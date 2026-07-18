Na setu 'IQ 160' bila je i sedmomjesečna beba: 'Kada je krenulo snimanje na lokacijama, postala je razdražljiva'

Glumica Dajana Čuljak, koja tumači glavnu ulogu u novoj kriminalističkoj seriji s elementima komedije 'IQ 160', gostovala je u podcastu 'Spill The Tea' gdje je otkrila brojne zanimljivosti sa snimanja.
Najmlađa zvijezda imala je samo sedam mjeseci
U seriji Dajana glumi Marinu, samohranu majku troje djece, a jedan od najvećih izazova bila je suradnja s bebom Živom, koja je u vrijeme snimanja imala oko sedam mjeseci. "Jako je dobra bila, pogotovo na početku snimanja jer smo bili stalno u stanu i mislim da je njoj to odgovaralo", prisjetila se Dajana. Ipak, promjena okruženja donijela je nove izazove. "Kad su krenule lokacije kasnije, naravno, dijete mora spavati, pa je znala biti malo razdražljiva. Ali i dalje je super napravila."
Ključ uspjeha, kako kaže, ležao je u stalnoj prisutnosti bebine majke na setu, što je najmlađoj glumici pružalo osjećaj sigurnosti. "Njena mama je cijelo vrijeme bila na setu, tako da ona nju vidi i dijete se ne osjeća ostavljeno", objasnila je glumica, dodavši kako je unatoč svemu iskustvo bilo "baš lijepo". Prisjetila se i jedne napete scene u malom dućanu. "Svi smo unutra, tu su police, vlada klaustrofobija, ali ona je bila okej, dušica, držala se iza mene."
Obiteljska atmosfera za dječje glumce
Osim bebe Žive, Marininu djecu glume i mali Jan te Glorija. Dajana je otkrila kako je i kod njih, kao i kod odraslih glumaca, postojala početna trema. "Naravno, vidjela sam da su i oni nervozni, kao i ja. Kad si stariji, to malo lakše sakriješ, a na djeci se to uvijek bolje vidi", iskrena je bila.
"Nastojali smo da se osjećaju ugodno. Svi koji smo tu non-stop pokušavali smo stvoriti jednu obiteljsku atmosferu da djeci bude lakše glumiti, da se ne boje", istaknula je. Cilj je bio da je ne doživljavaju kao "ženu koja mi igra mamu", već kao prijateljicu s kojom se mogu osjećati opušteno.
'Idemo snimati!'
Rad s djecom, kaže, ponekad je zahtijevao i dodatnu dozu strpljenja, ali uvijek je bio ispunjen smijehom i zabavom. "Znači, mi smo s njima stalno... Ljudi, moramo se koncentrirati da snimimo scenu pa ćemo se onda smijati", prepričala je Dajana kroz smijeh jednu od situacija, posebno se prisjećajući scena u automobilu. "Ne možeš ih zaustaviti. Na mir, idemo snimati!"
Unatoč svim izazovima, od smirivanja razdražljive bebe do održavanja koncentracije mlađih kolega, Dajana Čuljak pamti snimanje serije "IQ 160" kao predivno iskustvo. Ta pozitivna i obiteljska atmosfera, uvjerena je, osjetit će se i na ekranima te će publici pružiti jedinstven i zabavan doživljaj.
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