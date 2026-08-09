Kad romantični izlazak ode u krivom smjeru: Pogledajte kako se inspektor Ramljak snašao na spoju u novoj epizodi 'IQ 160'

U novoj epizodi popularne serije 'IQ 160' , staloženi inspektor Tomislav Ramljak odlučio je odvojiti privatni život od poslovnog i izići na dugo očekivani spoj. U ugodnoj i intimnoj atmosferi restorana sve je isprva izgledalo kao savršen početak jedne romantične večeri.

Dok su razmjenjivali općenite teme i razgovarali o uređenju doma, njegova je pratilja spomenula sklonost prirodnim materijalima. Inspektor Ramljak na to je potpuno usputno i bez zadnjih namjera dobacio kako više voli kožu i "kaubojski stil".

Međutim, njegova simpatija taj je neobavezni komentar shvatila nevjerojatno izravno. Bez ikakve zadrške i u potpuno pogrešnom trenutku, uzvratila mu je rečenicom koja je u sekundi stvorila tešku neugodu za stolom:

"Možda bismo mogli otići kod tebe pa isprobati taj kaubojski stil kad ga već toliko voliš..."