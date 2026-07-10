Luka Peroš ju je molio da se makne od njega: Dajana otkrila što se događalo između scena na setu serije 'IQ 160'

Iako je atmosfera na setu serije 'IQ 160' bila sjajna, Dajana Čuljak je priznala da je svojem kolegi, Luki Perošu, ponekad bila toliko naporna da ju je molio za malo mira.
U novom Voyo original projektu, Dajana glumi Marinu, samohranu majku troje djece s nadprosječnim kvocijentom inteligencije koja, unatoč kaotičnom privatnom životu, počinje surađivati s policijom. Kako je otkrila, toliko se uživjela u ulogu hiperaktivne i brze Marine da je tu energiju nosila sa sobom i nakon što bi se kamere ugasile.
'Znala sam biti naporna'
"Što je snimanje duže trajalo, to mi je bilo lakše. Mimo scena bila sam nabrijana, 'ajmo, ajmo, ajmo', pa mi je Luka znao reći: 'Dajana, molim te, makni se od mene, treba mi pauza'", ispričala je glumica kroz smijeh. Dodala je kako je često zadirkivala kolegu koji u seriji glumi strogog inspektora Ramljaka. "Znala sam mu doći i reći 'Hej, Luka!', a on bi odgovorio: 'Isuse Bože, s kim ja radim? Maknite Dajanu od mene'. Zato sam ga tijekom snimanja zvala 'Grampi' (Grumpy), jer kao, smetam mu i privatno. Lijepo nam je bilo, ali znala sam biti naporna", priznala je.
Ova zabavna dinamika plod je kemije koja se među glavnim glumcima rodila već na audiciji.
"Luku nisam poznavala prije, upoznali smo se na audiciji. Sjećam se da mi je, dok smo radili zajedničku scenu, prošlo kroz glavu kako bih voljela da upravo on dobije ulogu. Kasnije smo si to i priznali. Jednostavno s nekim ljudima brže klikneš i imaš osjećaj da će ti biti lakše raditi, da se nećeš morati toliko znojiti i lomiti", objasnila je Dajana.
Kaos, djeca i životinje na setu
Seriju opisuje kao iznimno dinamičnu i brzu, a takva je bila i atmosfera na setu. Osim što su se izmjenjivali brojni gostujući glumci, snimanje su dodatno začinila djeca koja glume Marininu obitelj, ali i razne životinje.
"Snimali smo na Veterinarskom fakultetu, pa je bilo iguana i zmija, što je bio užas za kolege koji ih se boje. Bilo je smiješno i sa životinjama na setu, pas krene lajati usred scene jer čuje neki zvuk, ali bili su super istrenirani", prisjetila se.
Poseban izazov bio je rad s djecom, s kojima se, kaže, sjajno povezala, no ponekad ih je bilo teško smiriti.
"Stalno je bila zafrkancija. Sjećam se scena u autu, ja sama s njima. Ljudi, moramo se koncentrirati da snimimo scenu, pa ćemo se onda smijati", prepričala je simpatične trenutke.
'Bože, zašto?'
Njezin lik, Marina, osim britkim umom i jezikom, ističe se i specifičnim modnim izričajem koji je i samu glumicu često ostavljao bez teksta.
"Svaki put kad bi me obukli, pomislila bih: 'Bože, zašto?'. Sjećam se proba kostima prije snimanja, mislila sam da se zafrkavaju. Žuto, zeleno, tigar, leopard, zebra, narančasta kosa, narančasti ruž, bunda... Ali nakon par dana navikneš se. Kolege su mi rekle da bi im sada bilo čudno vidjeti me normalno obučenu", ispričala je Dajana.
Za kraj je pozvala gledatelje da daju priliku seriji za koju vjeruje da donosi nešto novo na domaće ekrane, ponajviše zbog jedinstvenog ženskog lika i velike doze humora. "Serija je rađena s puno ljubavi i mislim da se to uvijek osjeti. Kad se vidi ta igra i ljubav, onda je i gledateljima zanimljivo. Eto, to je moja pozivnica - osjetite ljubav s ekrana", zaključuje.