Ivan Molnar u podcastu 'Spill The Tea' o svom putu do serije 'IQ 160': 'Supruga se naljutila na mene kada sam instalirao TikTok, tri dana nije pričala sa mnom'

Popularni domaći content kreator Ivan Molnar, kojeg tisuće prate na društvenim mrežama, uskoro će pokazati svoje drugo lice u prvoj Voyo Original seriji 'IQ 160'. U razgovoru za podcast 'Spill The Tea', Molnar je otkrio kako se nosi s tremom uoči premijere, ali se i prisjetio svojih ranijih, manje poznatih glumačkih uloga koje su mu utrle put do prvog velikog angažmana

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Iako iza sebe ima godine snimanja šaljivih videa, Molnar priznaje da ga uoči emitiranja serije 'IQ 160' hvataju posebne emocije. "Jesam, uzbuđen sam. Malo me onako, ne znam, hoću li se moći gledati", iskreno je rekao, dodavši kako mu je gledanje samog sebe na ekranu oduvijek predstavljalo izazov.

Od konobara do inspektora

Mnogi će se iznenaditi, no uloga inspektora Antića nije njegov prvi izlet u glumačke vode. Prisjetio se svojih početaka koji sežu nekoliko godina unatrag. Prva veća uloga s tekstom bila mu je u seriji 'Blago nama'. "To mi je bila prva veća uloga gdje je bilo puno teksta. I Enis, tad sam vidio kakav je Enis Bešlagić glumac. Stvarno je takav uživo, lik kako je na televiziji, tako je i uživo. Sve nas je lijepo tamo naučio kako to treba raditi", ispričao je Molnar.

icon-expand Ivan Molnar, Spill The Tea FOTO: RTL

Nakon toga, uslijedile su i druge prilike. Gledatelji su ga mogli primijetiti i u seriji 'San snova', gdje je utjelovio konobara Ozrena. "Bio sam još i u 'Sjenama prošlosti'. Doktor, i to dvaput", dodao je zanimljiv detalj o svojim televizijskim ulogama koje su mnogima promakle. Iako je oduvijek gajio želju za glumom, Ivan u rodnom Bjelovaru nije imao priliku ostvariti svoje snove. Nije mogao pronaći ekipu sa sličnim interesima, pa je gluma ostala samo neostvarena želja. Upisao je studij naftnog rudarstva, no kreativnost je tražila svoj put van. "Trebao mi je malo kreativnog ispušnog ventila", prisjetio se Ivan. "I onda sam odlučio napraviti sebi YouTube kanal i snimati neke videe."

icon-expand Ivan Molnar, Spill The Tea FOTO: RTL

Tako je sve krenulo, a pravi uzlet dogodio se 2020. godine s dolaskom TikToka. "Tad sam ga instalirao i rekao 'pa mogu ja to isto'. Nakon tjedan dana skromno sam rekao 'pa mogu ja to isto raditi' i eto me sad šest godina kasnije", ispričao je kroz smijeh. Njegova nada bila je da će ga netko primijetiti putem društvenih mreža i ponuditi mu ulogu, što se na kraju i ostvarilo.

'Gle, onaj s TikToka!'

Danas ga, kaže, ljudi prepoznaju na ulici. Iako je odrastao u Bjelovaru, a studirao u Zagrebu, posljednjih pet godina živi u Osijeku. Ipak, najviše ga je iznenadilo kad su ga prepoznali u Novom Sadu. Prvi susreti s prepoznavanjem bili su mu čudni, no s vremenom se naviknuo.

icon-expand Ivan Molnar, Spill The Tea FOTO: RTL

Reakcije obožavatelja, kaže, razlikuju se ovisno o dobi. "Osnovnoškolci nemaju zadrške", objašnjava Molnar i dodaje da mu oni odmah prilaze. Srednjoškolci su, s druge strane, malo sramežljiviji. "Oni se još kao stide, srame. I onda ti prođeš pored njih, napraviš jedan korak i tek onda čuješ kako šapuću: 'Onaj s TikToka, onaj s TikToka!'", opisao je simpatične situacije s kojima se susreće. Iako je najpoznatiji po svojim šaljivim videima, Molnar je otkrio kako su ga očinstvo i brak promijenili iz temelja te je podijelio dosad nepoznate detalje o ključnoj ulozi koju njegova supruga ima u njegovoj karijeri,

'Očinstvo me promijenilo nabolje'

Na pitanje je li istina da djeca mijenjaju ljude više od braka, Molnar je bez zadrške potvrdio. "Definitivno. Kad smo ušli u brak, sve je bilo isto. No, kad je došlo dijete, tu se apsolutno sve promijenilo. Totalno. I stvarno se promijeniš kao osoba, ali nabolje", iskreno je priznao.

icon-expand Ivan Molnar, Spill The Tea FOTO: RTL

Opisao je roditeljstvo kao iskustvo koje ga je učinilo znatno emotivnijim. "Puno sam emotivniji. Znao bih i prije plakati na neke filmove, a sad još više. Čim vidim bilo što, odmah mi prorade emocije", rekao je Molnar, dodajući kako očinstvo doživljava kao "najljepše i najteže svakodnevno iskustvo". Unatoč neprospavanim noćima i velikom trudu, ističe kako sve to vrijedi.

