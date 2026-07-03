Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Igra chefova Specijalisti Zagreb IQ 160 Asia Express: Zmajeva ruta Gospodin Savršeni Divlje pčele Kvalifikacije za Ligu prvaka: Thun - Dinamo Direktor Svemira Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
IQ 160

Luka Peroš o prvom Voyo Originalu 'IQ 160': 'Na hrvatskim televizijama nema ovakvog materijala'

Hrvatski glumac s impresivnom međunarodnom karijerom, Luka Peroš, u gostovanju u Voyo Podcastu 'Kamera, Akcija, Voyo' otkrio je detalje o svom životnom putu, od prvih glumačkih koraka u školskim klupama do života u Španjolskoj, koju već desetljeće zove svojim domom. Peroš sada ima jednu od glavnih uloga u prvom Voyo Originalu 'IQ 160'

RTL.hr
03.07.2026 10:00

Na pitanje sjeća li se trenutka kada je shvatio da želi biti glumac, Luka Peroš iskreno odgovara: "Pravi trenutak? Nemam pojma". Ipak, prisjeća se kako je još od malih nogu bio neizostavan dio školskih događanja. "Već kao klinac sam stalno sudjelovao na tim nekim školskim priredbama, što muzika, što ples, što gluma", ispričao je, dodavši kako se ljubav prema sceni nastavila kroz cijelo školovanje.

Audicije kao "zdraviji" put do uloge

Peroš, koji već godinama uspješno radi na inozemnim projektima, objasnio je ključnu razliku između procesa dobivanja uloga u Hrvatskoj i na Zapadu. Dok se kod nas sustav audicija tek polako uspostavlja, u zapadnoj Europi to je standardni i, prema njegovim riječima, "zdraviji način" na koji se profesionalci natječu za posao. "Sustav je zdraviji. Casting direktori izaberu određen broj glumaca ili glumica za neke uloge, testiraju ih i onda se ide u uži izbor", objasnio je Peroš.

Dajana i Luka, IQ 160
Dajana i Luka, IQ 160 FOTO: Voyo

Tečno govori šest, a snalazi se na osam jezika

Peroš je otkrio da tečno govori pet do šest jezika, dok se u razgovoru može snalaziti na njih sedam ili osam. Ipak, ističe kako jezici zahtijevaju stalnu praksu. "Problem je kad ih ne koristim, onda mi nestanu. Francuski i talijanski su mi sad kriminalni zato što ih ne prakticiram", priznao je. Od svih jezika koje govori, najtežim smatra francuski zbog komplicirane dikcije i gramatike. Zanimljivo je da je glumio i na jezicima koji su, kako kaže, "puno gori od francuskog", što dokazuje njegovu nevjerojatnu sposobnost prilagodbe i predanost poslu.

Analizirao je globalni fenomen španjolske serije "La Casa de Papel" i otkrio ključne sastojke koji su je, prema njegovu mišljenju, pretvorili u jednu od najgledanijih serija na svijetu. "Kao prvo, sigurno, i to oni sami znaju, pokrali su jako puno elemenata već poznatih filmova i kriminalističkih serija. Povukli su dosta elemenata iz toga i napravili taj koktel", objasnio je glumac.

Luka Peroš
Luka Peroš FOTO: Instagram

Srž priče, prema njemu, leži u univerzalnoj i uvijek privlačnoj temi borbe malog čovjeka protiv moćnog sustava. Peroš je to slikovito opisao kao modernu verziju klasične priče. "To je priča o Robinu Hoodu protiv šerifa iz Nottinghama, David protiv Golijata. Slabi protiv jačeg, borba protiv sistema", kazao je, dodavši kako su scenaristi u priču pametno ubacili i druge popularne društvene teme. "Ubacivali su floskule, emancipaciju žena i sve što funkcionira, što pali narod. Napravili su koktel, raspodijelili ga po cijelom svijetu i ljudima se to sviđalo."

Izazov koji je dugo čekao

Nakon više od desetljeća izbivanja, Peroš je prihvatio glavnu ulogu u prvom Voyo Originalu 'IQ 160', a u razgovoru je otkrio što ga je potaknulo na povratak i zašto je lik inspektora Tomislava Ramljaka bio ponuda koju nije mogao odbiti.

