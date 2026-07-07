'Lako je tako s velikim novcima...': Luka Peroš otvoreno o Hollywoodu

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Hrvatski glumac s impresivnom međunarodnom karijerom, Luka Peroš, poznat po ulogama u svjetskim hitovima poput 'La Casa de Papel', gostovao je u podcastu 'Kamera, akcija, Voyo!' gdje je bez zadrške progovorio o svojim iskustvima u filmskoj industriji.

To je s*anje, drugo pakovanje'

Na pitanje voditeljice kakvo je iskustvo rada "iza kulisa" u američkoj filmskoj meki, Peroš nije trošio riječi na uljepšavanje. "Ovdje je to s*anje, drugo pakovanje", ispalio je bez oklijevanja, sažimajući svoje mišljenje o glamuroznom svijetu koji mnogi idealiziraju. Njegov komentar jasno je dao do znanja da ga raskoš i veliki studiji nimalo ne impresioniraju, već da ispod pozlaćene površine vidi nešto sasvim drugo.

icon-expand Luka Peroš FOTO: Voyo

Razočaranje Los Angelesom

Glumac je dodatno pojasnio svoj stav, ističući kako ga više fasciniraju produkcije koje s manje resursa uspijevaju stvoriti velika djela. "Taj grad se raspada. Više sam impresioniran drugim zemljama i time što su od ničega napravili neke odlične serije", rekao je Peroš, referirajući se na Los Angeles. "Lako je tako s velikim novcima i velikim studijima nešto izbaciti. Meni više imponiraju manje produkcije koje naprave nešto divno s manje novaca i manjom scenografijom. To je impresivno." Svoje viđenje grada anđela zaokružio je izjavom koja ne ostavlja prostora za interpretaciju: "LA mi je stvarno jedan od najgorih gradova na svijetu, a svugdje sam bio."

icon-expand Luka Peroš FOTO: Voyo

icon-expand Dajana Čuljak i Luka Peroš, IQ 160 FOTO: RTL

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