Jedina osoba koja je 100 posto vjerovala u mene

Uspjeh koji je postigao na društvenim mrežama, a sada i u glumačkom svijetu, ne bi bio moguć bez bezuvjetne podrške njegove supruge. Molnar je naglasio kako je upravo ona bila jedina osoba koja je od samog početka vjerovala u njegove snove. "Ona je jedina osoba u mom životu koja me je sto posto podržavala u svemu tome, od samog početka. Ja sam to htio, ali ona je vjerovala da ja to i mogu. Nikad se nisam baš ni usudio ljudima pričati o tome, pa kad netko vjeruje u tebe, to je bilo jako lijepo", ispričao je.

icon-expand Ivan Molnar, Spill The Tea FOTO: RTL

"Jedino kad se ljutila na mene bilo je kad sam instalirao TikTok, to jest kad sam joj rekao da bih snimao neke videe i stavio ih na tu platformu", prisjetio se Molnar kroz smijeh i dodao: "Nije tri dana htjela pričati sa mnom." Srećom, nesuglasice su brzo prebrodili, a odluka se pokazala ispravnom. "Evo, sad živim od toga, tako da je dobro ispalo", zaključio je. Danas mu je supruga, osim najveće podrške, i najoštrija kritičarka. Priznao je kako joj svoje videe pokazuje tek nakon objave jer bi u suprotnom uvijek pronašla nešto za popraviti. "Onda mi kaže: 'Kako si ovu majicu obukao? Zašto tu majicu? Imaš onu drugu.' Ja ni ne razmišljam o tim stvarima", otkrio je simpatični kreator, potvrđujući da iza svakog uspješnog muškarca stoji snažna žena koja pazi na detalje. U novoj seriji 'IQ 160' utjelovio je inspektora Filipa Antića, a put do te uloge bio je filmski - brz, neočekivan i ispunjen izazovima,

icon-expand Ivan Molnar, Spill The Tea FOTO: RTL

Audicija iz snova i uloga na licu mjesta

Proces dobivanja uloge dogodio se gotovo slučajno i nevjerojatnom brzinom. Molnar je, naime, trebao biti na Velebitu zbog drugog projekta, no planovi su se u zadnji tren izjalovili. Dok je boravio u Zagrebu zbog drugih snimanja, stigao mu je poziv od casting agencije večer prije audicije za novu seriju. "Tekst sam počeo čitati oko ponoći, probudio sam se u pola šest ujutro da ga ponovno prođem. Nije mi bilo teško jer je lik jako sličan meni, osjećao sam da neću morati ništa posebno glumiti", otkrio je Ivan. Na samoj audiciji nije bio svjestan da razgovara s glavnim redateljem i ostatkom ključne ekipe. Šok je uslijedio odmah nakon što je odradio scenu. Producent se vratio u prostoriju i rekao mu: "Dobio si ulogu. Idući tjedan kreće snimanje."

Od dvije riječi do stotinu početničkih grešaka

Iako je snimanje za društvene mreže njegova svakodnevica, profesionalni set donio je potpuno nove izazove. Prvi dan snimanja imao je samo jednu scenu i dvije riječi za izgovoriti: "Inspektor Antić". No, i to se pokazalo kao prepreka. "Kad je krenula akcija, trebao sam to reći i jezik mi se pobrkao. Shvatio sam da sve moram učiti naglas, a ne u sebi", ispričao je Molnar o jednoj od prvih lekcija.

icon-expand IQ 160 FOTO: RTL

Priznaje kako se osjećao kao da je bačen u vatru te da je napravio bezbroj početničkih grešaka. "Mislio sam da će biti puno lakše, ali nije. Svaki dan učim tekst, svaki dan nešto snimam i mislio sam da će mi to pomoći. Međutim, ovo je potpuno drugačije", rekao je, dodajući kako mu je najteže bilo naučiti kako se ponašati pred kamerom dok nema teksta, odnosno kako jednostavno "biti" u sceni.

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