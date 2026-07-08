Luka Peroš pun hvale za kolegicu Dajanu Čuljak: 'Ona rastura'

Čistačica Marina Kapov, koju je utjelovila Dajana Čuljak, radi u jednoj od zagrebačkih policijskih postaja i samohrana je majka troje djece. Ono što nitko ne zna jest da Marina posjeduje izniman kvocijent inteligencije - čak 160. No, kada slučajno razriješi kompleksan zločin koji ni iskusni istražitelji nisu uspjeli riješiti, njezin talent primijete u policiji pa Marina uskoro postaje konzultantica policije.

Njezin izniman talent ubrzo joj osigurava mjesto policijske konzultantice, gdje postaje partnerica inspektoru Tomislavu Ramljaku (Luka Peroš), discipliniranom istražitelju koji se strogo drži svih pravila. Zajedno čine nesvakidašnji tandem čije razlike postaju njihova najveća prednost.

U podcastu 'Kamera, Akcija, Voyo' Luka Peroš otvoreno je progovorio o suradnji s Dajanom. "Sinergija s Dajanom Čuljak je dobra, stalno je čekam. Ona rastura", poručio je Peroš.

Seriju 'IQ 160' ne propustite od petka, 24. srpnja na platformi Voyo!