Luka Peroš ju je molio da se makne od njega: Dajana otkrila što se događalo između scena na setu serije 'IQ 160'

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Iako je atmosfera na setu serije 'IQ 160' bila sjajna, Dajana Čuljak je priznala da je svojem kolegi, Luki Perošu, ponekad bila toliko naporna da ju je molio za malo mira. U novom Voyo original projektu, Dajana glumi Marinu, samohranu majku troje djece s nadprosječnim kvocijentom inteligencije koja, unatoč kaotičnom privatnom životu, počinje surađivati s policijom. Kako je otkrila, toliko se uživjela u ulogu hiperaktivne i brze Marine da je tu energiju nosila sa sobom i nakon što bi se kamere ugasile.

icon-expand Dajana Čuljak, Spill The Tea FOTO: RTL

'Znala sam biti naporna'

"Što je snimanje duže trajalo, to mi je bilo lakše. Mimo scena bila sam nabrijana, 'ajmo, ajmo, ajmo', pa mi je Luka znao reći: 'Dajana, molim te, makni se od mene, treba mi pauza'", ispričala je glumica kroz smijeh. Dodala je kako je često zadirkivala kolegu koji u seriji glumi strogog inspektora Ramljaka. "Znala sam mu doći i reći 'Hej, Luka!', a on bi odgovorio: 'Isuse Bože, s kim ja radim? Maknite Dajanu od mene'. Zato sam ga tijekom snimanja zvala 'Grampi' (Grumpy), jer kao, smetam mu i privatno. Lijepo nam je bilo, ali znala sam biti naporna", priznala je. Ova zabavna dinamika plod je kemije koja se među glavnim glumcima rodila već na audiciji. "Luku nisam poznavala prije, upoznali smo se na audiciji. Sjećam se da mi je, dok smo radili zajedničku scenu, prošlo kroz glavu kako bih voljela da upravo on dobije ulogu. Kasnije smo si to i priznali. Jednostavno s nekim ljudima brže klikneš i imaš osjećaj da će ti biti lakše raditi, da se nećeš morati toliko znojiti i lomiti", objasnila je Dajana.

icon-expand Dajana Čuljak, Spill The Tea FOTO: RTL

Kaos, djeca i životinje na setu

Seriju opisuje kao iznimno dinamičnu i brzu, a takva je bila i atmosfera na setu. Osim što su se izmjenjivali brojni gostujući glumci, snimanje su dodatno začinila djeca koja glume Marininu obitelj, ali i razne životinje. "Snimali smo na Veterinarskom fakultetu, pa je bilo iguana i zmija, što je bio užas za kolege koji ih se boje. Bilo je smiješno i sa životinjama na setu, pas krene lajati usred scene jer čuje neki zvuk, ali bili su super istrenirani", prisjetila se. Poseban izazov bio je rad s djecom, s kojima se, kaže, sjajno povezala, no ponekad ih je bilo teško smiriti. "Stalno je bila zafrkancija. Sjećam se scena u autu, ja sama s njima. Ljudi, moramo se koncentrirati da snimimo scenu, pa ćemo se onda smijati", prepričala je simpatične trenutke.

icon-expand Dajana Čuljak i Luka Peroš, IQ 160 FOTO: RTL

'Bože, zašto?'