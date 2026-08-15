Marina u 'IQ 160' potpuno slomljena i u suzama: 'Mrtav je i neće se vratiti!'

Zidovi koje je glavna junakinja godinama pažljivo gradila oko sebe srušili su se u samo jednom, iznimno bolnom trenutku, otkrivajući sirovu tugu i očaj kakav kod nje dosad nismo vidjeli. Potraga za istinom doživjela je svoj najdramatičniji preokret, a šokantne spoznaje slomile su je do temelja.

Marina Kapov oduvijek je bila sila prirode – kaotična majka, nekonvencionalna suradnica i briljantna detektivka koja s lakoćom rješava i najkompleksnije zločine. Njezin oštar um i još oštriji jezik postali su njezin zaštitni znak.

No, ispod te fasade nezaustavljive energije krila se duboka rana povezana s Bornom, njezinom ljubavi iz mladosti i ocem njezine kćeri. Upravo je potraga za informacijama o njegovu tajanstvenom nestanku bila glavni razlog zašto je pristala na suradnju s policijom i inspektorom Ramljakom.

Usred napete istrage novog slučaja, stigle su vijesti koje su potvrdile njezin najveći strah i gurnule je preko ruba.