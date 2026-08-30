Marinino tajno oružje pred inspektorom u 'IQ 160': 'Partijanerska prošlost!'

U napetom svijetu kriminalističkih istraga serije 'IQ 160' , gdje svaki detalj može biti presudan, nekonvencionalne metode policijske savjetnice Marine Kapov ponovno su došle do izražaja.

Dolaskom na lokaciju koja je trebala skriti tragove teškog zločina, inspektore je dočekala sumnjiva čistoća i jak miris sredstava za čišćenje. Dok je Tomislav analitički promatrao prostor i pokušavao dokučiti što je počinitelj pokušao prikriti, Marina nije gubila vrijeme na čistu teoriju.

Vidjevši neobičan rekvizit u njezinoj ruci, Tomislav nije mogao izdržati a da je znatiželjno ne upita:

"Što ti je to?"

Marina mu je u svom prepoznatljivom, duhovitom stilu bez oklijevanja otkrila da je riječ o triku iz njezine "partijanerske" faze - alatu koji se u noćnim klubovima koristio za sasvim druge stvari, ali na mjestu zločina postaje genijalno oružje za otkrivanje skrivenih tragova.

Mogu li Marinin trik i njezina 'partijanerska' iskustva dovesti do konačnog razjašnjenja slučaja? Novu uzbudljivu epizodu hit-serije 'IQ 160' pogledajte odmah na Voyo platformi!