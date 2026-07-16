Matija Kačan za RTL.hr o Dajani Čuljak u 'IQ 160': 'Ona je moja ljubav i žao mi je što nisam u toj seriji'

Glumac Matija Kačan, jedno od omiljenih lica s malih ekrana poznat po ulogama u serijama 'Sjene prošlosti' i 'Divlje pčele', gostovao je u podcastu 'Spill The Tea', gdje je otvoreno progovorio o svom profesionalnom putu i odnosima s kolegama. Ipak, s posebnim je entuzijazmom i toplinom govorio o glumici Dajani Čuljak, ne skrivajući koliko cijeni njihov zajednički rad, ali i veliko prijateljstvo

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Matija Kačan nije štedio riječi hvale za svoju kolegicu Dajanu Čuljak s kojom je dijelio set na snimanju serije 'Sjene prošlosti'. Opisujući je kao nevjerojatno talentiranu i dragu osobu, s iskrenim je divljenjem izjavio: "To je moja ljubav". Njihova suradnja, kako kaže, bila je besprijekorna od samog početka, a kemija koju su imali pred kamerama rodila se već na audiciji. Glumac se u podcastu 'Spill The Tea' prisjetio kako su se on i Dajana odmah povezali, unatoč tome što je ona na audiciju došla bolesna i pod visokom temperaturom. Čim su zajedno odradili scenu, oboje su osjetili da je to pun pogodak. Kačan je istaknuo kako je Dajana iznimno temeljita, organizirana i praktična, što je uvelike olakšalo zajednički rad.

icon-expand Dajana Čuljak i Matija Kačan FOTO: RTL

Savršen odabir za novu hit seriju

Kačan je s jednakim oduševljenjem prokomentirao i Dajanin novi veliki projekt, seriju 'IQ 160', u kojoj ona tumači glavnu ulogu. Bez imalo sumnje tvrdi kako je upravo ona bila najbolji mogući odabir za takav format. "Ona je najbolja moguća verzija za takvav format serije. Strašno se veselim zbog nje", rekao je glumac, naglašavajući kako je Dajana svojim talentom i pristupom poslu zaslužila takvu priliku.

icon-expand IQ 160 FOTO: RTL

Žaljenje što nisu ponovno zajedno pred kamerama

Iako je sretan zbog njezinog uspjeha, Kačan se iskreno našalio da žali što i sam nije dio tog projekta. Otkrio je kako mu je bilo krivo što ga produkcija nije pozvala ni na audiciju za seriju, jer bi volio ponovno glumiti uz nju. "Baš mi je bilo žao što ja nisam glumio s njom i što me nisu pozvali na casting", priznao je. Ipak, uvjeren je u uspjeh serije te smatra kako Dajana i njezin partner na setu, Luka Peroš, čine kombinaciju koju će publika obožavati.

icon-expand Dajana Čuljak, IQ 160 FOTO: RTL