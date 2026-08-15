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IQ 160

Marina u 'IQ 160' potpuno slomljena i u suzama: 'Mrtav je i neće se vratiti!'

Gledatelji navikli na britku, ekscentričnu i gotovo neranjivu policijsku savjetnicu Marinu Kapov u novoj epizodi serije 'IQ 160' svjedočili su prizoru koji ostavlja bez daha

RTL.hr
15.08.2026 20:00

Zidovi koje je glavna junakinja godinama pažljivo gradila oko sebe srušili su se u samo jednom, iznimno bolnom trenutku, otkrivajući sirovu tugu i očaj kakav kod nje dosad nismo vidjeli. Potraga za istinom doživjela je svoj najdramatičniji preokret, a šokantne spoznaje slomile su je do temelja.

Pukotina u oklopu genijalne savjetnice

Marina Kapov oduvijek je bila sila prirode – kaotična majka, nekonvencionalna suradnica i briljantna detektivka koja s lakoćom rješava i najkompleksnije zločine. Njezin oštar um i još oštriji jezik postali su njezin zaštitni znak.

No, ispod te fasade nezaustavljive energije krila se duboka rana povezana s Bornom, njezinom ljubavi iz mladosti i ocem njezine kćeri. Upravo je potraga za informacijama o njegovu tajanstvenom nestanku bila glavni razlog zašto je pristala na suradnju s policijom i inspektorom Ramljakom.

Usred napete istrage novog slučaja, stigle su vijesti koje su potvrdile njezin najveći strah i gurnule je preko ruba.

Tomislav i Marina, IQ 160
Tomislav i Marina, IQ 160 FOTO: Voyo

Potresne riječi i razgovor koji kida srce

Prizor koji je prethodio potpunom slomu bio je jedan od najdirljivijih u seriji. Suočena s teškim saznanjima, Marina je svoj očaj projicirala na psa kojeg je nedavno spasila s mjesta zločina.

Dok je pokušavala utješiti životinju, izgovorila je rečenice koje su zapravo bile namijenjene njoj samoj:

"Mrtav je, neće se vratiti... Misliš da će se vratiti? Koga ti dugo čekaš? Neće... Mrtav je, što ti nije jasno?"

Kroz taj potresni dijalog, Marina je vodila tešku unutarnju bitku s poricanjem i konačnim prihvaćanjem surove stvarnosti, a svaka njezina riječ odavala je dubinu boli koju je godinama držala pod kontrolom.

Marina, IQ 160
Marina, IQ 160 FOTO: Voyo

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marina kapov iq 160 iq 160
IQ 160

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