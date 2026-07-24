Luka Peroš pozvao gledatelje na bingeanje serije 'IQ 160': 'Danas je taj dan! Ajmo ljudići...'

Hrvatski glumac s impresivnom međunarodnom karijerom, Luka Peroš, objavom na Instagramu oduševio je domaću publiku. Na sam dan premijere serije 'IQ 160' glumac je svoje pratitelje energično pozvao na "bingeanje" prve hrvatske originalne serije na platformi Voyo, kriminalističke komedije 'IQ 160', čime je potvrdio početak emitiranja dugoočekivanog projekta. "Danas je taj dan!!! Ajmo ljudići svi na bingeanje...", napisao je Peroš, izražavajući ponos na cijelu ekipu.
"Prvi Voyo Original 'IQ 160' u režiji Ivana Livakovića. Ponosan na sve uključene!!! Pusa svima od Tomice Dramljaka", dodao je Peroš.
Od Marseillea do pedantnog inspektora Ramljaka
Peroš, koji je svjetsku slavu stekao ulogom Marseillea u Netflixovom globalnom fenomenu "La Casa de Papel", u novoj seriji preuzima potpuno drugačiju ulogu. Utjelovljuje Tomislava Ramljaka, sistematičnog i pomalo opsesivno-kompulzivnog policijskog inspektora. Radnja prati Ramljaka čiji se savršeno uređen svijet okreće naglavačke kada mu u rješavanju najtežih zločina počne pomagati kaotična, ali genijalna čistačica s kvocijentom inteligencije 160, koju glumi Dajana Čuljak.