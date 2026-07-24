Nakon prve dvije epizode 'IQ 160' gledatelji imaju jasnu poruku: 'Čak i s IQ-om od 80, već sam zaljubljen u ovu seriju'

Eksplozivan spoj strogog inspektora Ramljaka koji se slijepo drži pravila i nepredvidive Marine u potpunosti je prikovao publiku uz seriju 'IQ 160'.
Publika očarana glavnom junakinjom
Sudeći po prvim reakcijama, gledatelji su na prvu prihvatili lik nekonvencionalne savjetnice Marine Kapov. Komentari podrške samo se nižu ispod službenih objava, a mnogi ističu kako je upravo ona osvježenje koje se čekalo.
Kratke i jasne poruke poput "Marina je kraljica", "Prelijepa je" i "Marina je legendarna" dominiraju društvenim mrežama, dok joj drugi u komentarima jednostavno poručuju da je "top".
'Kakva kombinacija njih dvoje!'
Osim samog lika Marine, publika je ostala oduševljena i dinamičnim odnosom koji ima sa strogim inspektorom Ramljakom. Njihov spoj na malim ekranima izazvao je val pozitivnih reakcija.
Riječi hvale pršte na sve strane, pa se u komentarima najčešće mogu vidjeti poruke poput "Odlična serija", "Kakva kombinacija njih dvoje" te "Top, jedva čekam dalje".
Sudeći po ovako snažnom startu i jednostavnim, ali iskrenim pohvalama publike, serija 'IQ 160' već s prva dva nastavka ima sve preduvjete za pravi televizijski hit.
Ako tražite novu domaću seriju za vikend, sada je pravo vrijeme za početak gledanja. Prve dvije epizode već vas čekaju na Voyo platformi, a nova epizoda serije 'IQ 160' stizat će svakog petka.