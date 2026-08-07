Kakva se opasnost krije među gmazovima i paucima? U novoj epizodi serije 'IQ 160' istraga vodi u bizaran svijet egzotičnih ljubimaca

Nova epizoda prve hrvatske Voyo Original serije 'IQ 160' donosi još jedan iznimno napet i bizaran slučaj koji će testirati intuiciju i logiku naših glavnih junaka. Kada je mlada veterinarka Fani Alavanja pronađena mrtva u svojoj ordinaciji, sve je isprva upućivalo na iznenadni zastoj srca. No, gdje drugi vide prirodnu smrt, genijalna policijska savjetnica Marina Kapov uočava tek početak zamršene slagalice.

Sumnju istražiteljskog tima odmah su pobudila dva naizgled sitna, ali iznimno neobična detalja na samom mjestu događaja. Prvi je bila tajanstvena rana na dlanu preminule, dok je drugi bila poruka ispisana na pisaču s točnim vremenom njezina odlaska.

Marina ubrzo shvaća da u cijeloj priči nešto duboko ne štima - zašto poruka nije napisana rukom i što je žrtva u očaju pokušavala poručiti u svojim posljednjim trenucima? Upravo ti tragovi navode Marinu i inspektora Tomislava Ramljaka na sumnju da nije riječ o nesreći, već o hladnokrvno isplaniranom zločinu koji je netko pokušao savršeno maskirati.