Luka Peroš briljira u novoj seriji 'IQ 160', a njegovom inspektoru Ramljaku ništa ne promiče: 'Meni to miriše na korupciju'

U novoj napetoj epizodi serije 'IQ 160', glumac Luka Peroš još je jednom pokazao svoju glumačku snagu u ulozi nepokolebljivog inspektora Tomislava Ramljaka.
Rešetanje sumnjivaca
U pokušaju da raspetlja mrežu laži i dođe do istine o nestalim sestrama, inspektor Ramljak pred sebe je doveo niz potencijalnih svjedoka i osumnjičenih. No, najnapetiji trenutak istrage dogodio se kada je na red došao djed djevojčica - utjecajni i moćni poduzetnik, koji je na ispitivanje stigao u pratnji svog strogog odvjetnika.
Iako je Zrinski navikao kontrolirati situaciju i nastupati s pozicije moći, s druge strane stola dočekao ga je inspektor koji se ne da zastrašiti zvučnim titulama, bogatstvom ni pravnim pritiscima.
Napeti okršaj u sobi za ispitivanje
Atmosfera u sobi za ispitivanje brzo je dosegla točku usijanja. Dok je odvjetnik pokušavao blokirati svako provokativno pitanje i zaštititi svog klijenta, Ramljak je smireno i siječanjski precizno slagao pritisak, uočavajući svaku mikro-reakciju, neusklađenost u iskazima i skrivene motive.
U trenutku kada su pravne blokade i obrambeni stav dosegli vrhunac, Ramljak je hladnokrvno izgovorio rečenicu koja je potpuno promijenila dinamiku u prostoriji:
"Ovo je osoba koju vi nazovete kada imate problem."
Glumačka bravura Luke Peroša
Izvedba Luke Peroša u ovoj sceni donosi savršenu dozu autoriteta, pronicljivosti i opasne smirenosti. Način na koji njegov lik inspektora Ramljaka drži potpunu kontrolu nad ispitivanjem - bez podizanja glasa, ali s apsolutnom dominacijom - drži gledatelje prikovane za ekran.
Kako je završio dramatični okršaj inspektora Ramljaka i moćnog Zrinskog te kakve je sve tajne razotkrila soba za ispitivanje? Novu epizodu i vrhunsku glumu Luke Peroša u seriji 'IQ 160' gledajte odmah na platformi Voyo!