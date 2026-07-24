Luka Peroš pozvao gledatelje na bingeanje serije 'IQ 160': 'Danas je taj dan! Ajmo ljudići...'

Hrvatski glumac s impresivnom međunarodnom karijerom, Luka Peroš, objavom na Instagramu oduševio je domaću publiku. Na sam dan premijere serije 'IQ 160' glumac je svoje pratitelje energično pozvao na "bingeanje" prve hrvatske originalne serije na platformi Voyo, kriminalističke komedije 'IQ 160', čime je potvrdio početak emitiranja dugoočekivanog projekta. "Danas je taj dan!!! Ajmo ljudići svi na bingeanje...", napisao je Peroš, izražavajući ponos na cijelu ekipu.

"Prvi Voyo Original 'IQ 160' u režiji Ivana Livakovića. Ponosan na sve uključene!!! Pusa svima od Tomice Dramljaka", dodao je Peroš.