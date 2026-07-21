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IQ 160

Nakon brojnih negativaca Luka Peroš konačno igra 'dobrog dečka': 'To mi je bilo osvježenje'

Nova serija 'IQ 160' stiže na platformu Voyo u petak, 24. srpnja!

RTL.hr
21.07.2026 16:00

Međunarodno proslavljeni glumac Luka Peroš, kojeg publika pamti po upečatljivim ulogama u svjetskim hitovima poput serije 'La Casa de Papel', vratio se na domaću scenu zbog novog i uzbudljivog projekta 'IQ 160'. U podcastu 'Kamera, akcija, Voyo!' otkrio je zašto ga je privukla uloga u novoj originalnoj seriji te kako se snašao u ulozi kakvu, priznaje, gotovo nikad ne igra. Nakon više od desetljeća izbivanja, hrvatska publika imat će priliku vidjeti ga u potpuno drugačijem svjetlu.

Privukla me uloga pozitivca i komedija

Nakon niza uloga zlikovaca koje su obilježile njegovu inozemnu karijeru, Peroš je s oduševljenjem prihvatio priliku da utjelovi potpuno drugačiji lik. Upravo ga je ta promjena privukla da se nakon trinaest godina vrati snimanju u Hrvatskoj.

"Privukla me ideja zato jer je to prva glavna uloga, pozitivac i komedija. Znači, sve nešto što dugo nisam igrao, skoro nikad", iskreno je rekao Peroš, dodajući kako rijetko radi komediju, osim u sinkronizacijama crtanih filmova. Upravo je ta kombinacija bila presudna za njegov povratak pred domaću kameru.

Luka Peroš, IQ 160
Luka Peroš, IQ 160 FOTO: RTL

Glumiti zlikovce više mi nije izazov

Glumac je priznao da mu uloge negativaca, po kojima je postao prepoznatljiv, više ne predstavljaju velik glumački izazov. Godine iskustva u takvim rolama dovele su do točke u kojoj je poželio promjenu i novi kreativni poticaj.

"Inače uglavnom stalno glumim neke zlikovce. To mi više nije izazov, to radim ovako", objasnio je. "Uvijek volim napraviti nešto drugačije. Volim se mijenjati, fizički volim drugačije izgledati po ulogama, a to više nije izazov", dodao je Peroš, slažući se s voditeljicom kako se glumci često žele odmaknuti od uloga u koje ih publika i redatelji svrstavaju.

Luka Peroš
Luka Peroš FOTO: Voyo

Mrgud mekog srca

Iako igra "dobrog dečka", njegov lik u seriji, inspektor Ramljak, daleko je od jednostavnog. Peroš ga je opisao kao kompleksnu osobu s vrlo jasnim životnim pravilima, čiji se svijet iznenada okreće naglavačke.

"On je linearni čovjek koji voli svoj posao, dobro ga je naučio, opsesivno je kompulzivan i ne voli distrakcije. Njegov posao je najvažniji", opisao je Peroš. Dodao je kako je Ramljak, unatoč svojoj prirodi, u suštini dobar lik. "Moj lik je dobar i drag, mada je kompliciran, malo grintav, sve u svemu mrgud, ali je dobar." Ključan preokret u njegovom uređenom životu događa se dolaskom novog lika. "A onda mu uleti ta 'zemaljska neman' u životu i sve mu to malo poremeti. Tada više nije tako miran i staložen", zagonetno je najavio glumac.

Luka Peroš, IQ 160
Luka Peroš, IQ 160 FOTO: RTL

Peroš vjeruje da će publika odlično prihvatiti seriju jer, kako kaže, takvog materijala nema na domaćim televizijama. Riječ je o urbanoj komediji s elementima krimića i drame, projektu koji je opušten, veseo i nimalo pretenciozan. Za Luku Peroša, povratak u Hrvatsku i uloga "dobrog dečka" bili su, čini se, pun pogodak i prijeko potrebno osvježenje u bogatoj karijeri.

Nova serija 'IQ 160' stiže na platformu Voyo u petak, 24. srpnja!

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