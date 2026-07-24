Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Igra chefova Specijalisti Zagreb IQ 160 Asia Express: Zmajeva ruta Gospodin Savršeni Divlje pčele UEFA Konferencijska liga - 3. pretkolo: Rijeka - Ilves Direktor Svemira Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
IQ 160

Marina Kapov u seriji 'IQ 160' krije bolnu tajnu, a ovo je pravi razlog zašto pomaže policiji

Marinin ulazak u svijet policijskih istraga činio se kao logičan slijed događaja za ženu čiji um radi brže od bilo koga drugog. Ipak, posljednja epizoda otkrila je da se iza njezine suradnje s policijom krije puno dublji i osobniji motiv - bolna tajna koja je oblikovala cijeli njezin život

RTL.hr
24.07.2026 21:00

Ključni trenutak koji je potvrdio prave motive Marine Kapov dogodio se na samom kraju epizode. Nakon što je još jednom dokazala svoju nezamjenjivost u rješavanju slučaja, dobila je službenu ponudu da postane savjetnica u policiji. U pregovorima oko uvjeta, nakon što je osigurala povišicu i plaćeni vrtić, Marina je iznijela svoj posljednji i najvažniji zahtjev. Nije tražila ured ni povlastice, već nešto što joj novac ne može kupiti.

"Trebaš mi nekog naći", rekla je svojoj novoj šefici, a zatim izgovorila ime koje je proganja već desetljeće i pol.

Marina i Tomislav, IQ 160
Marina i Tomislav, IQ 160 FOTO: Voyo

Jedan uvjet za suradnju

Tim je zahtjevom postalo jasno da njezina suradnja s policijom nije samo prilika za posao, već jedina nada da će iskoristiti policijske resurse i vlastiti genijalni um kako bi riješila najveću zagonetku svog života. Njezin dar za rješavanje tuđih problema postao je alat za iscjeljenje vlastitih rana.

Marina Kapov, IQ 160
Marina Kapov, IQ 160 FOTO: Voyo

Marina Kapov, žena koja vidi ono što drugima promiče, sada je svoju iznimnu sposobnost usmjerila prema tragu koji se ohladio prije mnogo godina. Dok će policiji pomagati u rješavanju novih slučajeva, njezina prava misija odvijat će se u sjeni, vođena nadom da će napokon saznati istinu o sudbini čovjeka kojeg je voljela. Gledatelji s nestrpljenjem iščekuju hoće li genijalka s kvocijentom inteligencije 160 uspjeti riješiti slučaj koji joj je slomio srce.

Ako tražite novu domaću seriju za vikend, sada je pravo vrijeme za početak gledanja. Prve dvije epizode već vas čekaju na Voyo platformi, a nova epizoda serije 'IQ 160' stizat će svakog petka.

marina kapov iq 160 tomislav ramljak iq 160 iq 160
Moglo bi te zanimati

Dajana Čuljak iz serije 'IQ 160' za RTL.hr: 'Duge glasovne poruke su zlostavljanje, ili me nazovi ili pošalji poruku'

Ivan Molnar iz serije 'IQ 160' za RTL.hr iskreno o očinstvu: 'To je najljepše i najteže iskustvo koje možeš proživjeti'

Svjetska zvijezda u 'IQ 160'! Luka Peroš o novoj ulozi, velikim projektima i predanosti: 'Uživam u ovom poslu, to mi namiri dušu'

Dajana Čuljak priznala kako je odmah 'kliknula' s Lukom Perošem: 'Poželjela sam da oboje dobijemo ulogu'

Stjepan Perić iz serije 'IQ 160' o supruzi Jeleni: 'Pored sebe imam uspješnu i iskusnu kolegicu, koja je uz to sve i moja žena'

Povodom premijere serije 'IQ 160' osvoji ekskluzivni merch paket!

Pročitaj na Net.hr
Seks bomba iz 'Briljantina' osvojila je milijune: Njezina ljepota i danas ostavlja bez daha
Tea Tairović i suprug doživjeli prometnu nesreću u Crnoj Gori: 'Čuli smo snažan udarac'
Meri u kaubojskom izdanju objavila zavodničke fotografije: 'John Wayne među damama'
Nastup Jelene Karleuše u Vodicama najavljen za blagdan Velike Gospe razljutio javnost
Pantovčak nije osvojio, hoće li Aziju? Niko Tokić Kartelo u borbi za opstanak 6000 kilometara daleko
Sergej Trifunović i supruga pod sumnjom za krađu u trgovačkom centru: 'Slučajno u vrećici'
Luna Valas i Katarina Mamić stižu u RTL-ov show 'Asia Express: Zmajeva ruta'
U samo par sati prodano 80.000 ulaznica za koncert u Vukovaru: Oglasio se i Thomspon
Atraktivna brineta s oblinama 'od milijun dolara': Fatalna Larsa nikoga ne ostavlja ravnodušnim
Supruga Brucea Willisa otkrila prvi znak koji je upućivao na demenciju