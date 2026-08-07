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IQ 160

Nepogrešiva kemija Marine i Tomislava drži nas uz seriju 'IQ 160': 'Halo, slatki, dođi ovdje!'

U svijetu kriminalističkih istraga gdje vladaju pravila i procedura, spoj ciničnog inspektora i nepredvidive savjetnice djeluje kao recept za kaos - no upravo taj spoj oduševljava gledatelje na Voyo platformi

RTL.hr
07.08.2026 21:00

Suradnja ciničnog i discipliniranog inspektora Tomislava Ramljaka te genijalne, no potpuno nepredvidive Marine Kapov u hit seriji 'IQ 160' od samog je početka sve samo ne uobičajena. Njihov odnos, ispunjen neprestanim probadanjima, sarkazmom i komičnim nadmudrivanjima, postao je zaštitni znak serije i omiljeni element među gledateljima.

Marina, IQ 160
Marina, IQ 160 FOTO: Voyo

Sekunda spokoja na terenu

Svakom je detektivu tijekom napete istrage potreban barem kratak trenutak tišine kako bi sabrao misli i posložio tragove. Inspektor Ramljak u jednim od rijetkih trenutaka predaha na terenu odlučio je iskoristiti priliku dok njegove mlađe kolegice nema u blizini.

Tijekom telefonskog razgovora, s vidljivim olakšanjem i prizvukom zadovoljstva, prokomentirao je svom sugovorniku kako napokon uživa u radu jer ne može vjerovati koliko je sve tiho i mirno bez Marine. Činilo se da je napokon dobio svojih pet minuta spokoja, no zatišje je u njihovom slučaju uvijek samo najava za novu buru.

Tomislav, IQ 160
Tomislav, IQ 160 FOTO: Voyo

'Halo, slatki, dođi ovamo!'

Gotovo u istom trenutku kada je izgovorio rečenicu o blaženom miru, idilu je prekinuo prodoran zvuk automobilske trube. Iz vozila koje se naglo zaustavilo tik pokraj njega, Marina se nagnula kroz prozor sa širokim osmijehom i uzvikom koji je odzvanjao cijelom ulicom.

Njezin glas i opaska da mu hitno treba predah potpuno su razbili inspektorov pokušaj profesionalne ozbiljnosti. Dok Ramljak u svakom trenutku teži redu i miru, Marina je utjelovljenje kreativnog kaosa koji izbacuje iz ravnoteže, ali ujedno donosi rješenja koja drugima promiču.

Marina, IQ 160
Marina, IQ 160 FOTO: Voyo

Kako izgleda nastavak ove urnebesne scene i kakav ih novi slučaj čeka u nastavku, provjerite u novoj epizodi serije 'IQ 160', dostupnoj za gledanje na Voyo platformi!

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