Mladi inspektor Filip Antić dokazao se timu: Je li baš njegov potez slomio osumnjičenika u seriji 'IQ 160'?

Iako je na početku bio doživljavan kao neiskusan i naivan član tima, mladi inspektor Filip Antić u ovoj je istrazi pokazao da posjeduje izniman istražiteljski instinkt.

U trenucima kada se činilo da ispitivanje ne daje rezultate i da osumnjičenici uspješno skrivaju istinu, Filip je odlučio promijeniti taktiku. Vođen osjećajem i dobrom procjenom situacije, izravno je pristupio osumnjičenom te primijenio jednostavan, ali iznimno precizan psihološki pritisak.