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IQ 160

Kako ne voljeti Marinu Kapov? Junakinja serije 'IQ 160' puše mjehuriće usred istrage i rješava zločine uz čašu viskija

Dok njezin partner, inspektor Ramljak, i ostatak tima rade pod golemim pritiskom, Marina unosi element kaosa i humora koji, začudo, donosi rezultate

RTL.hr
02.08.2026 20:00

Svaka sekunda je bila ključna, a atmosfera tijekom ispitivanja svjedoka i osumnjičenih bila je nabijena napetošću. Upravo u takvim trenucima do izražaja dolazi jedinstveni karakter Marine Kapov. Tijekom jednog od ključnih ispitivanja, dok su svi prisutni s nervozom iščekivali sljedeće pitanje, Marina je ležerno puhala mjehurić od žvakaće gume, unoseći potpunu nevjericu u prostoriju. Taj čin, naizgled neprimjeren i neprofesionalan, zapravo je bio njezin način razbijanja napetosti i procjene reakcija sugovornika.

Marina Kapov, IQ 160
Marina Kapov, IQ 160 FOTO: Voyo

Taktika ili puka zafrkancija?

Iako se njezine metode čine kao čista zafrkancija, iza njih se krije oštar um i nevjerojatna sposobnost čitanja ljudi. Marina shvaća da se do istine ne dolazi uvijek strogim i formalnim pristupom. To je najbolje pokazala prilikom razgovora s kućnom pomoćnicom moćne obitelji Zrinski, djeda otetih djevojčica. Umjesto službenog ispitivanja, Marina bira čašu viskija i nazdravlja s njom.

"Kakvi su Zrinski?", pita je naizgled usput, kao da čavrljaju na pauzi. U opuštenoj atmosferi, pomoćnica otkriva ključne detalje o Frani Lelasu.. Upravo taj podatak, dobiven uz viski i osmijeh, usmjerio je istragu u potpuno novom smjeru.

Marina Kapov, IQ 160
Marina Kapov, IQ 160 FOTO: Voyo

Njezin pristup, koji balansira na rubu neozbiljnosti, pokazuje se kao njezino najjače oružje. Dok se drugi drže protokola, Marina se oslanja na intuiciju, šarm i sposobnost da iznenadi, čime razoružava sugovornike i tjera ih da otkriju više nego što su namjeravali. Iako njezin stil često izluđuje inspektora Ramljaka, na kraju oboje znaju da je upravo taj spoj njihove dvije suprotnosti ključan za rješavanje i najkompliciranijih slučajeva.

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