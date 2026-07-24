Maestralni Pero Juričić u novoj ulozi: Kao dobrodušni susjed Branko unio je pravu toplinu u novu seriju 'IQ 160'

Dok se Marina svakodnevno bori s tri kredita, troje djece i povremenim upadanjem u policijske istrage, jedan se lik ističe kao njezina mirna luka i prijeko potrebni oslonac. Riječ je o susjedu Branku, čiji je lik maestralno oživio legendarni hrvatski glumac Pero Juričić .

U jednoj od scena u seriji 'IQ 160' koje savršeno oslikavaju Marinin užurbani život, zatičemo je kako se vraća iz kupovine, žonglirajući s vrećicama, djecom i kolicima koja je, kako kaže, "posudila" iz dućana. U trenutku kad joj leđa popuštaju pod teretom, a strpljenje je na izmaku, pojavljuje se spas u obliku susjeda Branka.

Brankova spremnost da bez pitanja uskoči i pomogne pokazuje njegovu dobrodušnu narav, čineći ga odmah simpatičnim i bliskim. On ne osuđuje njezin kaos, već ga prihvaća i nudi konkretnu pomoć, što ga čini istinskim prijateljem.

Branko nije samo brižni susjed; on je Marinina stijena. Kroz njihovu interakciju vidljiva je duboka povezanost i povjerenje. Dok ga ona u šali upozorava: "Pazi na kukove", on joj uzvraća dosjetkom: "Bez brige ne kukamo, ali moram malo vježbati". Upravo ti kratki, duhoviti dijalozi otkrivaju godine prijateljstva i međusobnog razumijevanja. Njihov odnos je prirodan, lišen pretvaranja i pun iskrene brige.

Angažman Pere Juričića za ovu ulogu pokazao se kao pun pogodak. Svojim prepoznatljivim glasom i glumačkom karizmom, Juričić je Branku udahnuo život, pretvarajući ga u lik s kojim se svatko može poistovjetiti. On je onaj dobri duh iz susjedstva kojeg bi svatko poželio imati - uvijek tu da pričuva djecu, pomogne s teškim vrećicama ili jednostavno pruži podršku.

Ako tražite novu domaću seriju za vikend, sada je pravo vrijeme za početak gledanja. Prve dvije epizode već vas čekaju na Voyo platformi, a nova epizoda serije 'IQ 160' stizat će svakog petka.