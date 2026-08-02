'Ja te već vidim kao farmera': Marina u 'IQ 160' ponudila Ramljaku neočekivan recept protiv stresa

Tijekom očevida na seoskom imanju, okruženi prirodom i tragovima permakulture, Marina nije mogla odoljeti. Dok je pragmatični Ramljak bio usredotočen isključivo na dokaze i detalje slučaja, njezina mašta je odlutala u potpuno drugom smjeru. Usred tmurne atmosfere zločina, iznenada mu se obratila s idejom koja ga je, u najmanju ruku, zatekla.

"Ja te već vidim kao farmera", dobacila mu je ležerno, promatrajući idiličan, iako sada zlokoban, krajolik. Njezina opaska bila je savršen primjer kako ona unosi lakoću i humor čak i u najnapetije situacije. Ramljakova reakcija bila je, očekivano, suzdržana i pomalo odrješita, pokušavajući je vratiti na zadatak. "Imaš bujnu maštu", odgovorio je kratko, nadajući se da će time završiti razgovor o njegovoj alternativnoj karijeri. No, to je Marini bio samo poticaj da nastavi.