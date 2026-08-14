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IQ 160

Neobična metoda u novoj epizodi 'IQ 160': Pogledajte kako je Marina Kapov 'probudila' sjećanje mladog inspektora

Kada se mladi inspektor Filip mučio s prisjećanjem važnih detalja o osumnjičenoj osobi, Marina Kapov odlučila je uzeti stvar u svoje ruke i primijeniti tehniku koja se rijetko viđa u policijskim postajama

RTL.hr
14.08.2026 16:00

U novom napetom slučaju serije 'IQ 160', policijski se tim našao pred zidom kada su ključni detalji o tajanstvenoj djevojci povezanoj sa zločinom ostali zarobljeni u sjećanju mladog inspektora Filipa.

Iako je Filip pred sobom imao zadatak prisjetiti se niza važnih sitnica, pamćenje ga je opasno izdavalo, ponavljajući samo osnovne informacije koje su istražiteljima već bile poznate. No, njegova mentorica Marina Kapov nije imala strpljenja za stajanje u mjestu.

'Znanstveno je dokazano da bol aktivira pamćenje'

Vidno frustrirana nedostatkom napretka, Marina je odlučila preskočiti klasične policijske protokole i primijeniti vlastitu, prilično radikalnu teoriju. Uvjerena da je mladom kolegi potreban nagli šok kako bi se trgnuo, iznijela je svoje neobično objašnjenje:

"Okej, znanstveno je dokazano da bol šalje adrenalinski impuls u mozak i onda on aktivira pamćenje..."

Marina, IQ 160
Marina, IQ 160 FOTO: Voyo

Prije nego što se zbunjeni inspektor uopće uspio snaći ili prigovoriti, uslijedio je neočekivani fizikalni poticaj koji ga je u sekundi izbacio iz komforne zone i natjerao mozak u visoku brzinu.

'Pamćenje čovječje ribice' i rafalna pitanja

Nakon što ga je u svom prepoznatljivom, ciničnom stilu bocnula da ima "pamćenje čovječje ribice", Marina je prešla na drugi dio svoje izvanredne metode – brzu paljbu instinktivnih pitanja bez prava na razmišljanje.

Njezina je ideja bila jednostavna: natjerati Filipa da reagira na prvu loptu i izvuče iz podsvijesti mirise, boje i sitne detalje koje je uočio na terenu, a da ih u tom trenutku nije bio ni svjestan.

Filip, IQ 160
Filip, IQ 160 FOTO: Voyo

Može li se pamćenje doista "probuditi" na ovako neuobičajen način ili je cijela situacija završila samo kao još jedan komični kaos u uredu? Pogledajte u novoj uzbudljivoj epizodi serije 'IQ 160', koja je dostupna za gledanje odmah na Voyo platformi!

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IQ 160

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