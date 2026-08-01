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IQ 160

Mreža laži napokon razbijena: Kako su istražitelji u 'IQ 160' razmrsili najteži slučaj dosad?

Još jedan slučaj naizgled je bio bez izlaza, no policijska savjetnica Marina Kapov i inspektor Tomislav Ramljak ponovno su dokazali zašto čine nepogrešiv tim. Slučaj nestanka dviju maloljetnih sestara Lelas držao je sve u potpunoj neizvjesnosti, a put do raspleta bio je prepun prepreka, lažnih tragova i šokantnih obrata

RTL.hr
01.08.2026 22:00

Ono što je u početku izgledalo kao klasična obiteljska drama i potraga za djevojčicama, ubrzo se pretvorilo u pravu kriminalističku slagalicu. Istražitelji u seriji 'IQ 160' su se suočili s nizom sumnjivih okolnosti - od napetih obiteljskih odnosa i sumnjivih izvještaja do tajanstvenih osoba koje su se iznenada pojavile pod lupom policije.

Zamršena mreža obiteljskih odnosa i lažnih tragova

Svatko u ovom slučaju imao je neku svoju tajnu, a službene verzije priče rušile su se jedna za drugom. Kada su se u igru uključili novi sumnjivci izvan obiteljskog kruga, postalo je jasno da se istražiteljski tim bori protiv iznimno lukavog protivnika.

Marina Kapov i Tomislav Ramljak, IQ 160
Marina Kapov i Tomislav Ramljak, IQ 160 FOTO: Voyo

Od zapaljenog automobila do genijalnog raspleta

Utrka s vremenom doživjela je svoj dramatični vrhunac kada su Marina i Ramljak locirali ključno vozilo. Međutim, umjesto brze akcije i spašavanja, na terenu ih je dočekala buktinja – automobil u plamenu i dokazi pretvoreni u pepeo.

Iako bi većina odustala pred izgorjelim tragovima, Marina Kapov još je jednom iskoristila svoj nekonvencionalni pristup i 'IQ 160' metodologiju. Uočivši detalje koje su svi ostali previdjeli, uspjela je povezati naizgled nespojive komadiće i dovesti istragu do uspješnog, ali i neočekivanog kraja.

Marina, Tomislav, IQ 160
Marina, Tomislav, IQ 160 FOTO: Voyo

Pogledajte kako je izgledala napeta potraga i kojim je genijalnim potezom riješena ova zamršena epizoda! Hit-seriju 'IQ 160' gledajte odmah na platformi Voyo.

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