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IQ 160

KVIZ Ovaj kviz mogu riješiti samo ljudi s kvocijentom inteligencije 160! Provjeri jesi li među njima

Platforma Voyo 24. srpnja donosi svoj prvi hrvatski original – seriju 'IQ 160', adaptaciju globalnog televizijskog fenomena HPI (Haut Potentiel Intellectuel). Riječ je o hit formatu koji je osvojio Europu i inspirirao brojne međunarodne verzije, a sada dobiva i hrvatsku interpretaciju. U glavnim ulogama gledamo Dajanu Čuljak i Luku Peroša, a priča donosi spoj inteligencije, humora i neočekivanih obrata kroz lik žene iznimno visokog kvocijenta inteligencije

RTL.hr
12.07.2026 20:00
Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Serija 'IQ 160' gledateljima će biti dostupna od 24. srpnja, samo na platformi Voyo.

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