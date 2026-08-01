Mreža laži napokon razbijena: Kako su istražitelji u 'IQ 160' razmrsili najteži slučaj dosad?

Ono što je u početku izgledalo kao klasična obiteljska drama i potraga za djevojčicama, ubrzo se pretvorilo u pravu kriminalističku slagalicu. Istražitelji u seriji 'IQ 160' su se suočili s nizom sumnjivih okolnosti - od napetih obiteljskih odnosa i sumnjivih izvještaja do tajanstvenih osoba koje su se iznenada pojavile pod lupom policije.

Svatko u ovom slučaju imao je neku svoju tajnu, a službene verzije priče rušile su se jedna za drugom. Kada su se u igru uključili novi sumnjivci izvan obiteljskog kruga, postalo je jasno da se istražiteljski tim bori protiv iznimno lukavog protivnika.

Utrka s vremenom doživjela je svoj dramatični vrhunac kada su Marina i Ramljak locirali ključno vozilo. Međutim, umjesto brze akcije i spašavanja, na terenu ih je dočekala buktinja – automobil u plamenu i dokazi pretvoreni u pepeo.

Iako bi većina odustala pred izgorjelim tragovima, Marina Kapov još je jednom iskoristila svoj nekonvencionalni pristup i 'IQ 160' metodologiju. Uočivši detalje koje su svi ostali previdjeli, uspjela je povezati naizgled nespojive komadiće i dovesti istragu do uspješnog, ali i neočekivanog kraja.