Luka Peroš uoči premijere serije 'IQ 160' za RTL.hr: 'Ima treme i mislim da je to dobra stvar'

Za Luku Peroša, trema nije strah od neuspjeha, već izravna posljedica predanosti i golemog napora koji je uložen u stvaranje serije. On je vidi kao pozitivan osjećaj koji potvrđuje koliko mu je stalo do konačnog rezultata. "Uvijek ima treme. Trema je dobra stvar", ističe glumac na samom početku i odmah nudi objašnjenje zašto tako misli. "Ja mislim da trema proizlazi od toga da smo puno truda uložili u seriju i baš je bilo izuzetno naporno to snimati u kratkom roku."
U razgovoru je detaljno analizirao tanku granicu koja dijeli visoku inteligenciju od društvene neprilagođenosti, otkrivajući s kakvim se unutarnjim borbama suočava njegov lik, ali i on sam. "Ja mislim da je visoko inteligentnim ljudima to nekako dobro za neke te genijalne ideje, ali društveno, oni su van te neke norme i to društveno oni jako pate", objasnio je glumac.
Lika inspektora Tomislava Ramljaka
Upravo u tom kontekstu Peroš smješta svog lika, Tomislava Ramljaka. Za razliku od stereotipnih genijalaca, Ramljak nije na toj razini, što je, prema glumcu, ključ njegovog unutarnjeg konflikta i frustracije. "Tomislav Ramljak je inteligentan, ali ne toliko, i ja mislim da ga to malo koči", istaknuo je Peroš.
No, ono što je posebno istaknuo jest nevjerojatna kemija među kolegama i osjećaj zajedništva koji je vladao na setu, a za neke od njih imao je samo posebne riječi hvale.
'Bila je odlična jer je budala kao i ja'
Na pitanje o suradnji s kolegama, Peroš nije štedio komplimente, a posebno se osvrnuo na partnericu u seriji, Dijanu Čuljak. Njihovu je suradnju opisao na vrlo slikovit i simpatičan način, otkrivši tajnu njihove sjajne sinergije na ekranu i izvan njega. "Ma svi su bili divni. Dajana je bila odlična jer je budala kao i ja, a i baš smo se dobro proveli", rekao je Peroš kroz smijeh, ističući kako su upravo opuštenost i sličan smisao za humor bili ključni za stvaranje uvjerljivih i živahnih scena.
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