Nepogrešiva kemija Marine i Tomislava drži nas uz seriju 'IQ 160': 'Halo, slatki, dođi ovdje!'

Suradnja ciničnog i discipliniranog inspektora Tomislava Ramljaka te genijalne, no potpuno nepredvidive Marine Kapov u hit seriji 'IQ 160' od samog je početka sve samo ne uobičajena. Njihov odnos, ispunjen neprestanim probadanjima, sarkazmom i komičnim nadmudrivanjima, postao je zaštitni znak serije i omiljeni element među gledateljima.

Svakom je detektivu tijekom napete istrage potreban barem kratak trenutak tišine kako bi sabrao misli i posložio tragove. Inspektor Ramljak u jednim od rijetkih trenutaka predaha na terenu odlučio je iskoristiti priliku dok njegove mlađe kolegice nema u blizini.

Tijekom telefonskog razgovora, s vidljivim olakšanjem i prizvukom zadovoljstva, prokomentirao je svom sugovorniku kako napokon uživa u radu jer ne može vjerovati koliko je sve tiho i mirno bez Marine. Činilo se da je napokon dobio svojih pet minuta spokoja, no zatišje je u njihovom slučaju uvijek samo najava za novu buru.