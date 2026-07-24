Marina Kapov u seriji 'IQ 160' krije bolnu tajnu, a ovo je pravi razlog zašto pomaže policiji

Ključni trenutak koji je potvrdio prave motive Marine Kapov dogodio se na samom kraju epizode. Nakon što je još jednom dokazala svoju nezamjenjivost u rješavanju slučaja, dobila je službenu ponudu da postane savjetnica u policiji. U pregovorima oko uvjeta, nakon što je osigurala povišicu i plaćeni vrtić, Marina je iznijela svoj posljednji i najvažniji zahtjev. Nije tražila ured ni povlastice, već nešto što joj novac ne može kupiti.

"Trebaš mi nekog naći", rekla je svojoj novoj šefici, a zatim izgovorila ime koje je proganja već desetljeće i pol.