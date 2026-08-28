Iznenadni posjet u kasne sate u 'IQ 160': Pogledajte kako je Ramljak dokazao da Marini uvijek čuva leđa

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U jeku komplicirane istrage ubojstva, vođena svojim nepogrešivim instinktom, Marina je u kasnim večernjim satima odlučila sama nastaviti s radom. No, čim je izašla iz zgrade, spremna slijediti novi trag, dočekalo ju je poznato lice – njezin partner Ramljak. Njegova neočekivana pojava odmah je izazvala sumnju, pa ga je Marina bez okolišanja upitala što radi, na što je on mirno odgovorio: "Čekam tebe." S obzirom na njezine nekonvencionalne metode, logično je uslijedilo pitanje hoće li je pokušati stopirati.

icon-expand Marina, Tomislav, IQ 160 FOTO: Voyo

'Bolje da idem s tobom'

Ono što je uslijedilo bila je gesta potpunog povjerenja. Ramljak je nije došao spriječiti, već joj se pridružiti: "Ne. Pa rekoh, bolje da idem s tobom prije nego što si sama uvališ neke nove probleme." Shvatio je da je Marina ponovno povezala ključne dijelove slagalice. Umjesto da joj stane na put, odlučio je biti uz nju kao zaštita i oslonac.

icon-expand Marina i Tomislav, IQ 160 FOTO: Voyo

Više od običnog partnerstva