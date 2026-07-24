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IQ 160

Kako je Marina u seriji 'IQ 160' srušila pakleni plan lukavog ubojice?

Ključni trag koji je doveo do preokreta u kompliciranoj istrazi ubojstva nije proizašao iz forenzičkih izvještaja ili tajnih dosjea, već iz naizgled posve običnog razgovora sa susjedom o cvijeću

RTL.hr
24.07.2026 10:00

Vrijeme smrti utvrđeno obdukcijom nije se poklapalo s nekim drugim činjenicama, a sumnja da je netko manipulirao dokazima na mjestu zločina unosila je dodatnu pomutnju. Dok su se iskusni istražitelji oslanjali na tehnologiju i službene procedure, Marina je, kao i uvijek, promatrala detalje koje su svi drugi previdjeli. Osjećala je da nešto ključno nedostaje, komadić slagalice koji bi sve postavio na svoje mjesto.

Odgovor se pojavio tamo gdje ga nitko nije tražio - u ležernom razgovoru s njezinim dragim susjedom Brankom. Dok je pokušavala posložiti misli o slučaju, Marina ga je upitala naizgled nevažno pitanje i dobila odgovor. 

Branko i Marina, IQ 160
Branko i Marina, IQ 160 FOTO: Voyo

U tom trenutku, za Marinu je sve postalo jasno. Jedna jednostavna činjenica bila je ključ za rješavanje cijelog slučaja. 

Marina Kapov, IQ 160
Marina Kapov, IQ 160 FOTO: Voyo

Ako tražite novu domaću seriju za vikend, sada je pravo vrijeme za početak gledanja. Prve dvije epizode već vas čekaju na Voyo platformi, a nova epizoda serije 'IQ 160' stizat će svakog petka.

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