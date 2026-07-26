Marina šokirala metodama u istrazi, inspektor Ramljak izvan sebe: 'Ovo je protiv svih pravila, sve ćeš upropastiti!'

Već na prvom zajedničkom slučaju, istrazi sumnjive smrti muškarca u hotelskoj kadi, Marina je prekršila osnovna pravila i izazvala bijes svog novog šefa, no njezine nekonvencionalne metode dovele su do neočekivanog preokreta.

Dok se policijski tim na mjestu zločina držao strogih protokola, Marina Kapov odlučila je uzeti stvari u svoje ruke, i to doslovno. Na zaprepaštenje inspektora Ramljaka, ključne dokaze s mjesta zločina - odjeću žrtve - odnijela je kući kako bi ih pregledala u miru. Njezina analiza nije se svela na puko forenzičko promatranje; Marina je dokaze proučavala na način koji je Ramljaka izbacio iz takta.

Kada ju je zatekao kako pregledava odjeću, njegova reakcija bila je eksplozivna. "Nemoj ništa više dirati! Dosta mi te", povikao je. "Uzela si dokaze i još ćeš ih kontaminirati!"