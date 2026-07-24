Marina Kapov u seriji 'IQ 160' krije bolnu tajnu, a ovo je pravi razlog zašto pomaže policiji

Ključni trenutak koji je potvrdio prave motive Marine Kapov dogodio se na samom kraju epizode. Nakon što je još jednom dokazala svoju nezamjenjivost u rješavanju slučaja, dobila je službenu ponudu da postane savjetnica u policiji. U pregovorima oko uvjeta, nakon što je osigurala povišicu i plaćeni vrtić, Marina je iznijela svoj posljednji i najvažniji zahtjev. Nije tražila ured ni povlastice, već nešto što joj novac ne može kupiti.
"Trebaš mi nekog naći", rekla je svojoj novoj šefici, a zatim izgovorila ime koje je proganja već desetljeće i pol.
Jedan uvjet za suradnju
Tim je zahtjevom postalo jasno da njezina suradnja s policijom nije samo prilika za posao, već jedina nada da će iskoristiti policijske resurse i vlastiti genijalni um kako bi riješila najveću zagonetku svog života. Njezin dar za rješavanje tuđih problema postao je alat za iscjeljenje vlastitih rana.
Marina Kapov, žena koja vidi ono što drugima promiče, sada je svoju iznimnu sposobnost usmjerila prema tragu koji se ohladio prije mnogo godina. Dok će policiji pomagati u rješavanju novih slučajeva, njezina prava misija odvijat će se u sjeni, vođena nadom da će napokon saznati istinu o sudbini čovjeka kojeg je voljela. Gledatelji s nestrpljenjem iščekuju hoće li genijalka s kvocijentom inteligencije 160 uspjeti riješiti slučaj koji joj je slomio srce.
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