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IQ 160

Neke tajne zakopane su godinama, no Marina ne odustaje! Dok rješava ubojstvo, suočava se i sa svojom majkom

Serija 'IQ 160' stigla je na platformu Voyo, a u petak dolazi i nova epizoda. Marina i inspektor Ramljak na novom su teškom slučaju, ubojstvu veterinarke Fani! Novu epizodu serije 'IQ 160' ne propustite od petka na platformi Voyo

RTL.hr
03.08.2026 10:35

Konzultantica Marina u ovoj epizodi spašava život inspektora Ramljaka, već pri samom početku intenzivne istrage o smrti mlade veterinarke - zadužene za egzotične životinje. Istraga vodi Marinu i Ramljaka u zagrebački kvart Prečko, gdje se klupko zločina počinje odmotavati. U epizodnoj ulozi se, među ostalima, pojavljuju i poznata glumačka imena - Zlatko Ožbolt, Miran Kurspahić .

Uskoro se pojavio i prvi sumnjivac za ubojstvo mlade Fani, no ubrzo je s njega maknuta sumnja. Otkriva se čime se sve bavila Fani i kako je zapala u nevolje. Marina suočava svoju majku s istinom i traži odgovore o svemu što se dogodilo nakon Borninog nestanka. Hoće li Marina ikad doznati istinu? 

Novu epizodu serije 'IQ 160' ne propustite na platformi Voyo.

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