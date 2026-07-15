Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Igra chefova Specijalisti Zagreb IQ 160 Asia Express: Zmajeva ruta Gospodin Savršeni Divlje pčele Kvalifikacije za Ligu prvaka: Thun - Dinamo Direktor Svemira Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
IQ 160

Malo tko zna da je otac poznatog hrvatskog glumca: Legendarnog Peru Juričića uskoro gledamo u seriji 'IQ 160'

Platforma Voyo od 24. srpnja donosi svoj prvi Original 'IQ 160', adaptaciju međunarodno uspješne francuske serije HPI (Haut Potentiel Intellectuel), koja je od premijere 2021. godine osvojila milijune gledatelja diljem Europe i doživjela brojne lokalne adaptacije

RTL.hr
15.07.2026 16:00

Serija je okupila i velika glumačka imena poput Luke Peroša, Dajane Čuljak, ali i Pere Juričića. Nakon više od 55 godina umjetničkog djelovanja, ovog istaknutog hrvatskog glumca imat ćemo priliku gledati u seriji koja je već sada privukla veliku pažnju javnosti, a iako je na sceni više od pola stoljeća, mnogi se i danas iznenade kada saznaju tko je sin ovog velikana hrvatskog glumišta. Naime, radi se o Filipu Juričiću, koji je između ostalog, glumio u seriji 'San snova'.

Pero Juričić je u intervjuu za RTL.hr otkrio dublju stranu lika kojeg tumači u novoj seriji 'IQ 160', udovca Branka, opisujući ga kao arhetip dobrog susjeda čiji se životni principi temelje na nesebičnoj pomoći i zajedništvu, vrijednostima koje, kako kaže, danas polako nestaju u gradskim sredinama.

Glumac je povukao paralelu između Brankovog načina života i onog kakav pamti sa sela, gdje još uvijek vlada duh uzajamne podrške.

Pero Juričić, IQ 160
Pero Juričić, IQ 160 FOTO: RTL

Čovjek koji ne živi samo za sebe

Na pitanje što mu se osobno najviše sviđa kod Branka, Juričić bez zadrške odgovara: "To što ne živi za sebe, jer čovjek nije na ovome svijetu samo da ugađa sebi".

Juričić je Brankov svijet usporedio s načinom života kakav se još može pronaći u manjim, seoskim zajednicama, nasuprot otuđenosti modernog grada. "Ne ovdje gdje živim u Zagrebu, nego na selu gdje imam vikendicu, jer tamo se još uvijek živi", objasnio je. Taj život opisuje kao "život čopora", jednu intimnu zajednicu u kojoj je svatko svakome na usluzi, znajući da može računati na pomoć kada mu zatreba. To je svijet u kojem se ne živi po pravilima "ne tiče me se što se događa drugima". Upravo u takvom okruženju Branko pronalazi smisao, pomažući susjedi Marini i njezinoj djeci, koji su zahvalni na svakoj njegovoj gesti.

IQ 160
IQ 160 FOTO: RTL

Nešto drugačije na domaćoj sceni

Na pitanje zašto bi gledatelji trebali pratiti seriju, Juričić nudi jasan i izravan odgovor koji odmah postavlja ton. "Pa prvo, zato što je drugačija od drugih serija", započinje glumac, sugerirajući da projekt donosi svježinu i odmak od već viđenih koncepata.

Osim što je drugačija, serija je, prema Juričićevim riječima, i iznimno zabavna. Duhoviti dijalozi i životne situacije publici će zasigurno izmamiti osmijeh na lice, no priča se ne zaustavlja na tome. "Napeta je, a nama malo fali toga adrenalina. U svemu probamo tražiti neko uzbuđenje", objašnjava glumac, naglašavajući kako serija uspješno unosi dozu napetosti koja je često potrebna za potpuno uranjanje u radnju.

Upravo taj spoj adrenalina i neočekivanih obrata ono je što projekt čini posebnim. Ipak, Juričić ističe da uzbuđenje ne dolazi bez emocionalne dubine. "Ima i toga, a ima i drame", dodaje, pojašnjavajući kako su ljudski odnosi i složene životne priče u samom srcu serije.

Serija 'IQ 160' gledateljima će biti dostupna od 24. srpnja, samo na platformi Voyo.

iq 160 pero juričić filip juričić san snova
Moglo bi te zanimati

Luka Peroš otvoreno priznao: 'Volim grintati, zato mi je ova uloga u 'IQ 160' baš sjela'

'S bivšom se ponaša kao da je u braku, a kako hendla djecu...': Poznati glumac Stjepan Perić o novoj ulozi u seriji 'IQ 160'

Ekskluzivno: Prvi Voyo Original 'IQ 160' donosi priču koja će vas prikovati za ekrane!

KVIZ Ovaj kviz mogu riješiti samo ljudi s kvocijentom inteligencije 160! Provjeri jesi li među njima

'Rekla sam mu: 'Što je ovo? Obrij to': Brkovi Matije Kačana u 'Divljim pčelama' nisu promaknuli Dajani Čuljak

Ankica Dobrić otvoreno je govorila o borbi s karcinomom, a sada je gledamo u prvom Voyo Originalu 'IQ 160'

Pročitaj na Net.hr
Zvijezda Dinastije u desetom desetljeću oduševila izgledom na odmoru u Saint Tropezu
Sve zbog jedne ljubavi: Pogledajte što je Nina Badrić uradila u samo jednom danu zbog ove zvijezde
Džejla pozirala s misterioznim muškarcem, a fanovi se odmah zapitali: Je li to Jakov Jozinović?
Blanka Vlašić proslavila poseban dan i pokazala tko stoji iza njezinih uspjeha
Od ovisnosti do skandalozne veze s poznatim glumcem: Ovako se mijenjala poznata pjevačica
Edin i Amra Džeko uživaju na Pelješcu, ali poluotok za nogometaša nije samo odmor
Stigla predivna vijest: Alka Vuica postala baka, sin Arian i Dora Šitum dobili prvo dijete
Glumačka ikona u novoj ulozi: Sandra Lončarić predstavila novi projekt i iznenadila javnost
Tko je dečko Ane Marije Marković? Svoju su vezu prvo skrivali, a spojio ih je zajednički klub
Glazbena ikona Moby stigao u Pulu uoči rasprodanog koncertnog spektakla u Areni