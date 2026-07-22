Možete li riješiti ovu zagonetku? Zvijezda prvog Voyo originala 'IQ 160' Luka Peroš odmah ju je odgonetnuo, a mnogi padnu na prvom koraku

U sklopu promocije za novu seriju 'IQ 160' , koja na Voyo platformu premijerno stiže u petak, 24. srpnja, poznati hrvatski glumac Luka Peroš testirao je i logiku gledatelja jednim naizgled jednostavnim, ali prilično varljivim zadatkom.

Pitanje koje je postavio glasi: "Pet strojeva napravi pet proizvoda u pet minuta. Koliko treba 100 strojeva da naprave 100 proizvoda?"

Peroš, poznat po svojim ulogama u domaćim i stranim produkcijama, publici je predstavio problem koji zahtijeva pažljivo razmišljanje, a ne samo brzo računanje. Glumac je izazvao gledatelje da na trenutak zastanu i promisle prije nego što ponude rješenje.

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Njegov pristup rješavanju otkriva srž problema – ne radi se o složenoj matematici, već o čistoj logici i razumijevanju procesa.

"X puta X jednako je nevažno koliko strojeva, koliko proizvoda. Pet minuta", objašnjava Peroš u videu, naglašavajući da je vrijeme ključna konstanta.

Ključ je u razumijevanju da jedan stroj treba točno pet minuta da bi napravio jedan proizvod. Ako pet strojeva radi istovremeno, svaki će za pet minuta napraviti svoj proizvod, što rezultira s pet proizvoda. Slijedeći istu logiku, ako imamo stotinu strojeva koji rade istovremeno, svaki od njih će i dalje trebati pet minuta za izradu jednog proizvoda. Stoga će stotinu strojeva proizvesti stotinu proizvoda u istih pet minuta.

"Jednostavno", zaključuje Peroš s osmijehom.

Ovim kratkim, ali efektnim logičkim testom, Luka Peroš je na najbolji način najavio seriju 'IQ 160', zaintrigiravši publiku i dajući joj uvid u vrstu mentalnih izazova koji je očekuju. Zagonetka služi kao podsjetnik da najpametnija rješenja često nisu i najkompliciranija, već se kriju u sposobnosti da se problem sagleda iz pravog kuta.

Prve dvije epizode nove serije 'IQ 160' ne propustite pogledati u petak, 24. srpnja, ekskluzivno na Voyo platformi!