Luka Peroš, IQ 160
Luka Peroš, IQ 160 FOTO: RTL

Peroš priznaje da je prošlo dugih 12 ili 13 godina od njegovog posljednjeg projekta u Hrvatskoj. Na pitanje što ga je privuklo novom domaćem projektu, glumac bez oklijevanja odgovara: "Privukla me ideja zato jer je to prva glavna uloga, pozitivac i komedija. Sve nešto što dugo nisam igrao, skoro nikad". Upravo ta kombinacija bila je osvježavajući izazov za glumca koji je u inozemstvu često tumačio uloge zlikovaca. Mogućnost da se okuša u žanru urbane komedije s krimi elementima, za koju kaže da je rijetkost na našim prostorima, bila je ključna. "Nema ovakvog materijala na hrvatskim televizijama, u ovom podneblju, u regiji. Nema ovakve vrste komedije", istaknuo je Peroš, dodajući kako serija ima i krimi elemente, emociju i dramu.

Tko je inspektor Ramljak?

Svoj novi lik, inspektora Ramljaka, Peroš opisuje kao metodičnog i posvećenog profesionalca. "On je linearni čovjek koji voli svoj posao, dobro ga je naučio, opsesivno kompulzivni je i ne voli distrakcije. Njegov posao je najvažniji i želi u tome biti najbolji", objašnjava Peroš. Ipak, idilu predanog inspektora narušava neočekivani dolazak. "Onda mu uleti ta neman u životu i sve mu to malo poremeti. A onda više nije tako miran i staložen", zagonetno dodaje glumac, nagovještavajući komične zaplete koji očekuju gledatelje.

Iako je serija adaptacija stranog formata, Peroš ističe da su joj on i njegova partnerica, glumica Dejana Čuljak, udahnuli autentični domaći duh. "Ovo je naše podneblje, ovo je Hrvatska. Preko puta sebe sam imao jednu Dejanu Čuljak i onda sam vidio da moram nekako malo drugačije tog inspektora odigrati", rekao je, dodajući kako mu je drago što su mu redatelj i produkcija dali slobodu da liku donese nešto svoje.

Ne propustite - serija 'IQ 160' uskoro na platformi Voyo!

IQ 160 Luka Peroš la casa de papel
Moglo bi te zanimati

Marina iz serije 'IQ 160' ima kvocijent inteligencije 160. Što to zapravo znači?

Svjetski poznati 'Berlin' ne krije podršku Luki Perošu! Zvijezda 'La Casa de Papela' javila se kolegi zbog prvog Voyo Originala 'IQ 160'

KVIZ Možeš li razmišljati kao genijalka Marina iz serije 'IQ 160'?

Tko je Luka Peroš? Od globalnog hita 'La Casa de Papel' do prvog hrvatskog VOYO Originala 'IQ 160'

Izdanje u kakvom je još niste vidjeli! Omiljena Dajana Čuljak stiže kao briljantna čistačica Marina: 'Jedva sam čekala uskočiti u njene cipele'

O čemu se radi u prvom Voyo Originalu 'IQ 160'?

Pročitaj na Net.hr
Zvijezda Dinastije u desetom desetljeću oduševila izgledom na odmoru u Saint Tropezu
Sve zbog jedne ljubavi: Pogledajte što je Nina Badrić uradila u samo jednom danu zbog ove zvijezde
Džejla pozirala s misterioznim muškarcem, a fanovi se odmah zapitali: Je li to Jakov Jozinović?
Blanka Vlašić proslavila poseban dan i pokazala tko stoji iza njezinih uspjeha
Od ovisnosti do skandalozne veze s poznatim glumcem: Ovako se mijenjala poznata pjevačica
Edin i Amra Džeko uživaju na Pelješcu, ali poluotok za nogometaša nije samo odmor
Stigla predivna vijest: Alka Vuica postala baka, sin Arian i Dora Šitum dobili prvo dijete
Glumačka ikona u novoj ulozi: Sandra Lončarić predstavila novi projekt i iznenadila javnost
Tko je dečko Ane Marije Marković? Svoju su vezu prvo skrivali, a spojio ih je zajednički klub
Glazbena ikona Moby stigao u Pulu uoči rasprodanog koncertnog spektakla u Areni