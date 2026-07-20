Luka Peroš uoči premijere serije 'IQ 160' za RTL.hr: 'Ima treme i mislim da je to dobra stvar'

Poznati glumac Luka Peroš, uoči premijere nove serije 'IQ 160', za RTL.hr je otvoreno progovorio o osjećaju koji ga prati prije svakog velikog projekta - tremi. Iako bi mnogi pomislili da s godinama iskustva nervoza nestaje, Peroš objašnjava kako je ona za njega ne samo prisutna, već i poželjan znak da je u projekt uloženo nešto zaista vrijedno

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Za Luku Peroša, trema nije strah od neuspjeha, već izravna posljedica predanosti i golemog napora koji je uložen u stvaranje serije. On je vidi kao pozitivan osjećaj koji potvrđuje koliko mu je stalo do konačnog rezultata. "Uvijek ima treme. Trema je dobra stvar", ističe glumac na samom početku i odmah nudi objašnjenje zašto tako misli. "Ja mislim da trema proizlazi od toga da smo puno truda uložili u seriju i baš je bilo izuzetno naporno to snimati u kratkom roku." U razgovoru je detaljno analizirao tanku granicu koja dijeli visoku inteligenciju od društvene neprilagođenosti, otkrivajući s kakvim se unutarnjim borbama suočava njegov lik, ali i on sam. "Ja mislim da je visoko inteligentnim ljudima to nekako dobro za neke te genijalne ideje, ali društveno, oni su van te neke norme i to društveno oni jako pate", objasnio je glumac.

icon-expand Luka Peroš, IQ 160 FOTO: RTL

Lika inspektora Tomislava Ramljaka

Upravo u tom kontekstu Peroš smješta svog lika, Tomislava Ramljaka. Za razliku od stereotipnih genijalaca, Ramljak nije na toj razini, što je, prema glumcu, ključ njegovog unutarnjeg konflikta i frustracije. "Tomislav Ramljak je inteligentan, ali ne toliko, i ja mislim da ga to malo koči", istaknuo je Peroš. No, ono što je posebno istaknuo jest nevjerojatna kemija među kolegama i osjećaj zajedništva koji je vladao na setu, a za neke od njih imao je samo posebne riječi hvale.

icon-expand IQ 160 FOTO: RTL

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