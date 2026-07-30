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IQ 160

Niste gledali sve od početka? Evo brzog vodiča kroz zaplete i likove u 'IQ 160' koji vam trebaju prije nove epizode

Bilo da ste propustili neku od prethodnih epizoda ili se tek sada želite uključiti u gledanje, imamo sjajnu vijest - u seriju se iznimno lako uskočiti u bilo kojem trenutku!

RTL.hr
30.07.2026 16:00

Nova VOYO originalna serija 'IQ 160' prikovala je gledatelje uz ekrane od same premijere. Spoj napetih kriminalističkih slučajeva, visoke inteligencije i obiteljskih drama pokazao se kao pun pogodak.

Formula koja osvaja: Svaka epizoda novi slučaj, no osobne priče se nastavljaju

Ono što 'IQ 160' čini dodatno privlačnom jest njezin pametno osmišljeni format. Svaka pojedinačna epizoda donosi potpuno novi, zaokruženi kriminalistički slučaj. To znači da vas u svakom nastavku čekaju nova ubojstva, nove žrtve, neočekivani osumnjičenici i novi misteriji koji se rješavaju do kraja epizode.

Paralelno s tim pojedinačnim slučajevima, kroz cijelu se seriju proteže glavna dramska linija - složeni odnosi među likovima, njihove privatne borbe, obiteljski zapleti i tajne iz prošlosti koje se postupno razmotavaju iz nastavka u nastavak.

Marina i Tomislav, IQ 160
Marina i Tomislav, IQ 160 FOTO: Voyo

Od čistačice u postaji do ključne policijske asistentice

U središtu te glavne radnje nalazi se nesvakidašnji dvojac. Marina Kapov (Dajana Čuljak) radila je kao čistačica u zagrebačkoj policijskoj postaji, uspješno skrivajući da ima izvanredan kvocijent inteligencije 160. Njezine genijalne sposobnosti dolaze do izražaja kada sasvim slučajno razriješi složen zločin koji je iskusnim istražiteljima zadao prave glavobolje.

Uočivši njezin nevjerojatan talent, policija je angažira kao konzultanticu i spaja s inspektorom Tomislavom Ramljakom (Luka Peroš). Ramljak je discipliniran, iskusan i strogo se drži pravila. Iako na prvi pogled djeluju kao potpune suprotnosti, njihove razlike ubrzo postaju najveća snaga u rješavanju najzamršenijih slučajeva na terenu.

Marina, IQ 160
Marina, IQ 160 FOTO: Voyo

Tko čini policijski tim?

U rješavanju tih svakodnevnih novih slučajeva Marina i Ramljak nisu sami, već uz sebe imaju uigrani ekipu. Iz pozadine sve pažljivo koordinira Sanja Petrov (Marina Redžepović), dok je za digitalne tragove zadužena Maja Šišek (Dea Presečki), stručnjakinja za cyber kriminal bez čije računalne magije niti jedan mrežni dokaz ne ostaje skriven. Ekipi se pridružuje i mladi, ambiciozni detektiv Filip Antić (Ivan Molnar), koji na terenu uči od najboljih.

IQ 160
IQ 160 FOTO: Voyo

Marinin obiteljski kaos i dobri duh iz susjedstva

Dok iz epizode u epizodu rješava zagonetna ubojstva i zločine, Marina kod kuće vodi vlastitu, trajnu borbu. Kao samohrana majka, svakodnevno balansira između terenskog rada i odgoja troje djece – najstarije kćeri Dore (Glorija Pinturić) te mlađih Luke (Jan Crnković) i Stele (Živa Božić).

Njezin privatni život dodatno komplicira bivši muž Marko Tafra (Stjepan Perić), ali i iznenadni povratak majke Nele Kapov (Ankica Dobrić), čija pojava u dom donosi sjenu starih obiteljskih rana i neispričanih tajni. U cijelom tom svakodnevnom kaosu, Marini kao mirna luka i neslužbeni član obitelji uskače susjed Branko (Pero Juričić), dobrodušni udovac koji je uvijek tu kada treba pripaziti na djecu ili ponuditi čašu razgovora.

Branko i Marina, IQ 160
Branko i Marina, IQ 160 FOTO: Voyo

Ne propustite u petak na platformi VOYO pogledati treću epizodu serije 'IQ 160', koja donosi posve novi, uzbudljivi slučaj koji će ponovno na najzabavniji način testirati vaše sive stanice!

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IQ 160

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