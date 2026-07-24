Kako je Marina u seriji 'IQ 160' srušila pakleni plan lukavog ubojice?

Vrijeme smrti utvrđeno obdukcijom nije se poklapalo s nekim drugim činjenicama, a sumnja da je netko manipulirao dokazima na mjestu zločina unosila je dodatnu pomutnju. Dok su se iskusni istražitelji oslanjali na tehnologiju i službene procedure, Marina je, kao i uvijek, promatrala detalje koje su svi drugi previdjeli. Osjećala je da nešto ključno nedostaje, komadić slagalice koji bi sve postavio na svoje mjesto.

Odgovor se pojavio tamo gdje ga nitko nije tražio - u ležernom razgovoru s njezinim dragim susjedom Brankom. Dok je pokušavala posložiti misli o slučaju, Marina ga je upitala naizgled nevažno pitanje i dobila odgovor.