'Ja te već vidim kao farmera': Marina u 'IQ 160' ponudila Ramljaku neočekivan recept protiv stresa

Ovoga puta, meta je bio Ramljakov potencijalni život nakon policije, a njezina vizija uključuje svježi zrak, domaće povrće i neočekivane zdravstvene savjete.
Neočekivana vizija usred istrage
Tijekom očevida na seoskom imanju, okruženi prirodom i tragovima permakulture, Marina nije mogla odoljeti. Dok je pragmatični Ramljak bio usredotočen isključivo na dokaze i detalje slučaja, njezina mašta je odlutala u potpuno drugom smjeru. Usred tmurne atmosfere zločina, iznenada mu se obratila s idejom koja ga je, u najmanju ruku, zatekla.
"Ja te već vidim kao farmera", dobacila mu je ležerno, promatrajući idiličan, iako sada zlokoban, krajolik. Njezina opaska bila je savršen primjer kako ona unosi lakoću i humor čak i u najnapetije situacije. Ramljakova reakcija bila je, očekivano, suzdržana i pomalo odrješita, pokušavajući je vratiti na zadatak. "Imaš bujnu maštu", odgovorio je kratko, nadajući se da će time završiti razgovor o njegovoj alternativnoj karijeri. No, to je Marini bio samo poticaj da nastavi.
Život bez stresa i lijek za prostatu
Ne dopuštajući da je njegova mrzovolja obeshrabri, Marina je odlučila detaljnije elaborirati zašto bi mu život na selu savršeno odgovarao. Bilo je očito da njezino podbadanje nije bilo samo puka šala, već i svojevrsna analiza njegovog karaktera i stila života koji ona smatra pretjerano stresnim.
"Šta bi ti falilo?", upitala ga je retorički, ne čekajući odgovor. "Svjež zrak. Život bez stresa, lijek za prostatu." Posljednjom opaskom, izrečenom s vragolastim osmijehom, uspjela je u onome što joj najbolje ide - probiti njegov profesionalni oklop i izazvati barem tračak ljudske reakcije, pa makar to bila i nijema nevjerica.
Kroz humor i provokacije, oni grade povjerenje i partnerstvo koje im omogućuje da funkcioniraju pod golemim pritiskom. I dok se Ramljak vjerojatno neće tako skoro primiti motike, Marina mu je, barem na trenutak, uspjela ponuditi viziju života u kojem najveći problem nije pronaći ubojicu, već sačuvati urod od nametnika.