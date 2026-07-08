Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Igra chefova Specijalisti Zagreb IQ 160 Asia Express: Zmajeva ruta Gospodin Savršeni Divlje pčele Kvalifikacije za Ligu prvaka: Thun - Dinamo Direktor Svemira Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
IQ 160

Luka Peroš pun hvale za kolegicu Dajanu Čuljak: 'Ona rastura'

Platforma Voyo s ponosom najavljuje prvi hrvatski Voyo original - serija 'IQ 160' koja stiže u petak, 24. srpnja

RTL.hr
08.07.2026 18:00

Čistačica Marina Kapov, koju je utjelovila Dajana Čuljak, radi u jednoj od zagrebačkih policijskih postaja i samohrana je majka troje djece. Ono što nitko ne zna jest da Marina posjeduje izniman kvocijent inteligencije - čak 160. No, kada slučajno razriješi kompleksan zločin koji ni iskusni istražitelji nisu uspjeli riješiti, njezin talent primijete u policiji pa Marina uskoro postaje konzultantica policije.

Njezin izniman talent ubrzo joj osigurava mjesto policijske konzultantice, gdje postaje partnerica inspektoru Tomislavu Ramljaku (Luka Peroš), discipliniranom istražitelju koji se strogo drži svih pravila. Zajedno čine nesvakidašnji tandem čije razlike postaju njihova najveća prednost.

U podcastu 'Kamera, Akcija, Voyo' Luka Peroš otvoreno je progovorio o suradnji s Dajanom. "Sinergija s Dajanom Čuljak je dobra, stalno je čekam. Ona rastura", poručio je Peroš.

Seriju 'IQ 160' ne propustite od petka, 24. srpnja na platformi Voyo!

luka peroš dajana čuljak iq 160
Moglo bi te zanimati

'Lako je tako s velikim novcima...': Luka Peroš otvoreno o Hollywoodu

Čudo od djeteta! Glorija studira, pohađa gimnaziju, sklada i glumi u seriji 'IQ 160': 'Bili smo jedna velika obitelj'

Mladi glumac iz serije 'IQ 160' za RTL.hr otkrio anegdotu sa seta: 'Vadio sam pištolj i ozlijedio prst. Morali smo ga skrivati u prvim epizodama'

Zvijezda društvenih mreža i nagrađivana glumica oduševit će vas u 'IQ 160': 'Plakao sam kad sam dobio ulogu'

Dajana Čuljak iskreno u podcastu 'Spill The Tea' o seriji 'IQ 160': 'Nakon Paule željela sam igrati nešto potpuno drugačije'

Ovu Einsteinovu zagonetku može riješiti samo dva posto ljudi. Jesi li među njima?

Pročitaj na Net.hr
Borba s drogom, alkoholom i demonima: Ovo su najšokantnija izdanja legendarne Amy Winehouse
Nakon naporne sezone Dajana Čuljak otkrila planove za ljeto i priznala što joj se dogodilo na moru
Držali se za ruke i razmjenjivali nježnosti: Katie Holmes snimljena s devet godina mlađim dečkom
Vrućim izdanjem podigla temperaturu: Bikini jedva obuzdao njezine obline
Baturina objavio fotografije s djevojkom, a ranije otkrio: 'Naše upoznavanje nije za medije'
Otkriveni šokantni detalji o glumici koju je Tito obožavao: 'Izuzetno je teško živjela'
Skidala se gola, tukla po realityju i slamala srca: Ovako izgleda 'prva srpska starleta'
Zbog njezinih fotografija internet gori: Pogledajte zašto je zovu najseksepilnijom Kolumbijkom
Zvijezda Dinastije u desetom desetljeću oduševila izgledom na odmoru u Saint Tropezu
Sve zbog jedne ljubavi: Pogledajte što je Nina Badrić uradila u samo jednom danu zbog ove zvijezde