'Nemamo dovoljno dokaza, ali...': U velikom finalu sezone 'IQ 160' protiv Ramljaka se pokreće postupak

U krugovima bliskim policijskoj upravi u seriji 'IQ 160', napetost raste. Prema povjerljivim informacijama, pojavio se svjedok koji teško tereti jednog od najistaknutijih inspektora. U telefonskom razgovoru šefica policije Sanja Petrov upozorena je na ozbiljnost situacije. "Svjedok je vidio inspektora Ramljaka kako puca na žrtvu. Znate što to znači?", izgovoreno je, jasno dajući do znanja da su optužbe preozbiljne da bi se ignorirale.
"Svjedok je vidio kako puca"
Ovaj iskaz stavlja Ramljaka u izuzetno tešku poziciju. Iako detalji o samom incidentu s pucnjavom još nisu poznati, sama činjenica da postoji očevidac koji ga izravno optužuje pokreće lavinu koja bi mogla ugroziti ne samo njegovu karijeru, već i slobodu.
Istraga kreće unatoč nedostatku dokaza
Zanimljivo je da, unatoč postojanju svjedoka, ni sama šefica nije u potpunosti uvjerena u snagu slučaja. U istom razgovoru, čuje se kako govori: "Gospodine, ali nemamo dovoljno dokaza." Ipak, pritisak je očito prevelik, a interna kontrola mora reagirati. Odlučeno je - protiv inspektora Ramljaka pokreće se službena istraga.
Na kraju razgovora, šefica Petrov preuzima na sebe nezahvalan zadatak. "Naravno, znam. Obavijestit ću inspektora da je protiv njega pokrenuta istraga", odlučno je zaključila, potvrđujući da će se sa svojim podređenim suočiti osobno i to što prije.
Ostaje nejasno hoće li se inspektor Ramljak uspjeti izvući iz ove zamršene situacije. Jedno je sigurno - pred njim su teški dani, a povjerenje unutar tima stavljeno je na najveću kušnju do sada.
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