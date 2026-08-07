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IQ 160

Kakva se opasnost krije među gmazovima i paucima? U novoj epizodi serije 'IQ 160' istraga vodi u bizaran svijet egzotičnih ljubimaca

Misteriozna smrt mlade veterinarke na prvi pogled izgleda kao tragičan nesretan slučaj, no Marina Kapov i inspektor Tomislav Ramljak ubrzo shvaćaju da se u ordinaciji punoj egzotičnih stvorenja krije nešto puno mračnije

RTL.hr
07.08.2026 15:00

Nova epizoda prve hrvatske Voyo Original serije 'IQ 160' donosi još jedan iznimno napet i bizaran slučaj koji će testirati intuiciju i logiku naših glavnih junaka. Kada je mlada veterinarka Fani Alavanja pronađena mrtva u svojoj ordinaciji, sve je isprva upućivalo na iznenadni zastoj srca. No, gdje drugi vide prirodnu smrt, genijalna policijska savjetnica Marina Kapov uočava tek početak zamršene slagalice.

Prirodna smrt ili savršeno planirani zločin?

Sumnju istražiteljskog tima odmah su pobudila dva naizgled sitna, ali iznimno neobična detalja na samom mjestu događaja. Prvi je bila tajanstvena rana na dlanu preminule, dok je drugi bila poruka ispisana na pisaču s točnim vremenom njezina odlaska.

Marina ubrzo shvaća da u cijeloj priči nešto duboko ne štima - zašto poruka nije napisana rukom i što je žrtva u očaju pokušavala poručiti u svojim posljednjim trenucima? Upravo ti tragovi navode Marinu i inspektora Tomislava Ramljaka na sumnju da nije riječ o nesreći, već o hladnokrvno isplaniranom zločinu koji je netko pokušao savršeno maskirati.

Marina, IQ 160
Marina, IQ 160 FOTO: Voyo

Opasne tajne među egzotičnim ljubimcima

Kako istraga napreduje, policijski tim ulazi u svijet egzotičnih gmazova, pauka i neobičnih pacijenata koje je žrtva liječila. Ubrzo se postavlja ključno pitanje - je li netko iskoristio smrtonosne životinje kao bezglasno oružje za zločin ili se iza svega kriju opasni privatni motivi i dvostruki život koji je veterinarka skrivala iza kulisa uspješne karijere?

Svaki novi trag otvara nova pitanja i širi krug osumnjičenih, a Marina i Ramljak morat će upotrijebiti svu svoju lucidnost i neobične metode kako bi raspetljali mrežu laži.

Tomislav, IQ 160
Tomislav, IQ 160 FOTO: Voyo

Kakvu točno ulogu u ovom slučaju igraju opasna egzotična stvorenja, te hoće li dvojac uspjeti razotkriti tko stoji iza ubojstva? Ne propustite pogledati novu uzbudljivu epizodu serije 'IQ 160', dostupnu za gledanje već sada ekskluzivno na Voyo platformi!

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