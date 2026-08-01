Luka Peroš briljira u novoj seriji 'IQ 160', a njegovom inspektoru Ramljaku ništa ne promiče: 'Meni to miriše na korupciju'

Slučaj nestanka dviju djevojčica doveo je do serije intenzivnih ispitivanja, a soba za ispitivanje postala je poprište prave psihološke borbe u kojoj Ramljaku i najmanji detalj ne prolazi ispod radara

icon-close

U novoj napetoj epizodi serije 'IQ 160', glumac Luka Peroš još je jednom pokazao svoju glumačku snagu u ulozi nepokolebljivog inspektora Tomislava Ramljaka.

Rešetanje sumnjivaca

U pokušaju da raspetlja mrežu laži i dođe do istine o nestalim sestrama, inspektor Ramljak pred sebe je doveo niz potencijalnih svjedoka i osumnjičenih. No, najnapetiji trenutak istrage dogodio se kada je na red došao djed djevojčica - utjecajni i moćni poduzetnik, koji je na ispitivanje stigao u pratnji svog strogog odvjetnika. Iako je Zrinski navikao kontrolirati situaciju i nastupati s pozicije moći, s druge strane stola dočekao ga je inspektor koji se ne da zastrašiti zvučnim titulama, bogatstvom ni pravnim pritiscima.

icon-expand Tomislav Ramljak, IQ 160 FOTO: Voyo

Napeti okršaj u sobi za ispitivanje

Atmosfera u sobi za ispitivanje brzo je dosegla točku usijanja. Dok je odvjetnik pokušavao blokirati svako provokativno pitanje i zaštititi svog klijenta, Ramljak je smireno i siječanjski precizno slagao pritisak, uočavajući svaku mikro-reakciju, neusklađenost u iskazima i skrivene motive. U trenutku kada su pravne blokade i obrambeni stav dosegli vrhunac, Ramljak je hladnokrvno izgovorio rečenicu koja je potpuno promijenila dinamiku u prostoriji: "Ovo je osoba koju vi nazovete kada imate problem."

icon-expand Tomislav Ramljak, IQ 160 FOTO: Voyo

Glumačka bravura Luke Peroša