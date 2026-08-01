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IQ 160

Luka Peroš briljira u novoj seriji 'IQ 160', a njegovom inspektoru Ramljaku ništa ne promiče: 'Meni to miriše na korupciju'

Slučaj nestanka dviju djevojčica doveo je do serije intenzivnih ispitivanja, a soba za ispitivanje postala je poprište prave psihološke borbe u kojoj Ramljaku i najmanji detalj ne prolazi ispod radara

RTL.hr
01.08.2026 16:00

U novoj napetoj epizodi serije 'IQ 160', glumac Luka Peroš još je jednom pokazao svoju glumačku snagu u ulozi nepokolebljivog inspektora Tomislava Ramljaka

Rešetanje sumnjivaca

U pokušaju da raspetlja mrežu laži i dođe do istine o nestalim sestrama, inspektor Ramljak pred sebe je doveo niz potencijalnih svjedoka i osumnjičenih. No, najnapetiji trenutak istrage dogodio se kada je na red došao djed djevojčica - utjecajni i moćni poduzetnik, koji je na ispitivanje stigao u pratnji svog strogog odvjetnika.

Iako je Zrinski navikao kontrolirati situaciju i nastupati s pozicije moći, s druge strane stola dočekao ga je inspektor koji se ne da zastrašiti zvučnim titulama, bogatstvom ni pravnim pritiscima.

Tomislav Ramljak, IQ 160
Tomislav Ramljak, IQ 160 FOTO: Voyo

Napeti okršaj u sobi za ispitivanje

Atmosfera u sobi za ispitivanje brzo je dosegla točku usijanja. Dok je odvjetnik pokušavao blokirati svako provokativno pitanje i zaštititi svog klijenta, Ramljak je smireno i siječanjski precizno slagao pritisak, uočavajući svaku mikro-reakciju, neusklađenost u iskazima i skrivene motive.

U trenutku kada su pravne blokade i obrambeni stav dosegli vrhunac, Ramljak je hladnokrvno izgovorio rečenicu koja je potpuno promijenila dinamiku u prostoriji:

"Ovo je osoba koju vi nazovete kada imate problem."

Tomislav Ramljak, IQ 160
Tomislav Ramljak, IQ 160 FOTO: Voyo

Glumačka bravura Luke Peroša

Izvedba Luke Peroša u ovoj sceni donosi savršenu dozu autoriteta, pronicljivosti i opasne smirenosti. Način na koji njegov lik inspektora Ramljaka drži potpunu kontrolu nad ispitivanjem - bez podizanja glasa, ali s apsolutnom dominacijom - drži gledatelje prikovane za ekran.

Kako je završio dramatični okršaj inspektora Ramljaka i moćnog Zrinskog te kakve je sve tajne razotkrila soba za ispitivanje? Novu epizodu i vrhunsku glumu Luke Peroša u seriji 'IQ 160' gledajte odmah na platformi Voyo!

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