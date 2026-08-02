Kako ne voljeti Marinu Kapov? Junakinja serije 'IQ 160' puše mjehuriće usred istrage i rješava zločine uz čašu viskija

Svaka sekunda je bila ključna, a atmosfera tijekom ispitivanja svjedoka i osumnjičenih bila je nabijena napetošću. Upravo u takvim trenucima do izražaja dolazi jedinstveni karakter Marine Kapov. Tijekom jednog od ključnih ispitivanja, dok su svi prisutni s nervozom iščekivali sljedeće pitanje, Marina je ležerno puhala mjehurić od žvakaće gume, unoseći potpunu nevjericu u prostoriju. Taj čin, naizgled neprimjeren i neprofesionalan, zapravo je bio njezin način razbijanja napetosti i procjene reakcija sugovornika.

Iako se njezine metode čine kao čista zafrkancija, iza njih se krije oštar um i nevjerojatna sposobnost čitanja ljudi. Marina shvaća da se do istine ne dolazi uvijek strogim i formalnim pristupom. To je najbolje pokazala prilikom razgovora s kućnom pomoćnicom moćne obitelji Zrinski, djeda otetih djevojčica. Umjesto službenog ispitivanja, Marina bira čašu viskija i nazdravlja s njom.

"Kakvi su Zrinski?", pita je naizgled usput, kao da čavrljaju na pauzi. U opuštenoj atmosferi, pomoćnica otkriva ključne detalje o Frani Lelasu.. Upravo taj podatak, dobiven uz viski i osmijeh, usmjerio je istragu u potpuno novom smjeru.