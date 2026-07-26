Marina šokirala metodama u istrazi, inspektor Ramljak izvan sebe: 'Ovo je protiv svih pravila, sve ćeš upropastiti!'

Već na prvom zajedničkom slučaju, istrazi sumnjive smrti muškarca u hotelskoj kadi, Marina je prekršila osnovna pravila i izazvala bijes svog novog šefa, no njezine nekonvencionalne metode dovele su do neočekivanog preokreta.
Dokazi pod Marininim povećalom - i to kod kuće
Dok se policijski tim na mjestu zločina držao strogih protokola, Marina Kapov odlučila je uzeti stvari u svoje ruke, i to doslovno. Na zaprepaštenje inspektora Ramljaka, ključne dokaze s mjesta zločina - odjeću žrtve - odnijela je kući kako bi ih pregledala u miru. Njezina analiza nije se svela na puko forenzičko promatranje; Marina je dokaze proučavala na način koji je Ramljaka izbacio iz takta.
Kada ju je zatekao kako pregledava odjeću, njegova reakcija bila je eksplozivna. "Nemoj ništa više dirati! Dosta mi te", povikao je. "Uzela si dokaze i još ćeš ih kontaminirati!"
"Ovo je protiv svih pravila, sve ćeš upropastiti"
Ramljak nije skrivao svoje ogorčenje. Smatrao je da njezini postupci ne samo da krše sva pravila istrage, već i ugrožavaju cijeli slučaj. "Ovo je protiv svih pravila. Razumiješ? Sve ćeš upropastiti", upozorio ju je, no Marina se nije dala smesti. Njezina intuicija i oko za detalje, koje je Ramljak smatrao amaterskim nagađanjem, pokazali su se ključnima.
Dok je Ramljak vidio samo kontaminaciju dokaza, Marina je uočavala tragove koje bi standardna procedura možda previdjela. Pronašla je tragove cementa, što je upućivalo da žrtva živi ili radi u blizini gradilišta. No, pravi je proboj uslijedio kada je primijetila nešto što samo rijetki mogu prepoznati.
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