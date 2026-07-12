KVIZ Ovaj kviz mogu riješiti samo ljudi s kvocijentom inteligencije 160! Provjeri jesi li među njima

Platforma Voyo 24. srpnja donosi svoj prvi hrvatski original – seriju 'IQ 160', adaptaciju globalnog televizijskog fenomena HPI (Haut Potentiel Intellectuel). Riječ je o hit formatu koji je osvojio Europu i inspirirao brojne međunarodne verzije, a sada dobiva i hrvatsku interpretaciju. U glavnim ulogama gledamo Dajanu Čuljak i Luku Peroša, a priča donosi spoj inteligencije, humora i neočekivanih obrata kroz lik žene iznimno visokog kvocijenta inteligencije