Marina Kapov u 'IQ 160' upucala inspektora Tomislava: Odreagirala je u sekundi

Nova istraga u seriji 'IQ 160' trebala je biti samo još jedan zamršen slučaj, no pretvorila se u dramatičnu scenu kakva se ne viđa ni u najnapetijim kriminalističkim filmovima. Dok je policijski tim prikupljao dokaze i pokušavao složiti mozaik neobične smrti, atmosfera je naizgled bila pod kontrolom.
Međutim, u samo jednom trenutku, genijalna policijska savjetnica Marina u glavi je povezala ključne detalje i shvatila nešto što su svi drugi previdjeli - njezin nadređeni, inspektor Tomislav Ramljak, našao se u neposrednoj i smrtonosnoj opasnosti.
Hitac u vlastitog šefa usred istrage
Nemajući vremena za objašnjavanja i duga upozorenja, Marina je morala reagirati u sekundi. U naletu adrenalina potegnula je oružje, uperila ga izravno u inspektora Ramljaka i povukla okidač!
Pogođen, inspektor se u sekundi srušio na pod, a na mjestu zločina zavladao je potpuni šok, nevjerica i kaos. Svi prisutni kolege ostali su skamenjeni - je li policijska savjetnica u trenutku rastrojstva izgubila kontrolu i učinila nezamislivo ili se iza ovog poteza krije nešto puno dublje?
Potez koji je sve promijenio: Radi li se o spašavanju života?
No, ubrzo je uslijedio neočekivan obrat koji je sve prisutne ostavio bez teksta. Ispostavilo se da projektil koji je pogodio Ramljaka uopće nije bio smrtonosni metak, već – snažan sedativ!
Marina nije htjela nauditi svom kolegama, nego mu je upravo tim ekstremnim i neočekivanim potezom spasila život u posljednjem trenutku.
Kako i zašto? Odgovore donosi nova epizoda!
Kakva se to smrtonosna zamka skrivala na mjestu zločina zbog koje je Marina morala privremeno neutralizirati vlastitog šefa? Što je točno uočila u djeliću sekunde i kako je doza sedativa spasila inspektora Ramljaka od najgoreg scenarija?
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