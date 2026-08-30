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IQ 160

Marinino tajno oružje pred inspektorom u 'IQ 160': 'Partijanerska prošlost!'

U društvu strogog i metodičnog inspektora Tomislava Ramljaka, još se jednom potvrdilo da se ključni dokazi ne nalaze uvijek u policijskim priručnicima, nego ponekad i u uspomenama iz noćnih izlazaka

RTL.hr
30.08.2026 21:00

U napetom svijetu kriminalističkih istraga serije 'IQ 160', gdje svaki detalj može biti presudan, nekonvencionalne metode policijske savjetnice Marine Kapov ponovno su došle do izražaja.

Oštar miris na mjestu zločina

Dolaskom na lokaciju koja je trebala skriti tragove teškog zločina, inspektore je dočekala sumnjiva čistoća i jak miris sredstava za čišćenje. Dok je Tomislav analitički promatrao prostor i pokušavao dokučiti što je počinitelj pokušao prikriti, Marina nije gubila vrijeme na čistu teoriju.

Marina i Tomislav, IQ 160
Marina i Tomislav, IQ 160 FOTO: Voyo

Vidjevši neobičan rekvizit u njezinoj ruci, Tomislav nije mogao izdržati a da je znatiželjno ne upita:

"Što ti je to?"

Marina mu je u svom prepoznatljivom, duhovitom stilu bez oklijevanja otkrila da je riječ o triku iz njezine "partijanerske" faze - alatu koji se u noćnim klubovima koristio za sasvim druge stvari, ali na mjestu zločina postaje genijalno oružje za otkrivanje skrivenih tragova.

Mogu li Marinin trik i njezina 'partijanerska' iskustva dovesti do konačnog razjašnjenja slučaja? Novu uzbudljivu epizodu hit-serije 'IQ 160' pogledajte odmah na Voyo platformi!

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