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IQ 160

Kako će reagirati? Marina u 'IQ 160' doznaje da je vlastita majka povezana s nestankom ljubavi njezina života

Uzbudljiva potraga za nestalim partnerom i ocem njezinog djeteta doživjela je potresan obrat, a umjesto odgovora i majčinske utjehe, Marina se suočila s neočekivanom sumnjom

RTL.hr
08.08.2026 14:00

Uzbudljivi slučajevi i neobični zločini nisu jedino što publika napeto prati u hit seriji 'IQ 160' na Voyo platformi. U pozadini svake epizode gradi se i duboko osobna priča glavne junake Marine Kapov, čija je dugotrajna potraga za nestalim partnerom u novim nastavcima doživjela dramatičan obrat.

Pronađeni dokaz, tajanstvena video snimka nastala neposredno prije nego što mu se izgubio svaki trag, umjesto da donese olakšanje i odgovore, usmjerio je sumnju u najneočekivanijem smjeru: prema Marinoj vlastitoj majci Neli.

Marina Kapov, IQ 160
Marina Kapov, IQ 160 FOTO: Voyo

Hladna reakcija i sumnje koje samo rastu

Trenutak u kojem Marina suočava svoju majku s tajanstvenom snimkom donosi jednu od najnapetijih obiteljskih drama u seriji. Umjesto zabrinutosti ili podrške za kćer koja proživljava teške trenutke, majka reagira neočekivano suzdržano. Pokušavajući skrenuti temu i umanjiti važnost same potrage, u cijelu priču unosi dodatni nemir.

Takav pokušaj skretanja pažnje i pravdanja kod Marine samo produbljuje crv sumnje. Umjesto da poklekne pod emocionalnim pritiskom, policijska savjetnica odlučuje vjerovati vlastitim instinktima i dokazu koji drži u rukama.

Marina, IQ 160
Marina, IQ 160 FOTO: Voyo

Suočavanje s najtežom obiteljskom istinom

Ovaj napeti sukob razotkriva duboke pukotine u odnosu majke i kćeri, ispunjenom godinama tajni i neizrečenih istina. Za Marinu Kapov potraga za ocem njezina djeteta sada dobiva novu, bolnu dimenziju – postala je to ujedno i borba za istinu o vlastitoj obitelji.

Nela, IQ 160
Nela, IQ 160 FOTO: Voyo

Skriva li majka ključ mračne tajne koja stoji iza nestanka ili samo pokušava zaštititi kćer na svoj način? Kakve sve odgovore nosi tajanstvena snimka, ne propustite doznati u novim epizodama serije 'IQ 160' na Voyo platformi!

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