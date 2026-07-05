Luka Peroš otkrio zašto je 'La Casa de Papel' postala svjetski fenomen: 'Spojili su sve što pali narod'

Hrvatski glumac s impresivnom međunarodnom karijerom, Luka Peroš, u nedavnom je gostovanju u Voyo Podcastu 'Kamera, Akcija, Voyo' detaljno analizirao globalni fenomen serije 'La Casa de Papel' (Kuća od papira) koja ga je proslavila diljem svijeta

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Iako je 'La Casa de Papel' serija završila s emitiranjem, i dalje intrigira javnost, a Peroš je otkrio što se, prema njegovu mišljenju, krije iza nevjerojatnog uspjeha i zašto su gledatelji na svim kontinentima bili prikovani za ekrane.

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Peroš objašnjava da recept za uspjeh nije pao s neba. Kreatori su, kako kaže, svjesno "pokrali jako puno elemenata već poznatih filmova i kriminalističkih serija" te od toga napravili pobjednički koktel. Srž priče je, ističe, vječna borba Davida protiv Golijata, tema s kojom se publika lako poistovjećuje.

icon-expand Luka Peroš FOTO: Instagram

"To je priča o Robinu Hoodu protiv šerifa iz Nottinghama, slabi protiv jačeg, borba protiv sistema", pojasnio je glumac. Upravo je ta univerzalna tema bila jedan od ključnih sastojaka. Dodatnu su snagu priči, smatra Peroš, dale i vješto ubačene popularne društvene teme poput emancipacije žena i drugih ideja "koje pale narod". Sve je to, zaključuje, spojeno u koktel koji je uspješno distribuiran po cijelom svijetu.

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