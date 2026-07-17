Luka Peroš bez uljepšavanja: 'Los Angeles mi je jedan od najgorih gradova na svijetu'

Poznati glumac Luka Peroš u podcastu 'Kamera, akcija, Voyo!' je otvoreno govorio o filmskoj industriji, životu u Barceloni i zašto ga meka filma nimalo nije impresionirala

icon-close

Hrvatski glumac s impresivnom međunarodnom karijerom, Luka Peroš, zvijezda nove Voyo original serije 'IQ 160', gostovao je u podcastu 'Kamera, akcija, Voyo!' gdje je bez zadrške progovorio o svom profesionalnom putu, životu u Barceloni i iskustvima sa svjetskih setova. Iako je radio na nekim od najvećih produkcija, Peroš nije ostao impresioniran mekom filmske industrije, Hollywoodom, te je podijelio iznenađujuće oštro mišljenje o Los Angelesu.

'Ovdje je to s*anje, drugo pakovanje'

Na pitanje o iskustvu rada iza kulisa u Hollywoodu, Peroš nije birao riječi. Odbacio je glamuroznu sliku koju mnogi imaju o središtu filmskog svijeta, opisujući ga vrlo direktno. "Ovdje je to s*anje, drugo pakovanje", rekao je glumac i dodao kako se grad, prema njegovom mišljenju, doslovno raspada. Njegova kritika nije stala samo na izgledu grada. Peroš je istaknuo kako ga velike i skupe produkcije ne fasciniraju same po sebi, već da puno više cijeni kreativnost i snalažljivost manjih filmskih ekipa koje s ograničenim sredstvima uspijevaju stvoriti velika djela.

icon-expand Luka Peroš FOTO: Voyo

"Više sam impresioniran drugim zemljama i što su od ničega napravili neke odlične serije. Lako je tako s velikim novcima i velikim studijima nešto izbaciti", objasnio je Peroš. "Meni više imponira kada manje produkcije naprave nešto divno s manje novaca. To je impresivno." Svoje je mišljenje zaključio brutalno iskrenom ocjenom: "Los Angeles mi je stvarno jedan od najgorih gradova na svijetu, a svugdje sam bio."

icon-expand Luka Peroš FOTO: Voyo

'Koliko para, toliko muzike' nije uvijek pravilo