Na setu 'IQ 160' bila je i sedmomjesečna beba: 'Kada je krenulo snimanje na lokacijama, postala je razdražljiva'

Iako je rad na setu bio dinamičan i zahtjevan, glumica je s osmijehom podijelila kako je bilo surađivati s najmlađim članovima glumačke postave, uključujući i bebu staru svega nekoliko mjeseci

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Glumica Dajana Čuljak, koja tumači glavnu ulogu u novoj kriminalističkoj seriji s elementima komedije 'IQ 160', gostovala je u podcastu 'Spill The Tea' gdje je otkrila brojne zanimljivosti sa snimanja.

Najmlađa zvijezda imala je samo sedam mjeseci

U seriji Dajana glumi Marinu, samohranu majku troje djece, a jedan od najvećih izazova bila je suradnja s bebom Živom, koja je u vrijeme snimanja imala oko sedam mjeseci. "Jako je dobra bila, pogotovo na početku snimanja jer smo bili stalno u stanu i mislim da je njoj to odgovaralo", prisjetila se Dajana. Ipak, promjena okruženja donijela je nove izazove. "Kad su krenule lokacije kasnije, naravno, dijete mora spavati, pa je znala biti malo razdražljiva. Ali i dalje je super napravila."

icon-expand Dajana Čuljak, IQ 160 FOTO: RTL

Ključ uspjeha, kako kaže, ležao je u stalnoj prisutnosti bebine majke na setu, što je najmlađoj glumici pružalo osjećaj sigurnosti. "Njena mama je cijelo vrijeme bila na setu, tako da ona nju vidi i dijete se ne osjeća ostavljeno", objasnila je glumica, dodavši kako je unatoč svemu iskustvo bilo "baš lijepo". Prisjetila se i jedne napete scene u malom dućanu. "Svi smo unutra, tu su police, vlada klaustrofobija, ali ona je bila okej, dušica, držala se iza mene."

icon-expand Dajana Čuljak, Spill The Tea FOTO: RTL

Obiteljska atmosfera za dječje glumce

Osim bebe Žive, Marininu djecu glume i mali Jan te Glorija. Dajana je otkrila kako je i kod njih, kao i kod odraslih glumaca, postojala početna trema. "Naravno, vidjela sam da su i oni nervozni, kao i ja. Kad si stariji, to malo lakše sakriješ, a na djeci se to uvijek bolje vidi", iskrena je bila. "Nastojali smo da se osjećaju ugodno. Svi koji smo tu non-stop pokušavali smo stvoriti jednu obiteljsku atmosferu da djeci bude lakše glumiti, da se ne boje", istaknula je. Cilj je bio da je ne doživljavaju kao "ženu koja mi igra mamu", već kao prijateljicu s kojom se mogu osjećati opušteno.

icon-expand IQ 160 FOTO: RTL

'Idemo snimati!'