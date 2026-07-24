Nakon prve dvije epizode 'IQ 160' gledatelji imaju jasnu poruku: 'Čak i s IQ-om od 80, već sam zaljubljen u ovu seriju'

Emitirane su prve dvije epizode nove domaće serije 'IQ 160', a reakcije gledatelja na društvenim mrežama doslovno ne prestaju pristizati

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Eksplozivan spoj strogog inspektora Ramljaka koji se slijepo drži pravila i nepredvidive Marine u potpunosti je prikovao publiku uz seriju 'IQ 160'.

Publika očarana glavnom junakinjom

Sudeći po prvim reakcijama, gledatelji su na prvu prihvatili lik nekonvencionalne savjetnice Marine Kapov. Komentari podrške samo se nižu ispod službenih objava, a mnogi ističu kako je upravo ona osvježenje koje se čekalo.

icon-expand Marina Kapov, IQ 160 FOTO: Voyo

Kratke i jasne poruke poput "Marina je kraljica", "Prelijepa je" i "Marina je legendarna" dominiraju društvenim mrežama, dok joj drugi u komentarima jednostavno poručuju da je "top".

icon-expand Marina Kapov, IQ 160 FOTO: Voyo

'Kakva kombinacija njih dvoje!'

Osim samog lika Marine, publika je ostala oduševljena i dinamičnim odnosom koji ima sa strogim inspektorom Ramljakom. Njihov spoj na malim ekranima izazvao je val pozitivnih reakcija. Riječi hvale pršte na sve strane, pa se u komentarima najčešće mogu vidjeti poruke poput "Odlična serija", "Kakva kombinacija njih dvoje" te "Top, jedva čekam dalje".

icon-expand Marina Kapov i Tomislav Ramljak, IQ 160 FOTO: Voyo