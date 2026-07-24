Mlada glumica Glorija Pinturić o ulozi u seriji 'IQ 160': 'Slobodan dan mi je rijetkost, a kamera i pozornice se nisam bojala'

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Mlada glumica i glazbenica Glorija Pinturić novo je lice domaće scene, a gledatelji je mogu pratiti u prvoj Voyo originalnoj seriji 'IQ 160'. Sedamnaestogodišnjakinja u seriji je utjelovila Doru Kapov, petnaestogodišnjakinju snažnog karaktera, a osim glume, projektu je pridonijela i kao skladateljica glazbe. Za Gloriju je ovo bilo veliko televizijsko iskustvo, no pred kamerama se, kako kaže, osjećala prirodno. "Od početka sam se osjećala ugodno i prirodno u tim sferama, nisam se bojala ni kamere ni pozornice", kazala je za Net.hr.

icon-expand IQ 160 FOTO: RTL

Mlada glumica otkrila je i kako je reagirala kada je saznala da je dobila ulogu u seriji. Nakon prvotnog veselja, odmah se bacila na pripremu i učenje teksta. Na setu se susrela s iskusnim kolegama, a posebno joj je bilo zanimljivo vidjeti kako profesionalci pristupaju glumačkom procesu. "Bilo je uzbudljivo, ali sam brzo shvatila da se na setu svi tretiraju kao kolege bez obzira na iskustvo." Posebnu podršku pružila joj je kolegica Dajana Čuljak, od koje je, kaže, dobila vrijedan savjet za emotivne scene. "Da se stvarno uživim u priču lika, da zamislim da se sve to zapravo događa sa mnom."

icon-expand IQ 160 FOTO: RTL

Osim glume, Glorija je u projektu sudjelovala i kao skladateljica. Ideja da napiše glazbu za seriju došla je nakon što su njezine glazbene sposobnosti prepoznate. "Skladam i improviziram i to je primijetila producentica koja mi je predložila da napišem glazbu za seriju." Unatoč brojnim obavezama – školi, studiju klavira, glumi i glazbi – mlada umjetnica kaže da joj dinamičan ritam odgovara. "Život mi je ispunjen mnogim iskustvima i događajima i meni ne smeta takav ritam života." Popularnost joj, dodaje, nije bila glavni cilj. "Slava me zanima kao posljedica mog rada i truda, a ne kao sama svrha."

icon-expand Glorija Pinturić, IQ 160 FOTO: Voyo