Kako će reagirati? Marina u 'IQ 160' doznaje da je vlastita majka povezana s nestankom ljubavi njezina života

Uzbudljivi slučajevi i neobični zločini nisu jedino što publika napeto prati u hit seriji 'IQ 160' na Voyo platformi. U pozadini svake epizode gradi se i duboko osobna priča glavne junake Marine Kapov, čija je dugotrajna potraga za nestalim partnerom u novim nastavcima doživjela dramatičan obrat.

Pronađeni dokaz, tajanstvena video snimka nastala neposredno prije nego što mu se izgubio svaki trag, umjesto da donese olakšanje i odgovore, usmjerio je sumnju u najneočekivanijem smjeru: prema Marinoj vlastitoj majci Neli.