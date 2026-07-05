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Luka Peroš otkrio zašto je 'La Casa de Papel' postala svjetski fenomen: 'Spojili su sve što pali narod'

Hrvatski glumac s impresivnom međunarodnom karijerom, Luka Peroš, u nedavnom je gostovanju u Voyo Podcastu 'Kamera, Akcija, Voyo' detaljno analizirao globalni fenomen serije 'La Casa de Papel' (Kuća od papira) koja ga je proslavila diljem svijeta

RTL.hr
05.07.2026 18:00

Iako je 'La Casa de Papel' serija završila s emitiranjem, i dalje intrigira javnost, a Peroš je otkrio što se, prema njegovu mišljenju, krije iza nevjerojatnog uspjeha i zašto su gledatelji na svim kontinentima bili prikovani za ekrane.

David protiv Golijata: Priča koja osvaja svijet

Peroš objašnjava da recept za uspjeh nije pao s neba. Kreatori su, kako kaže, svjesno "pokrali jako puno elemenata već poznatih filmova i kriminalističkih serija" te od toga napravili pobjednički koktel. Srž priče je, ističe, vječna borba Davida protiv Golijata, tema s kojom se publika lako poistovjećuje.

Luka Peroš
Luka Peroš FOTO: Instagram

"To je priča o Robinu Hoodu protiv šerifa iz Nottinghama, slabi protiv jačeg, borba protiv sistema", pojasnio je glumac. Upravo je ta univerzalna tema bila jedan od ključnih sastojaka. Dodatnu su snagu priči, smatra Peroš, dale i vješto ubačene popularne društvene teme poput emancipacije žena i drugih ideja "koje pale narod". Sve je to, zaključuje, spojeno u koktel koji je uspješno distribuiran po cijelom svijetu.

Preciznost kao ples: 'Snimanje jedne scene trajalo je i pet sati'

Ipak, snažna priča nije bila dovoljna. Peroš kao izuzetno bitan faktor ističe umjetničku i tehničku ekipu serije, od kamere i scenografije do kostima. Njihov je rad, naglašava, bio nevjerojatno pedantan, a snimanje je više nalikovalo pažljivoj koreografiji nego klasičnoj glumi. "Više smo plesali nego glumili na velikim master kadrovima", prisjetio se Peroš, otkrivši fascinantan detalj iza kulisa. "Početak jedne velike scene vježbao se po tri sata, a onda snimao još dva sata, samo da bi sve bilo perfektno u pokretu kamere, glumaca i svega ostalog." Upravo ta minucioznost i unaprijed osmišljena vizualna estetika, smatra on, ono su što je seriju podiglo na višu razinu i osiguralo joj globalnu popularnost.

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