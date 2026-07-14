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IQ 160

Luka Peroš otvoreno priznao: 'Volim grintati, zato mi je ova uloga u 'IQ 160' baš sjela'

Hrvatski glumac s impresivnom međunarodnom karijerom, Luka Peroš, u gostovanju u Voyo podcastu 'Kamera, Akcija, Voyo' otkrio je detalje o svom životnom putu, od prvih glumačkih koraka u školskim klupama do života u Španjolskoj, koju već desetljeće zove svojim domom. Peroš sada ima jednu od glavnih uloga u prvom Voyo Originalu 'IQ 160'

RTL.hr
14.07.2026 17:00

Nakon više od desetljeća izbivanja, Luka Peroš je prihvatio glavnu ulogu u prvom Voyo Originalu 'IQ 160', a u razgovoru je otkrio što ga je potaknulo na povratak i zašto je lik inspektora Tomislava Ramljaka bio ponuda koju nije mogao odbiti.

Peroš priznaje da je prošlo dugih 12 ili 13 godina od njegovog posljednjeg projekta u Hrvatskoj. Na pitanje što ga je privuklo novom domaćem projektu, glumac bez oklijevanja odgovara: "Privukla me ideja zato jer je to prva glavna uloga, pozitivac i komedija. Sve nešto što dugo nisam igrao, skoro nikad". Upravo ta kombinacija bila je osvježavajući izazov za glumca koji je u inozemstvu često tumačio uloge zlikovaca. Mogućnost da se okuša u žanru urbane komedije s krimi elementima, za koju kaže da je rijetkost na našim prostorima, bila je ključna. "Nema ovakvog materijala na hrvatskim televizijama, u ovom podneblju, u regiji. Nema ovakve vrste komedije", istaknuo je Peroš, dodajući kako serija ima i krimi elemente, emociju i dramu.

IQ 160
IQ 160 FOTO: Voyo

Tko je inspektor Ramljak?

Svoj novi lik, inspektora Ramljaka, Peroš opisuje kao metodičnog i posvećenog profesionalca. "On je linearni čovjek koji voli svoj posao, dobro ga je naučio, opsesivno kompulzivni je i ne voli distrakcije. Njegov posao je najvažniji i želi u tome biti najbolji", objašnjava Peroš. Ipak, idilu predanog inspektora narušava neočekivani dolazak. "Onda mu uleti ta neman u životu i sve mu to malo poremeti. A onda više nije tako miran i staložen", zagonetno dodaje glumac, nagovještavajući komične zaplete koji očekuju gledatelje.

Otkrio je i koliko se povezao s ovim likom. "Uvijek nešto od sebe staviš u ulogu, ja volim grintati - meni je to super", poručio je Peroš.

IQ 160
IQ 160 FOTO: Voyo

Iako je serija adaptacija stranog formata, Peroš ističe da su joj on i njegova partnerica, glumica Dejana Čuljak, udahnuli autentični domaći duh. "Ovo je naše podneblje, ovo je Hrvatska. Preko puta sebe sam imao jednu Dejanu Čuljak i onda sam vidio da moram nekako malo drugačije tog inspektora odigrati", rekao je, dodajući kako mu je drago što su mu redatelj i produkcija dali slobodu da liku donese nešto svoje.

Serija 'IQ 160' gledateljima će biti dostupna od 24. srpnja, samo na platformi Voyo.

iq 160 luka peroš dajana čuljak
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