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IQ 160

Kolegica ili partnerica? Ramljak u 'IQ 160' otvorio dušu i priznao Marini što stvarno misli o njoj

U napetoj atmosferi istrage ubojstva na Jarunu, detektivski par iz serije 'IQ 160', Marina Kapov i Tomislav Ramljak, pronašao je trenutak za potpunu iskrenost

RTL.hr
30.08.2026 20:00

Pretražujući prikolicu žrtve u potrazi za ključnim tragovima, izmijenili su razgovor koji otkriva svu dubinu njihova kompleksnog i snažnog partnerstva.

Od uvrede do komplimenta u nekoliko rečenica

Usred ozbiljne pretrage u skučenom prostoru, Marina je u svom prepoznatljivom, britkom stilu započela razgovor s malo provokacije:

"Znaš, Ramljak, ja sam prije mislila da si ti najgluplji muškarac na svijetu... Ali imaš ti svojih svijetlih trenutaka."

Iako naizgled oštar, taj je uvod bio njezin način da probije led. Ramljak je na provokaciju smireno uzvratio s "Hvala ti, baš si draga", čime je otvorio prostor za razgovor koji nadilazi same policijske spise.

Marina, Tomislav, IQ 160
Marina, Tomislav, IQ 160 FOTO: Voyo

'Autoritet ima problem sa mnom'

Razgovor se ubrzo prebacio na Marinin vječni otpor prema pravilima. Kada ju je Ramljak s dozom zabrinutosti suočio s njezinim "problemom s autoritetom" i rizikom od novog otkaza, Marina mu je ponudila savršen odgovor koji opisuje njezin buntovni karakter:

"Obrnuto. Autoritet ima problem sa mnom."

Iza Ramljakova upozorenja krila se čista dobronamjernost. On ne želi izgubiti partnericu čije nekonvencionalne metode, koliko god bile rizične, iznova donose ključne rezultate u istrazi.

Marina, Tomislav, IQ 160
Marina, Tomislav, IQ 160 FOTO: Voyo

'Dobra si kao partnerica i kao kolegica'

Vrhunac ovog intimnog trenutka dogodio se kada je Ramljak izgovorio riječi koje su iznenadile i samu Marinu:

"Dobra si... Kao partnerica. Kao kolegica."

Ta jednostavna i snažna potvrdila je vrijednost njihova saveza u svijetu opasnosti i laži. Marina je na kompliment uzvratila u svom humorističnom stilu: "Ja sam ti najbolja kolegica", ponovno dokazujući da se iza njihova sarkazma krije duboko međusobno poštovanje i neraskidivo povjerenje.

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