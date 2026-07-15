Malo tko zna da je otac poznatog hrvatskog glumca: Legendarnog Peru Juričića uskoro gledamo u seriji 'IQ 160'

Platforma Voyo od 24. srpnja donosi svoj prvi Original 'IQ 160', adaptaciju međunarodno uspješne francuske serije HPI (Haut Potentiel Intellectuel), koja je od premijere 2021. godine osvojila milijune gledatelja diljem Europe i doživjela brojne lokalne adaptacije

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Serija je okupila i velika glumačka imena poput Luke Peroša, Dajane Čuljak, ali i Pere Juričića. Nakon više od 55 godina umjetničkog djelovanja, ovog istaknutog hrvatskog glumca imat ćemo priliku gledati u seriji koja je već sada privukla veliku pažnju javnosti, a iako je na sceni više od pola stoljeća, mnogi se i danas iznenade kada saznaju tko je sin ovog velikana hrvatskog glumišta. Naime, radi se o Filipu Juričiću, koji je između ostalog, glumio u seriji 'San snova'. Pero Juričić je u intervjuu za RTL.hr otkrio dublju stranu lika kojeg tumači u novoj seriji 'IQ 160', udovca Branka, opisujući ga kao arhetip dobrog susjeda čiji se životni principi temelje na nesebičnoj pomoći i zajedništvu, vrijednostima koje, kako kaže, danas polako nestaju u gradskim sredinama. Glumac je povukao paralelu između Brankovog načina života i onog kakav pamti sa sela, gdje još uvijek vlada duh uzajamne podrške.

icon-expand Pero Juričić, IQ 160 FOTO: RTL

Čovjek koji ne živi samo za sebe

Na pitanje što mu se osobno najviše sviđa kod Branka, Juričić bez zadrške odgovara: "To što ne živi za sebe, jer čovjek nije na ovome svijetu samo da ugađa sebi". Juričić je Brankov svijet usporedio s načinom života kakav se još može pronaći u manjim, seoskim zajednicama, nasuprot otuđenosti modernog grada. "Ne ovdje gdje živim u Zagrebu, nego na selu gdje imam vikendicu, jer tamo se još uvijek živi", objasnio je. Taj život opisuje kao "život čopora", jednu intimnu zajednicu u kojoj je svatko svakome na usluzi, znajući da može računati na pomoć kada mu zatreba. To je svijet u kojem se ne živi po pravilima "ne tiče me se što se događa drugima". Upravo u takvom okruženju Branko pronalazi smisao, pomažući susjedi Marini i njezinoj djeci, koji su zahvalni na svakoj njegovoj gesti.

icon-expand IQ 160 FOTO: RTL

Nešto drugačije na domaćoj sceni