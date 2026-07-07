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IQ 160

Mladi glumac iz serije 'IQ 160' za RTL.hr otkrio anegdotu sa seta: 'Vadio sam pištolj i ozlijedio prst. Morali smo ga skrivati u prvim epizodama'

Ivan Molnar zamijenio je kratke videe velikim televizijskim setom i uskočio u cipele detektiva u novoj krimi-komediji 'IQ 160'. Brzo se stopio s likom dobrodušnog inspektora, a u razgovoru nam otkriva kako se borio s početničkom tremom te kako je jedna bizarna nezgoda s rekvizitom i puknutom tetivom na kraju završila u samom scenariju serije

RTL.hr
07.07.2026 17:00

Mladi glumac Ivan Molnar, poznat po svojim duhovitim videima na društvenim mrežama, zakoračio je u svijet televizijske produkcije svojom prvom velikom ulogom u novoj krimi-komediji 'IQ 160'. U iskrenom razgovoru otkrio nam je kako se snašao u ulozi inspektora, s kojim se izazovima suočio kao glumac bez formalne akademije te kako je nezgoda s rekvizitom postala dio serije.

Sličan sam liku kojeg glumim

Ivan ističe kako mu je ulazak u lik bio iznenađujuće lak, ponajviše zbog velike sličnosti s vlastitim karakterom. "Moj lik je vrlo sličan meni privatno, što mi je bilo super jer se nisam toliko morao privikavati na nešto novo. Vrlo sam lako ušao u njega jer sam to skoro i ja, samo sam se morao priviknuti na to da sam sad inspektor", objašnjava Molnar. Njegov lik je, kako kaže, dobrodušan i direktan, netko za koga drugi misle da ne razumije stvari, a on zapravo sve "kuži". "Ono što mu je na umu, to mu je na drumu. Najdraže kod njega mi je što se stalno želi dokazati i napraviti neku veliku stvar, ali mu nikako ne polazi za rukom. Iz toga proizlaze brojne smiješne situacije", dodaje. Već na audiciji, čitajući opis lika, znao je da neće biti problema jer je u njemu odmah prepoznao sebe.

Ivan Molnar, IQ 160
Ivan Molnar, IQ 160 FOTO: Voyo
IQ 160
IQ 160 FOTO: Voyo

Od TikToka do seta

Iako nema završenu Akademiju dramske umjetnosti, gluma mu nije strana. Svoja prva iskustva stjecao je amaterski, snimajući popularne videozapise za TikTok. Ipak, svjestan je razlike između društvenih mreža i profesionalnog seta. "To što radim za svoje videe je jedan posto onoga što sve trebaš znati i kako se trebaš pripremati za pravu glumu. U početku nisam znao kako se najbolje pripremiti", priznaje Ivan. Veliku pomoć pružili su mu kolege sa seta i prijatelji koji su završili Akademiju, savjetujući ga kako pristupiti ulozi. Najveći izazov u početku bila mu je trema. "Znao bih tekst napamet, ali kad bi krenula akcija, dogodila bi se 'tabula rasa', sve bih zaboravio. Trebalo mi je vremena da shvatim kako se pripremiti da se to ne dogodi i da se onda mogu igrati na setu."

IQ 160
IQ 160 FOTO: Voyo
Ivan Molnar, IQ 160
Ivan Molnar, IQ 160 FOTO: Voyo

Ozljeda na samom početku snimanja

Jedan od najupečatljivijih, ali i najbizarnijih trenutaka sa snimanja dogodio se već na samom početku. Tijekom vježbanja scene u kojoj je morao brzo izvući pištolj, dogodila se nezgoda. "Nikad prije nisam držao pištolj. Vježbao sam kako ga brzo izvaditi iz torbice i naciljati. Jedan od članova ekipe, bivši vojnik, pokazivao nam je kako se to pravilno radi", prisjeća se. "U jednom trenutku, mislim da je bio peti dan snimanja, pukla mi je tetiva na prstu. Ispostavilo se da imam prejake kvadricepse i preslabe tetive, pa mi je kod jednog pokreta pao pištolj. Krenuo sam ga uhvatiti i nabio sam prst dovoljno jako da je tetiva pukla."

Ova nezgoda stvorila je produkcijski izazov. "Prvih nekoliko epizoda morali smo vješto skrivati taj prst u kadrovima. Kasnije smo ozljedu odlučili uvesti kao dio priče lika", otkriva kroz smijeh.

Ivan Molnar, IQ 160
Ivan Molnar, IQ 160 FOTO: Voyo

Topla i podržavajuća atmosfera

Unatoč početnim izazovima i neočekivanim ozljedama, Ivan nosi samo pozitivne uspomene sa seta. "Atmosfera je bila predivna, topla i podržavajuća, što mi je kao debitantu u ovako velikom projektu stvarno puno značilo", naglašava. Budući da se većina glumaca poznavala s prijašnjih projekata, brzo su se uigrali, a on se lako uklopio u već postojeću pozitivnu energiju. "Najzabavnije mi je bilo kad smo svi iz glavne postave bili na okupu. Tada bismo se zajedno zezali i glumili, i najviše se osjetila ta neka lijepa energija."

Dajana i Luka, IQ 160
Dajana i Luka, IQ 160 FOTO: Voyo

Na kraju, Ivan poziva gledatelje da daju priliku seriji, opisujući je kao jedinstvenu mješavinu napete kriminalističke priče i humora. "Seriju morate gledati jer nije tipični krimić, već krimi-komedija s puno smiješnih situacija, ali i vrlo zanimljivih zapleta. A treći i najvažniji razlog je da bude dobro gledana pa da snimimo i drugu, treću i četvrtu sezonu, da se možemo još dugo družiti i zabavljati", zaključuje s optimizmom.

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