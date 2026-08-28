Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Specijalisti Zagreb IQ 160 Asia Express: Zmajeva ruta Gospodin Savršeni Divlje pčele Direktor Svemira Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
IQ 160

Iznenadni posjet u kasne sate u 'IQ 160': Pogledajte kako je Ramljak dokazao da Marini uvijek čuva leđa

Marina Kapov i Tomislav Ramljak, dinamični duo zagrebačke policije poznat po rješavanju najzamršenijih slučajeva, ne prestaju intrigirati svojim jedinstvenim pristupom istragama

RTL.hr
28.08.2026 22:00

U jeku komplicirane istrage ubojstva, vođena svojim nepogrešivim instinktom, Marina je u kasnim večernjim satima odlučila sama nastaviti s radom. No, čim je izašla iz zgrade, spremna slijediti novi trag, dočekalo ju je poznato lice – njezin partner Ramljak.

Njegova neočekivana pojava odmah je izazvala sumnju, pa ga je Marina bez okolišanja upitala što radi, na što je on mirno odgovorio: "Čekam tebe." S obzirom na njezine nekonvencionalne metode, logično je uslijedilo pitanje hoće li je pokušati stopirati.

Marina, Tomislav, IQ 160
Marina, Tomislav, IQ 160 FOTO: Voyo

'Bolje da idem s tobom'

Ono što je uslijedilo bila je gesta potpunog povjerenja. Ramljak je nije došao spriječiti, već joj se pridružiti:

"Ne. Pa rekoh, bolje da idem s tobom prije nego što si sama uvališ neke nove probleme."

Shvatio je da je Marina ponovno povezala ključne dijelove slagalice. Umjesto da joj stane na put, odlučio je biti uz nju kao zaštita i oslonac.

Marina i Tomislav, IQ 160
Marina i Tomislav, IQ 160 FOTO: Voyo

Više od običnog partnerstva

Ramljak je dokazao da Marinu ne vidi samo kao nepredvidivu kolegicu, već kao ravnopravnu partnericu. Cijelu je situaciju začinio i dozom humora:

"Mislio sam da ćeš biti brža. Čekam te već neko vrijeme."

Ta ležerna opaska otkrila je koliko se dobro poznaju. Dok Marina svojim briljantnim umom probija zidove, Ramljak je tu da joj čuva leđa - stvarajući tim u kojem se suprotnosti savršeno nadopunjuju.

Kamo će Marinu i Ramljaka odvesti ova noćna potraga za istinom? Predzadnju epizodu hit-serije 'IQ 160' ne propustite - pogledajte je odmah, ekskluzivno na Voyo platformi!

marina iq 160 tomislav ramljak iq 160 iq 160
IQ 160

Ovaj put je pretjerala? Pogledajte zašto je Marina u 'IQ 160' iznenada udaljena s istrage

Moglo bi te zanimati

ANKETA Tko je pravi izbor za Marinu u 'IQ 160' - markantni inspektor ili šarmantni bivši suprug?

Ima li još iskri među bivšim supružnicima u 'IQ 160'? Razvedeni su, no jedna tema uvijek pokrene bockanje

Novo pojačanje u 'IQ 160'? Mlada genijalka Dora nadmudrila policiju i dokazala čija je kći

Obostrano je? Dok Ramljak u 'IQ 160' priznaje da je sanja, Marina mašta samo o njemu

Strogi inspektor Ramljak u 'IQ 160' više nije isti, a Marina je odmah primijetila da se nešto događa

Huligani joj smjestili zamku u novoj epizodi 'IQ 160': Pogledajte trenutak u kojem je shvatila da je zatočena

Pročitaj na Net.hr
Omiljeni voditelj, glazbenik i glumac najavio odlazak s radija: 'Umoran sam. Nemrem više'
Ima šarm koji se ne može odglumiti: Dragana Mićalović rođena je za kameru i voditeljsku ulogu
Umro je Peter Cullen: Svoj glas posudio je Optimusu Primeu i stotinama drugih likova
Danijela Martinović pokazala novu frizuru, obožavatelji poručuju: 'Izgledaš kao da imaš 25'
Nakon naporne sezone, Lucija Šerbedžija pronašla je mir u zagrljaju nepoznatog muškarca
Kolovoz u Slavoniji bio je baš vruć: Ove legice pobrinule su se da pogledi ne miruju
Marijana Batinić ne krije oduševljenje novim RTL-ovim showom: 'Ne mogu dočekati ovo osvježenje'
Sjećate se Buzza? Danas je neprepoznatljiv, a iza sebe ima skandale, nasilje i burnu prošlost
Jimmy Page i David Bowie bili su s istom maloljetnom djevojkom: Ona je progovorila o svemu
Više od 10 tisuća sati sadržaja, širenje Voyo Original ponude i projekt koji spaja regiju