosad imao samo jednokratna pojavljivanja u serijama, ovo je bio prvi put da je ispred sebe imao tekst za projekt u kojem nosi jednu od važnijih uloga. Taj trenutak opisuje kao prekretnicu.

"Kad sam čitao scenarij, svaki put kad sam došao do svog nekog dijela, gdje sam sada ja na redu, to mi je bilo... Baš sam bio uzbuđen! Pomislio sam: 'Isuse Bože, ovo ću ja pričati. Ovo će biti moje'", s oduševljenjem se prisjetio Molnar, dodajući kako mu je cijelo iskustvo, od čitanja do snimanja prvih scena, bilo ispunjeno pozitivnom tremom i iščekivanjem.

IQ 160
IQ 160 FOTO: Voyo

Od TikTok videa do treme pred kamerama

Prijelaz s amaterskog snimanja videa za društvene mreže na profesionalni glumački set donio je i nove izazove. Molnar iskreno priznaje kako su priprema za TikTok i za ovakvu ulogu "totalno dvije različite priče". U početku se borio s tremom koja bi ga potpuno blokirala.

"Najizazovnije mi je bilo to što bih došao na set, znao tekst i onda, kad krene akcija, ja sve zaboravim. Tabula rasa, gotovo, kao da ništa nisam radio. Bilo mi je najteže shvatiti kako se pripremiti da se to ne dogodi", ispričao je. Pomoć je potražio od iskusnijih kolega sa seta, ali i prijatelja koji su završili Akademiju, te je s vremenom svladao tremu i naučio kako se na setu može i "igrati".

Ivan Molnar, IQ 160
Ivan Molnar, IQ 160 FOTO: Voyo

Unatoč početnim izazovima, Molnar svoje prvo veliko glumačko iskustvo opisuje kao predivno i zabavno, ističući toplu i podržavajuću atmosferu koja ga je dočekala. Upravo je ta pozitivna energija, kaže, bila ključna da se kao novopridošli glumac osjeća ugodno i na kraju pruži svoj maksimum. 

Seriju 'IQ 160' možete pogledati od 24. srpnja na platformi Voyo.

ivan molnar iq 160
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