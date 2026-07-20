Kada je pročitala scenarij prvog Voyo originala 'IQ 160', Dajana je pomislila samo jedno: 'Marina je potpuna luđakinja!'

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U nedavnom gostovanju u podcastu 'Spill The Tea' Dajana Čuljak je otkrila kako je reagirala kada se prvi put susrela s likom koji je, kako kaže, "hiper pametna na sve strane" i kako se pripremala za ulogu koja je potpuna suprotnost svemu što je dosad radila.

Od uglađene Paule do kaotične Marine

Nakon uloge Paule Lončar u seriji "Sjene prošlosti", Dajana Čuljak priželjkivala je potpunu promjenu, a dobila ju je u liku Marine. "Nakon Paule bi bilo fora igrati nešto ovako potpuno drukčije", priznala je glumica. Kada su joj producenti predstavili koncept serije, temeljene na francuskom originalu, i kada je pogledala nekoliko epizoda, njezina prva reakcija bila je iskrena i direktna. "Vidim, potpuna luđakinja! Super je uloga, neka luda mamica koja je onako, hiper pametna na sve strane, šaljiva je i to", ispričala je kroz smijeh. Njezin lik, Marina, samohrana je majka troje djece koja zbog uma koji radi "sto na sat" ne može zadržati nijedan posao. Život joj se okreće naglavačke kada, sasvim slučajno, počne surađivati s policijom i rješavati najzamršenije slučajeve, izluđujući pritom ozbiljnog inspektora Ramljaka, kojeg tumači Luka Peroš. "On je potpuno ozbiljan i posložen, gospodin inspektor, a ja sam jedna neozbiljna gospođa koja se njemu petlja u posao i on me mora trpiti", opisala je Dajana njihov dinamičan odnos.

icon-expand Dajana Čuljak, Spill The Tea FOTO: RTL

'Bože, zašto?'

Osim karakterno, Marina je i vizualno upečatljiv lik. Njezin kaotični um odražava se i na njezinom stilu, koji je sve samo ne suptilan. "Narančasta kosa, uzorak na uzorak, tigar, leopard, zebra", nabraja Dajana i prisjeća se prvih proba kostima. "Svaki put bih pomislila: 'Bože, zašto?'. Smijali smo se prije početka snimanja. Pitala sam kostimografkinju je li to zafrkancija, a ona bi mi odgovorila: 'Ne, ne, Dajana, to je to'. Ali, kao i sve drugo, navikneš se. Nakon par dana, postalo je normalno", otkrila je glumica, dodavši kako su joj kolege sa seta govorili da bi bili u šoku da je vide normalno odjevenu. Iza Marinina sarkazma i kaosa krije se i njezina najveća borba - um koji nikada ne staje. "U jednom trenutku u seriji ona kaže: 'Ti ne znaš kako je meni, meni mozak radi i dok spavam'. To je užasno, zapravo, jer je opterećena. Nema mira od vlastite glave. To je kao da na kompjuteru imaš otvoreno petnaest kartica odjednom", slikovito je opisala Dajana.

icon-expand Dajana Čuljak, Spill The Tea FOTO: RTL

Sarkazam kao sličnost i anegdote sa seta

Iako se na prvu čini da nema ništa zajedničko s Marinom, Dajana je ipak pronašla jednu veliku sličnost. "Ja užasno volim biti sarkastična i cinična. To mi je obrambeni mehanizam", priznala je. Ta sličnost omogućila joj je da se poigra s ulogom i unese dozu improvizacije, što joj se, kaže, jako svidjelo. Toliko se uživjela u Marinin lik i njezinu nezaustavljivu energiju da je ponekad i izvan kadra bila "nabrijana". "Znala sam biti naporna. Luka mi je znao reći: 'Dajana, molim te, makni se od mene' ili bi u šali viknuo ekipi: 'Maknite mi Dajanu!'. Zato sam ga tijekom snimanja zvala 'Grumpy'", ispričala je kroz smijeh.

icon-expand Dajana Čuljak FOTO: RTL