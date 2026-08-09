Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Igra chefova Specijalisti Zagreb IQ 160 Asia Express: Zmajeva ruta Gospodin Savršeni Divlje pčele UEFA Konferencijska liga - 3. pretkolo: Rijeka - Ilves Direktor Svemira Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
IQ 160

Mladi inspektor Filip Antić dokazao se timu: Je li baš njegov potez slomio osumnjičenika u seriji 'IQ 160'?

Istraga misteriozne smrti ugledne veterinarke dosegla je točku u kojoj je svaki trag vodio u slijepu ulicu, no onda je mladi član tima povukao potez koji je promijenio sve

RTL.hr
09.08.2026 14:00

Iako je na početku bio doživljavan kao neiskusan i naivan član tima, mladi inspektor Filip Antić u ovoj je istrazi pokazao da posjeduje izniman istražiteljski instinkt.

U trenucima kada se činilo da ispitivanje ne daje rezultate i da osumnjičenici uspješno skrivaju istinu, Filip je odlučio promijeniti taktiku. Vođen osjećajem i dobrom procjenom situacije, izravno je pristupio osumnjičenom te primijenio jednostavan, ali iznimno precizan psihološki pritisak.

Filip, IQ 160
Filip, IQ 160 FOTO: Voyo

Potez koji je izbacio osumnjičenika iz ravnoteže

Njegov odvažni nastup u sobi za ispitivanje postigao je točno ono što je timu trebalo - slomio je otpor s druge strane stola i izazvao neočekivano priznanje. Taj je trenutak potpuno pokrenuo usporenu istragu i dao policijskom timu prijeko potreban zamah za razotkrivanje pozadine cijelog zločina.

Ovim je potezom Filip Antić zaradio veliko poštovanje iskusnijih kolega i dokazao da se iza njegove mladosti krije oštar um sposoban za rješavanje najtežih slučajeva.

IQ 160
IQ 160 FOTO: Voyo

Kako se Filip Antić snašao u svojoj prvoj velikoj pobjedi i što navedeno priznanje znači za nastavak istrage, pogledajte u novoj napetoj epizodi serije 'IQ 160', dostupnoj za gledanje odmah na Voyo platformi!

filip antić iq 160 iq 160 voyo original
IQ 160

Prijetio je žrtvi iz posve neuobičajenog razloga: U novoj epizodi 'IQ 160' palo šokantno priznanje

IQ 160

Kad romantični izlazak ode u krivom smjeru: Pogledajte kako se inspektor Ramljak snašao na spoju u novoj epizodi 'IQ 160'

Moglo bi te zanimati

Neke tajne zakopane su godinama, no Marina ne odustaje! Dok rješava ubojstvo, suočava se i sa svojom majkom

Kako ne voljeti Marinu Kapov? Junakinja serije 'IQ 160' puše mjehuriće usred istrage i rješava zločine uz čašu viskija

'Ja te već vidim kao farmera': Marina u 'IQ 160' ponudila Ramljaku neočekivan recept protiv stresa

Urnebesan trenutak iz 'IQ 160' u kojem je Marina pokazala da ne pazi na autoritete: 'Hodnik lijevo, treća vrata desno'

Luka Peroš briljira u novoj seriji 'IQ 160', a njegovom inspektoru Ramljaku ništa ne promiče: 'Meni to miriše na korupciju'

Mreža laži napokon razbijena: Kako su istražitelji u 'IQ 160' razmrsili najteži slučaj dosad?

Pročitaj na Net.hr
Sa 16 godina zamijenila Naomi Campbell na modnim pistama, a onda nestala iz Hollywooda
Jedna od onih fotografija koje se gledaju dvaput: Ova brineta teško je mogla proći nezapaženo
Zaručio se George Russell: Njegova Carmen pokazala raskošni zaručnički prsten
Udala se Tallulah Willis, najmlađa kći glumačkih legendi Brucea Willisa i Demi Moore
Kakva ekipa! Bivše kandidatkinje 'Gospodina Savršenog' u Zadru se družile s Karlom i Kajom
Brojne dame zablistale na Alki, a Sonja Jandroković i Matilda Šuta posebno oduševile
Što su temperature više, to je tkanine manje: Ove poznate dame ne izlaze iz bikinija cijelo ljeto
Ronaldova izabranica zna mamiti poglede: Minijaturnim bikinijima jedva obuzdava obline
Vruć ljetni dan izmamio Zagrepčane u Maksimir, no za ove dvije brinete okretali su se baš svi
Sjećate li se Vanje? Pobjednica 'Gospodina Savršenog' napravila je veliku transformaciju