Mladi inspektor Filip Antić dokazao se timu: Je li baš njegov potez slomio osumnjičenika u seriji 'IQ 160'?

Iako je na početku bio doživljavan kao neiskusan i naivan član tima, mladi inspektor Filip Antić u ovoj je istrazi pokazao da posjeduje izniman istražiteljski instinkt.
U trenucima kada se činilo da ispitivanje ne daje rezultate i da osumnjičenici uspješno skrivaju istinu, Filip je odlučio promijeniti taktiku. Vođen osjećajem i dobrom procjenom situacije, izravno je pristupio osumnjičenom te primijenio jednostavan, ali iznimno precizan psihološki pritisak.
Potez koji je izbacio osumnjičenika iz ravnoteže
Njegov odvažni nastup u sobi za ispitivanje postigao je točno ono što je timu trebalo - slomio je otpor s druge strane stola i izazvao neočekivano priznanje. Taj je trenutak potpuno pokrenuo usporenu istragu i dao policijskom timu prijeko potreban zamah za razotkrivanje pozadine cijelog zločina.
Ovim je potezom Filip Antić zaradio veliko poštovanje iskusnijih kolega i dokazao da se iza njegove mladosti krije oštar um sposoban za rješavanje najtežih slučajeva.