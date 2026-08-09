Kad romantični izlazak ode u krivom smjeru: Pogledajte kako se inspektor Ramljak snašao na spoju u novoj epizodi 'IQ 160'

U novoj epizodi popularne serije 'IQ 160', staloženi inspektor Tomislav Ramljak odlučio je odvojiti privatni život od poslovnog i izići na dugo očekivani spoj. U ugodnoj i intimnoj atmosferi restorana sve je isprva izgledalo kao savršen početak jedne romantične večeri.
Razgovor koji je skrenuo u krivom smjeru
Dok su razmjenjivali općenite teme i razgovarali o uređenju doma, njegova je pratilja spomenula sklonost prirodnim materijalima. Inspektor Ramljak na to je potpuno usputno i bez zadnjih namjera dobacio kako više voli kožu i "kaubojski stil".
Međutim, njegova simpatija taj je neobavezni komentar shvatila nevjerojatno izravno. Bez ikakve zadrške i u potpuno pogrešnom trenutku, uzvratila mu je rečenicom koja je u sekundi stvorila tešku neugodu za stolom:
"Možda bismo mogli otići kod tebe pa isprobati taj kaubojski stil kad ga već toliko voliš..."
Vidno zatečen i zatečen reakcijom kakvoj se uopće nije nadao, inače smireni inspektor pokušao je brzinski ublažiti situaciju i "spasiti" stvar. Uz zatečeni, kiseli osmijeh, predložio je da ipak prvo nešto pojedu, no njegova pratilja ni tada nije osjetila neugodnu tišinu.
Razgovor se u tom trenutku pretvorio u neugodan moment u kojem je Ramljak mogao samo bez teksta gledati u svoj tanjur i pitati se u što se točno uvalio.