Luka Peroš o prvom Voyo Originalu 'IQ 160': 'Na hrvatskim televizijama nema ovakvog materijala'

Hrvatski glumac s impresivnom međunarodnom karijerom, Luka Peroš, u gostovanju u Voyo Podcastu 'Kamera, Akcija, Voyo' otkrio je detalje o svom životnom putu, od prvih glumačkih koraka u školskim klupama do života u Španjolskoj, koju već desetljeće zove svojim domom. Peroš sada ima jednu od glavnih uloga u prvom Voyo Originalu 'IQ 160'

icon-close

Na pitanje sjeća li se trenutka kada je shvatio da želi biti glumac, Luka Peroš iskreno odgovara: "Pravi trenutak? Nemam pojma". Ipak, prisjeća se kako je još od malih nogu bio neizostavan dio školskih događanja. "Već kao klinac sam stalno sudjelovao na tim nekim školskim priredbama, što muzika, što ples, što gluma", ispričao je, dodavši kako se ljubav prema sceni nastavila kroz cijelo školovanje.

Audicije kao "zdraviji" put do uloge

Peroš, koji već godinama uspješno radi na inozemnim projektima, objasnio je ključnu razliku između procesa dobivanja uloga u Hrvatskoj i na Zapadu. Dok se kod nas sustav audicija tek polako uspostavlja, u zapadnoj Europi to je standardni i, prema njegovim riječima, "zdraviji način" na koji se profesionalci natječu za posao. "Sustav je zdraviji. Casting direktori izaberu određen broj glumaca ili glumica za neke uloge, testiraju ih i onda se ide u uži izbor", objasnio je Peroš.

icon-expand Dajana i Luka, IQ 160 FOTO: Voyo

Tečno govori šest, a snalazi se na osam jezika

Peroš je otkrio da tečno govori pet do šest jezika, dok se u razgovoru može snalaziti na njih sedam ili osam. Ipak, ističe kako jezici zahtijevaju stalnu praksu. "Problem je kad ih ne koristim, onda mi nestanu. Francuski i talijanski su mi sad kriminalni zato što ih ne prakticiram", priznao je. Od svih jezika koje govori, najtežim smatra francuski zbog komplicirane dikcije i gramatike. Zanimljivo je da je glumio i na jezicima koji su, kako kaže, "puno gori od francuskog", što dokazuje njegovu nevjerojatnu sposobnost prilagodbe i predanost poslu. Analizirao je globalni fenomen španjolske serije "La Casa de Papel" i otkrio ključne sastojke koji su je, prema njegovu mišljenju, pretvorili u jednu od najgledanijih serija na svijetu. "Kao prvo, sigurno, i to oni sami znaju, pokrali su jako puno elemenata već poznatih filmova i kriminalističkih serija. Povukli su dosta elemenata iz toga i napravili taj koktel", objasnio je glumac.

icon-expand Luka Peroš FOTO: Instagram

Srž priče, prema njemu, leži u univerzalnoj i uvijek privlačnoj temi borbe malog čovjeka protiv moćnog sustava. Peroš je to slikovito opisao kao modernu verziju klasične priče. "To je priča o Robinu Hoodu protiv šerifa iz Nottinghama, David protiv Golijata. Slabi protiv jačeg, borba protiv sistema", kazao je, dodavši kako su scenaristi u priču pametno ubacili i druge popularne društvene teme. "Ubacivali su floskule, emancipaciju žena i sve što funkcionira, što pali narod. Napravili su koktel, raspodijelili ga po cijelom svijetu i ljudima se to sviđalo."

Izazov koji je dugo čekao

Nakon više od desetljeća izbivanja, Peroš je prihvatio glavnu ulogu u prvom Voyo Originalu 'IQ 160', a u razgovoru je otkrio što ga je potaknulo na povratak i zašto je lik inspektora Tomislava Ramljaka bio ponuda koju nije mogao odbiti.

icon-expand Luka Peroš, IQ 160 FOTO: RTL

Peroš priznaje da je prošlo dugih 12 ili 13 godina od njegovog posljednjeg projekta u Hrvatskoj. Na pitanje što ga je privuklo novom domaćem projektu, glumac bez oklijevanja odgovara: "Privukla me ideja zato jer je to prva glavna uloga, pozitivac i komedija. Sve nešto što dugo nisam igrao, skoro nikad". Upravo ta kombinacija bila je osvježavajući izazov za glumca koji je u inozemstvu često tumačio uloge zlikovaca. Mogućnost da se okuša u žanru urbane komedije s krimi elementima, za koju kaže da je rijetkost na našim prostorima, bila je ključna. "Nema ovakvog materijala na hrvatskim televizijama, u ovom podneblju, u regiji. Nema ovakve vrste komedije", istaknuo je Peroš, dodajući kako serija ima i krimi elemente, emociju i dramu.

Tko je inspektor Ramljak?