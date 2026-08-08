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IQ 160

Marina Kapov u 'IQ 160' upucala inspektora Tomislava: Odreagirala je u sekundi

U sekundi u kojoj je sve izgledalo kao tragična pogreška, pokazalo se da se iza dramatičnog poteza krije nešto sasvim drugo. Kakva se opasnost spremala inspektoru i kako mu je time spasila život?

RTL.hr
08.08.2026 10:00

Nova istraga u seriji 'IQ 160' trebala je biti samo još jedan zamršen slučaj, no pretvorila se u dramatičnu scenu kakva se ne viđa ni u najnapetijim kriminalističkim filmovima. Dok je policijski tim prikupljao dokaze i pokušavao složiti mozaik neobične smrti, atmosfera je naizgled bila pod kontrolom.

Međutim, u samo jednom trenutku, genijalna policijska savjetnica Marina u glavi je povezala ključne detalje i shvatila nešto što su svi drugi previdjeli - njezin nadređeni, inspektor Tomislav Ramljak, našao se u neposrednoj i smrtonosnoj opasnosti.

Marina Kapov, IQ 160
Marina Kapov, IQ 160 FOTO: Voyo

Hitac u vlastitog šefa usred istrage

Nemajući vremena za objašnjavanja i duga upozorenja, Marina je morala reagirati u sekundi. U naletu adrenalina potegnula je oružje, uperila ga izravno u inspektora Ramljaka i povukla okidač!

Pogođen, inspektor se u sekundi srušio na pod, a na mjestu zločina zavladao je potpuni šok, nevjerica i kaos. Svi prisutni kolege ostali su skamenjeni - je li policijska savjetnica u trenutku rastrojstva izgubila kontrolu i učinila nezamislivo ili se iza ovog poteza krije nešto puno dublje?

Marina, IQ 160
Marina, IQ 160 FOTO: Voyo

Potez koji je sve promijenio: Radi li se o spašavanju života?

No, ubrzo je uslijedio neočekivan obrat koji je sve prisutne ostavio bez teksta. Ispostavilo se da projektil koji je pogodio Ramljaka uopće nije bio smrtonosni metak, već – snažan sedativ!

Marina nije htjela nauditi svom kolegama, nego mu je upravo tim ekstremnim i neočekivanim potezom spasila život u posljednjem trenutku.

IQ 160
IQ 160 FOTO: Voyo

Kako i zašto? Odgovore donosi nova epizoda!

Kakva se to smrtonosna zamka skrivala na mjestu zločina zbog koje je Marina morala privremeno neutralizirati vlastitog šefa? Što je točno uočila u djeliću sekunde i kako je doza sedativa spasila inspektora Ramljaka od najgoreg scenarija?

Ne propustite saznati sve detalje i pogledati ovaj napeti rasplet u novoj epizodi serije 'IQ 160', koja vas čeka ekskluzivno na platformi VOYO!

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IQ 160

Nepogrešiva kemija Marine i Tomislava drži nas uz seriju 'IQ 160': 'Halo, slatki, dođi ovdje!'

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